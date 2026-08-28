9X được Ngô Thanh Vân và Johnny Trí Nguyễn đặt niềm tin "đả nữ mới"

Trần Thiên Tú - "đả nữ" mới chào sân qua "Hộ linh tráng sỹ." (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

"Hộ linh tráng sỹ: Bí ẩn mộ vua Đinh" chính thức ra mắt từ 28/8, chiếu sớm từ 25/8. Phim thuộc thể loại huyền sử-cổ trang, xoay quanh hành trình bảy tráng sỹ và sứ mệnh bảo vệ mộ vua Đinh Tiên Hoàng khỏi các thế lực đối lập. Trần Thiên Tú (vai chính An Nhiên) là nữ nhi hiếm hoi trong nhiệm vụ.

Trong phim, An Nhiên vốn là nhân vật được bao bọc. Cô là con gái tả tướng quân (Quách Ngọc Ngoan) và cháu của Hoàng hậu họ Dương (Đỗ Thị Hải Yến), song chọn phá cách và theo đuổi con đường tráng sỹ.

Đây là lần đầu Trần Thiên Tú thử sức với một vai hành động có yêu cầu cao về võ thuật, thể lực và khả năng phối hợp nhuần nhuyễn với đoàn phim.

Để chuẩn bị cho vai diễn, diễn viên sinh năm 1991 trải qua khoảng bảy tháng tập luyện tại võ đường Liên Phong, dưới sự hướng dẫn của đạo diễn võ thuật Johnny Trí Nguyễn.

Lịch tập kéo dài năm buổi mỗi tuần, mỗi buổi năm tiếng, tập trung vào thể lực và kỹ thuật chiến đấu. Thời gian đầu là giai đoạn khó khăn nhất vì nữ diễn viên vốn không có nền tảng võ thuật. Cô chịu nhiều chấn thương như rách cơ, cơ thể đau mỏi, bầm tím, phải học cách sử dụng song kiếm, tham gia nhiều cảnh giao đấu, cưỡi ngựa, nhào lộn... vì Johnny Trí Nguyễn chỉ dùng đóng thế cho cảnh nguy hiểm.

Trần Thiên Tú chia sẻ về phim trước ngày ra mắt. (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

"Hai lông mày của anh Johnny lúc nào cũng chập làm một. Tôi không dám kêu đau vì chỉ sợ bị cắt vai," Trần Thiên Tú bộc bạch.

Hành trình nén đau cũng chính là giai đoạn giúp cô trưởng thành trong nghề. "Nghiêm khắc là vậy nhưng anh Johnny cũng rất ân cần với anh em diễn viên. Anh cho dầu xoa bóp, vừa kêu gọi vừa động viên anh em: 'Em là một chiến binh. Từ giây phút này không khóc, không 'ui da,' không kêu đau...' giúp tôi dần thay đổi, không để nỗi đau hay sự sợ hãi chi phối."

Johnny Trí Nguyễn từng tiết lộ ngoài Trần Thiên Tú còn có 2 lựa chọn khác, đều là hai người không chuyên và chưa từng đóng hành động. Tuy nhiên, anh đã chọn đặt niềm tin ở Thiên Tú. "Ở Tú tôi thấy được ánh mắt kiên định khi theo học, bởi trước đây từng có nhiều bạn bỏ cuộc giữa chừng vì sợ vất vả," anh cho biết.

Niềm tin của êkíp dành cho Trần Thiên Tú đã có câu trả lời. Khi phim ra mắt lần đầu tại Ninh Bình, Johnny Trí Nguyễn hào hứng chia sẻ: "Ai từng theo dõi Tú từ những ngày đầu, chắc chắn sẽ ngạc nhiên với những gì cô ấy làm được sau 8 tháng."

Ngô Thanh Vân đặt niềm tin vào "đàn em." (Ảnh từ video)

Tại buổi ra mắt ở Thành phố Hồ Chí Minh, cuộc hội ngộ giữa Ngô Thanh Vân và Trần Thiên Tú khiến nhiều người thích thú. Mỹ nhân "Dòng máu anh hùng" gọi đàn em là "đả nữ thế hệ mới" khiến Trần Thiên Tú ngượng ngùng nhưng trân trọng.

Hai diễn viên từng gặp nhau trước đây. Trần Thiên Tú không tỏ ra áp lực khi bị so sánh với Ngô Thanh Vân, mà coi đây là nguồn động viên và tự hào vì có chung niềm đam mê điện ảnh với đàn chị. "Hành trình làm nghề của chị Vân là động lực rất lớn cho tôi. Tôi tin động lực đó sẽ giúp mình có được những màu sắc và dấu ấn riêng," Trần Thiên Tú chia sẻ.

Nữ diễn viên cũng nhận xét bản thân còn phải cố gắng nhiều và lâu dài. Sau khi đóng máy "Hộ linh tráng sỹ," Trần Thiên Tú duy trì luyện tập học võ 3 buổi một tuần. Đạo diễn Johnny Trí Nguyễn khuyên cô nghiên cứu thêm về yếu tố hành động trong điện ảnh, không ngừng trau dồi và rèn luyện.

Trần Thiên Tú yêu thích diễn xuất từ nhỏ. Đến năm 15 tuổi, cô được tuyển vào vai bé Ngô trong "Áo lụa Hà Đông" (2006, Lưu Huỳnh), gây chú ý với lối diễn trẻ thơ nhưng có sự già dặn trong bối cảnh chiến tranh và nghèo khó, nhận đề cử Cánh diều vàng của Hội Điện ảnh Việt Nam.

Trần Thiên Tú trong "Áo lụa Hà Đông" (trái) và hiện nay.

Sau phim, Trần Thiên Tú nhận một số lời mời đóng phim khác rồi đi du học với mong muốn theo nghề một cách nghiêm túc. Năm 2024, cô tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Lý luận và Thực hành Đạo diễn tại Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc.

Sau thời gian dài vắng bóng trên màn ảnh, nữ diễn viên trở lại với một vai phụ trong "Tết ở làng Địa Ngục" (2023) và một số dự án sân khấu khác, gần nhất là "Tử chiến trên không" (2025). Sau "Hộ linh tráng sỹ," Trần Thiên Tú nói đang theo đuổi một dự án võ thuật khác, sẽ bật mí trong tương lai./.

Ba phim Việt "chạy đua" doanh thu dịp lễ Quốc khánh 2/9 "Quý tử vượt giàu" "Hộ linh tráng sỹ" và "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" là ba tựa phim ra mắt cuối tháng Tám, dự kiến chiếu xuyên suốt kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và đối đầu trực tiếp tại phòng vé.