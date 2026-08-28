Dịch Ebola: CHDC Congo triển khai tiêm vaccine Ervebo

Ngày 27/8, Cộng hòa Dân chủ Congo chính thức phát động chiến dịch tiêm vaccine Ebola Ervebo theo cơ chế nhân đạo tại Kisangani, thủ phủ tỉnh Tshopo, phía Đông Bắc nước này.

Động thái được triển khai trong bối cảnh Cộng hòa Dân chủ Congo đẩy mạnh các nỗ lực nhằm kiểm soát đợt bùng phát virus Ebola Bundibugyo đang diễn ra.



Thông báo trên nền tảng mạng xã hội X, Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết việc triển khai tiêm chủng vaccine Ervebo là một bước tiến quan trọng trong công tác ứng phó với dịch Ebola, đồng thời cho rằng vaccine sẽ tăng cường các biện pháp hiện có nhằm bảo vệ cộng đồng, cắt đứt các chuỗi lây truyền và kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh.



Việc tiêm vaccine được triển khai trước tiên cho nhân viên y tế và lực lượng tuyến đầu cũng như những người đã tiếp xúc với bệnh nhân, với hơn 50.000 liều Ervebo đã được phân phối.



Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) châu Phi cũng xác nhận rằng hoạt động tiêm chủng phòng ngừa đã được triển khai tại Kisangani.

Theo kế hoạch, chương trình tiêm vaccine Ervebo sẽ được thực hiện tại 14 khu vực y tế được lựa chọn thuộc ba tỉnh Tshopo, Bas-Uele và Haut-Uele - nhóm địa phương gần đây bị ảnh hưởng bởi đợt bùng phát dịch Ebola.



Ông Placide Mbala Kingebeni, Giám đốc phụ trách Nghiên cứu, Thử nghiệm lâm sàng và Đổi mới của CDC châu Phi, cho biết dữ liệu sẽ được thu thập trong quá trình triển khai tiêm chủng nhằm đánh giá hiệu quả tiềm năng của vaccine Ervebo đối với loại virus gây ra đợt bùng phát hiện nay.

Trên thực tế, các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy vaccine Ervebo có thể mang lại một mức độ bảo vệ chéo nhất định trước virus Bundibugyo, song hiệu quả của vaccine ở người vẫn cần thời gian xác định.



Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo và các đối tác sẽ đánh giá liệu Ervebo có thể tạo ra khả năng bảo vệ chéo trước virus Bundibugyo hay không. Bên cạnh đó, một số vaccine ứng viên khác, được phát triển đặc hiệu để phòng virus Bundibugyo, cũng đang được nghiên cứu.



Trước đó, vào ngày 20/8, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và CDC châu Phi cho biết Nhóm Điều phối Quốc tế về Cung ứng Vaccine (ICG) đã phê duyệt việc phân bổ ngay 70.000 liều Ervebo sau khi nhận được đề nghị từ Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo.

Trong số này, 20.000 liều sẽ được sử dụng trong một thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 nhằm đánh giá tác động của vaccine đối với virus Bundibugyo, trong khi 50.000 liều khác sẽ dành cho lực lượng tuyến đầu và nhân viên y tế.



Theo số liệu do cơ quan y tế Cộng hòa Dân chủ Congo công bố ngày 27/8, tính đến ngày 25/8, nước này đã ghi nhận 5.713 ca bệnh được xác nhận và 2.744 ca tử vong, với tỷ lệ tử vong chung là 48%.

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 27/8 bày tỏ lo ngại về việc cộng đồng quốc tế chưa dành sự quan tâm đúng mức cho đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo, đồng thời kêu gọi khẩn cấp tăng cường hành động ứng phó.



Theo đó, ông Antonio Guterres nhấn mạnh sự quan tâm của cộng đồng quốc tế, sự tập trung các nguồn lực vẫn chưa theo kịp thực tế đang diễn ra trên thực địa.

Bên cạnh virus phát tán dịch bệnh, cộng đồng quốc tế cần vượt qua một loại virus khác – virus của sự thờ ơ.

Ông cũng cho biết Liên hợp quốc đã đưa ra một kế hoạch chi tiết về nhu cầu và ứng phó nhân đạo trị giá 2,13 tỷ USD, nhưng mới chỉ nhận được mức tài trợ 48%.

Nguồn lực hiện có được nhận định chỉ đủ duy trì hoạt động trong vài tuần, chứ không phải vài tháng



Tổng Thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh đã đến lúc cộng đồng quốc tế phải tập hợp quyết tâm chung để hành động trước khi cái giá phải trả trở nên “thảm khốc hơn, khó khăn hơn và tốn kém hơn”./.

Dịch Ebola: Số người tử vong tại Cộng hòa Dân chủ Congo vượt 2.000 ca Hơn 2.000 người đã tử vong trong đợt bùng phát Ebola tại CHDC Congo, trong bối cảnh dịch lan nhanh chưa từng thấy và các lực lượng y tế gặp nhiều trở ngại trong tiếp cận vùng hẻo lánh.

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