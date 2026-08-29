Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp do sạt lở, bảo vệ 15 hộ dân

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại các vị trí sự cố sạt lở, không đảm bảo an toàn trong Khu dân cư thôn Đưng K'Nớ 5 (xã Đam Rông 4) nhằm bảo vệ các hộ dân trong khu vực.

Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu sở ngành liên quan, Ủy ban Nhân dân xã Đam Rông 4 triển khai ngay biện pháp khẩn cấp để ứng phó và khắc phục hậu quả nhằm ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai hoặc sự cố công trình gây ra.

Cụ thể, Ủy ban Nhân dân xã Đam Rông 4 thông báo, cắm biển cảnh báo, căng dây, cử lực lượng canh gác, hướng dẫn người dân tuyệt đối không di chuyển qua khu vực sạt lở nguy hiểm; rà soát, vận động, kiên quyết di dời đối với các trường hợp không đảm bảo an toàn (trường hợp cần thiết, áp dụng phương án cưỡng chế, di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm).

Ủy ban Nhân dân xã Đam Rông 4 theo dõi chặt chẽ diễn biến khu vực sạt lở và các vùng lân cận, kịp thời phát hiện các tình huống phát sinh để chủ động phương án xử lý để đảm bảo an toàn; thực hiện biện pháp gia cố phù hợp để hạn chế cao nhất sự phát triển của các điểm sạt lở.

Đồng thời, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong khu vực nhận biết dấu hiệu, nguy cơ và các kỹ năng, biện pháp phòng, chống sạt lở; triển khai phương án hỗ trợ đảm bảo đời sống nhân dân và tái định cư theo quy định của pháp luật; kịp thời thông tin, báo cáo, thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, diễn biến thiên tai, báo cáo kịp thời về Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh biết, chỉ đạo.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, tình trạng sạt lở trong khu dân cư thôn Đưng K'Nớ 5 đang diễn biến hết sức phức tạp, uy hiếp tính mạng và tài sản của các hộ dân.

Đặc biệt, tại khu vực taluy dương từ vị trí lô A1-A20 có 15 hộ dân với khoảng 70 người đang sinh sống là đồi đất cao, mái taluy dương có độ cao lớn hiện đã bị sạt trượt sát với mép nhà dân.

Phần mái taluy âm từ vị trí lô B7-B8 và từ vị trí lô B15-B28 có hiện trạng bị xói lở, sạt trượt đất làm ảnh hưởng trực tiếp đến công trình phụ phía sau nhà của 15 hộ dân với tổng chiều dài khoảng 200m, cao từ 5-7m.

Các vị trí này đã bị sạt trượt từ năm 2025, mức độ nguy hiểm cao và có nguy cơ cao tiếp tục sạt trượt khi có mưa lớn.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng nhận định dù đã qua hai đợt gia cố, khắc phục (vào năm 2020 và 2022) nhưng diễn biến sạt lở trong khu dân cư Đưng K'Nớ 5 đang ở mức báo động và hết sức phức tạp.

Nếu không có biện pháp xử lý triệt để, sự mất ổn định của các mái taluy trong mùa mưa bão dẫn đến nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ dân trong khu dân cư là rất cao.

Do đó, tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo sở, ngành, địa phương nghiên cứu, đề xuất giải pháp kỹ thuật xử lý, gia cố, kinh phí để ổn định lâu dài khu vực sườn đồi, mái taluy và các công trình liên quan; kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đối với các nội dung vượt thẩm quyền./.

Lâm Đồng khoanh vùng, cảnh báo khu vực nguy cơ sạt lở đất ở Đông Gia Nghĩa Qua kiểm tra thực tế của ngành chức năng, khu vực có nguy cơ sạt trượt rộng khoảng 0,5 ha, nhiều vị trí trên bề mặt đất xuất hiện các vết nứt rộng khoảng 0,1-0,7 m, dài từ 0,1-8 m.