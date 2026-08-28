Trà sen đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với Sri Lanka

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka đã phối hợp với Hội đồng Doanh nhân nữ Sri Lanka (CCWE) tổ chức chương trình Giao lưu Văn hóa Trà Việt Nam, giới thiệu nét đẹp truyền thống và nghệ thuật thưởng trà của Việt Nam tới cộng đồng doanh nhân nữ Sri Lanka.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, phát biểu chào mừng chương trình, Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Trịnh Thị Tâm nhấn mạnh ý nghĩa của hoạt động giao lưu văn hóa trong việc tăng cường sự hiểu biết, tình hữu nghị và quan hệ gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Đại sứ bày tỏ vui mừng khi văn hóa trà Việt Nam được giới thiệu tới các doanh nhân nữ Sri Lanka, qua đó góp phần đưa những giá trị văn hóa đặc sắc của Việt Nam đến gần hơn với bạn bè Sri Lanka.

Bà Ayanthi Gurusinghe, Chủ tịch CCWE, chia sẻ niềm vui khi được đồng hành cùng Đại sứ quán Việt Nam trong hoạt động đặc biệt này. Bà nhấn mạnh đây là dịp ý nghĩa để cùng nhau tôn vinh tình hữu nghị, giao lưu văn hóa và những mối liên kết tốt đẹp giữa Việt Nam và Sri Lanka.

Điểm nhấn của chương trình là phần giới thiệu nghệ thuật ướp trà sen truyền thống của Việt Nam. Từ những bông sen vừa độ, hương thơm thanh khiết được chắt lọc và lưu giữ trong từng cánh trà, tạo nên một thức uống có hương thơm dịu nhẹ, vị trà thanh và hậu vị sâu lắng.

Đại sứ Trịnh Thị Tâm (thứ 4, từ trái sang) cùng các nữ doanh nhân hai nước giới thiệu sản phẩm ướp trà theo sự hướng dẫn của Nghệ nhân Lâm Diệu Linh. (Ảnh: TTXVN phát)

Hoa sen, biểu tượng của sự thanh cao trong văn hóa Việt Nam, không chỉ tạo nên hương vị đặc trưng cho trà mà còn gửi gắm trong đó những giá trị về sự tinh tế, hài hòa và cách thưởng thức cuộc sống của người Việt. Mỗi công đoạn ướp trà vì thế không đơn thuần là một kỹ thuật, mà còn là sự kết tinh của thời gian, sự kiên nhẫn và tình yêu đối với trà.

Tại chương trình, nghệ nhân Lâm Diệu Linh, Hoa hậu quý bà Việt Nam năm 2019, đã trực tiếp giới thiệu quy trình ướp trà sen cùng những kỹ thuật truyền thống và câu chuyện văn hóa phía sau từng công đoạn.

Phần trình diễn đã thu hút sự quan tâm và yêu thích của khách mời, đồng thời tạo cơ hội để bạn bè Sri Lanka trực tiếp khám phá thêm nét tinh hoa trong văn hóa trà Việt.

Thông qua hương trà sen và những câu chuyện được chia sẻ, chương trình đã trở thành một nhịp cầu văn hóa đặc biệt, góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy sự kết nối giữa cộng đồng doanh nhân nữ hai nước và làm sâu sắc hơn tình hữu nghị truyền thống Việt Nam-Sri Lanka./.

Để di sản ướp trà sen Quảng An luôn song hành cùng nhịp sống đương đại Nghề ướp trà sen Quảng An được ghi danh vào Danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia là sự tôn vinh một nghề quý và mở ra kỳ vọng về hành trình bảo tồn, phát huy giá trị của một di sản.