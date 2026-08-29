Nắng nóng làm thay đổi bản đồ du lịch Pháp

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Theo nhật báo kinh tế Les Echos, nắng nóng kéo dài, cháy rừng cùng sức ép chi tiêu đang làm thay đổi thói quen du lịch của người Pháp trong mùa Hè 2026.

Trong khi một số vùng và thành phố chứng kiến lượng khách sụt giảm, các vùng núi và những điểm đến có khí hậu mát mẻ lại ngày càng thu hút du khách.

Mùa Hè năm nay diễn ra trong bối cảnh nhiều yếu tố bất lợi cùng lúc, từ những đợt nắng nóng liên tiếp, cháy rừng nghiêm trọng đến xung đột tại Trung Đông và sức mua của người dân bị thu hẹp.

Ông Antoine Angeard, Tổng Giám đốc Hiệp hội các chuỗi khách sạn Pháp (GNC), nhận xét đây là “một mùa Hè không giống những mùa Hè khác.”

Mặc dù vậy, Bộ trưởng Du lịch Pháp Serge Papin vẫn lạc quan về kết quả chung của ngành, cho rằng năm 2026 ít nhất có thể đạt kết quả tương đương, thậm chí tốt hơn năm 2025.

Số đêm lưu trú của khách du lịch nội địa hiện tăng 1% so với năm ngoái. Tuy nhiên, kết quả thực tế có sự khác biệt khá rõ giữa từng thời điểm, loại hình lưu trú và địa phương.

Đối với ngành khách sạn, tỷ lệ phòng có khách trong tháng 6 đạt 79,1%, tăng 1,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái và tiếp tục tăng 0,9 điểm phần trăm trong tháng 7, trước khi giảm nhẹ trong nửa đầu tháng 8.

Theo bà Leslie Rival, Tổng Thư ký Liên minh Du lịch Pháp (Alliance France Tourisme), tình hình đã khả quan hơn trong hai tuần cuối tháng 8 và lượng đặt phòng cho tháng 9 cũng khá tích cực.

Trong khi đó, các công ty lữ hành ghi nhận số lượt đặt chuyến du lịch trong nước khởi hành vào tháng 8 giảm 13% so với năm 2025. Các cơ sở lưu trú du lịch cũng gặp khó trong cao điểm mùa Hè.

Tỷ lệ phòng có khách tại các khu căn hộ du lịch và làng nghỉ dưỡng đạt 68,4% trong tháng 7, giảm 2,7 điểm phần trăm so với năm ngoái; tháng 8 đạt 74,5%, nhưng vẫn thấp hơn tới 8,3 điểm.

Thời tiết cực đoan cũng làm thay đổi rõ rệt sự lựa chọn điểm đến. Tại Landes và Gironde, hai khu vực chịu ảnh hưởng của cháy rừng, lượng khách tại các khách sạn giảm trung bình khoảng 15%.

Ngay cả những cơ sở không nằm trực tiếp trong vùng cháy cũng phải đối mặt với tình trạng hủy phòng và nhiều nơi phải giảm giá để thu hút khách đặt phòng vào phút chót.

Trái lại, các điểm đến ở phía Bắc sông Loire và vùng núi ngày càng được ưa chuộng. Theo bà Rival, trước những đợt nắng nóng, nhiều người chuyển sang lựa chọn những nơi có khí hậu mát mẻ để nghỉ Hè.

Xu hướng vốn xuất hiện trong những năm gần đây đã trở nên rõ nét hơn trong mùa Hè năm nay.



Số liệu của Liên đoàn các cơ sở lưu trú du lịch, khách sạn căn hộ và làng nghỉ dưỡng Pháp (FNRT) cho thấy vùng núi là khu vực duy nhất có tỷ lệ phòng có khách tăng trong tháng 7, với mức tăng 1,8 điểm phần trăm.

Ngược lại, các điểm nghỉ dưỡng ven biển và nông thôn giảm trong tháng 8, trong khi các thành phố chịu mức giảm mạnh nhất. Tỷ lệ phòng có khách tại khu vực đô thị chỉ đạt 56,8%, giảm tới 14 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài việc du lịch công vụ thường chững lại trong tháng 8, nắng nóng cũng được cho là một nguyên nhân khiến du khách tránh các thành phố.



Nhiệt độ cao còn làm thay đổi tiêu chí lựa chọn chỗ ở. Theo bà Valérie Boned, Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp lữ hành Pháp, ngày càng nhiều du khách tìm kiếm những nơi lưu trú có điều hòa và bể bơi. Xu hướng này có thể tiếp tục gia tăng khi các đợt nắng nóng được dự báo xuất hiện thường xuyên hơn do biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, thời tiết không phải yếu tố duy nhất chi phối lựa chọn của du khách. Trong bối cảnh sức mua bị hạn chế, chi phí ngày càng được cân nhắc kỹ.

Mùa Hè năm nay, nhiều người lựa chọn các điểm nghỉ dưỡng quanh Địa Trung Hải như Italy, Tây Ban Nha và Tunisia, nơi giá cả đôi khi hấp dẫn hơn so với du lịch trong nước Pháp.

Sức ép chi tiêu cũng tác động trực tiếp đến các nhà hàng. Ông Thierry Marx, Chủ tịch Liên đoàn các ngành nghề và công nghiệp khách sạn Pháp (Umih), cho biết nhiều du khách đã cắt giảm chi cho ăn uống tại nhà hàng để cân đối ngân sách kỳ nghỉ.

Nắng nóng càng khiến ngành này gặp khó. Một cuộc khảo sát của Umih với hơn 1.000 người làm trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn cho thấy trong đợt nắng nóng cuối tháng 6, có tới 91% số người được hỏi cho biết hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng. Lượng khách giảm hơn 65% do hủy hoặc hoãn đặt chỗ, trong bối cảnh các nhà hàng vốn đã chịu nhiều sức ép về chi phí và lợi nhuận.

Mùa Hè 2026 cho thấy thời tiết cực đoan và sức ép chi tiêu đang tác động ngày càng rõ tới thói quen du lịch tại Pháp.

Nắng nóng và cháy rừng thúc đẩy du khách tìm đến những vùng mát mẻ hơn, đồng thời khiến họ cân nhắc kỹ hơn từ lựa chọn điểm đến, nơi lưu trú đến chi tiêu ăn uống trong kỳ nghỉ./.

Pháp ghi nhận số ngày nắng nóng kỷ lục trong năm 2026 Cơ quan Khí tượng Pháp (Meteo-France) đưa ra thống kê cho thấy nước này đã trải qua số ngày nắng nóng kỷ lục kéo dài 52 ngày kể từ giữa tháng Sáu, dù mùa Hè vẫn chưa kết thúc.

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