Từ “linh hồn di sản” đến đường băng Miss World, Bảo Ngọc giành vé Top 40

Trên sân khấu Miss World, thời trang trở thành điểm gặp giữa di sản và nhan sắc. Tối qua, đại diện Việt Nam đã chiến thắng Top Model khu vực châu Á và châu Đại Dương, giành vé vào Top 40 chung cuộc.

Những chiếc chum, mái vòm kiến trúc, nếp gấp Origami hay cấu trúc mô phỏng thế giới nấm tưởng thuộc về các câu chuyện rất khác nhau, nhưng trên sân khấu Vietnam Beauty Fashion Fest (VBFF) mùa 17, những hình ảnh ấy cùng gặp nhau trong một câu chuyện chung: di sản được nhìn lại bằng ngôn ngữ của thời trang đương đại.

Tối qua, ngày 27/8 tại Nhà hát Đó (Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), chương trình mang chủ đề “Soul of Heritage” (Linh hồn di sản) diễn ra trong khuôn khổ Miss World lần thứ 73, đồng thời tổ chức hai phần thi World Designer và Top Model.

Đặc biệt, sau đêm diễn, đại diện Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã chiến thắng Top Model khu vực châu Á và châu Đại Dương, qua đó giành quyền vào thẳng Top 40 chung cuộc.

Khi di sản mở cánh cửa cho thời trang

Được đạo diễn Hoàng Nhật Nam dàn dựng, VBFF 17 không bắt đầu bằng màn trình diễn thời trang thuần túy mà được dẫn dắt bởi trích đoạn của Chum Show.

Lấy cảm hứng từ chiếc chum trong đời sống và tín ngưỡng bản địa, tiết mục gợi hình ảnh người mẹ với ý nghĩa chở che, nuôi dưỡng. Trong tiếng Chăm và một số ngôn ngữ bản địa ở Tây Nguyên, “chum” còn được diễn giải gần với ý nghĩa “nụ hôn,” biểu trưng cho tình yêu và sự kết nối.

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Từ hình ảnh ấy, không gian sân khấu phát triển với những đường nét đặc trưng của Nhà hát Đó. Văn hóa bản địa vì thế không chỉ xuất hiện như một phần trang trí mà trở thành điểm khởi đầu cho hành trình thời trang và nhan sắc của các đại diện đến từ 111 quốc gia.

Phần thi World Designer diễn ra trước Top Model, chia các thí sinh thành bốn khu vực: châu Mỹ và Caribbean, châu Phi, châu Âu, châu Á và châu Đại Dương. Mỗi người đẹp trình diễn thiết kế tự chọn, qua đó thể hiện kỹ thuật may, tư duy sáng tạo và câu chuyện văn hóa riêng.

Kết quả, đại diện Canada chiến thắng khu vực châu Mỹ và Caribbean; Mauritius giành chiến thắng tại châu Phi; Pháp được gọi tên ở khu vực châu Âu, trong khi China PR (People's Republic of China) dẫn đầu khu vực châu Á và châu Đại Dương.

Sau World Designer, nhịp điệu sân khấu chuyển sang bộ sưu tập Wondrous World của nhà thiết kế Phạm Đăng Anh Thư. Lấy cảm hứng từ sự vận động và giao hòa của năm nguồn năng lượng Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, bộ sưu tập chuyển tải những trạng thái đối lập như mềm mại và mạnh mẽ, tĩnh lặng và rực rỡ qua phom dáng, màu sắc và kỹ thuật tạo khối.

Kỹ thuật dựng corset 3D tạo nên những đường cong mang tính kiến trúc, đồng thời hỗ trợ tỷ lệ hình thể người mặc. Bộ sưu tập có sự tham gia của nhiều gương mặt nổi bật như Hoa hậu Lương Thùy Linh, Trần Tiểu Vy, Phan Phương Oanh, Nguyễn Thị Yến Nhi, Hoa hậu Thế giới 2021 Karolina Bielawska và đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata Chuangsri.

Từ những câu chuyện văn hóa được đặt làm nền, sân khấu dần chuyển trọng tâm sang chính những người đẹp - nơi trang phục không còn đứng độc lập mà trở thành công cụ để mỗi thí sinh thể hiện bản sắc và bản lĩnh sân khấu.

60 người đẹp và những dấu ấn riêng

Tâm điểm tiếp theo của VBFF 17 là phần thi Top Model dành cho Top 60 được lựa chọn từ vòng 1. Nếu World Designer đặt trọng tâm vào câu chuyện phía sau thiết kế, Top Model lại thử thách khả năng biến trang phục thành ngôn ngữ của người mặc thông qua kỹ năng catwalk, thần thái, khả năng làm chủ sân khấu và cách thể hiện tinh thần của từng bộ trang phục.

Bộ sưu tập Nét của nhà thiết kế Hoàng Minh Hà mở đầu phần thi. Lấy cảm hứng từ nghệ thuật gấp giấy Origami và nguyên lý chuyển đổi cấu trúc, những nếp gấp được sử dụng để tạo nên phom dáng mới, hướng tới những hình thể khác nhau và quan niệm xem thời trang như phương tiện tôn vinh vẻ đẹp cơ thể thay vì đặt người mặc trong một chuẩn mực duy nhất.

Các đường nét tạo khối của trang phục tương tác với kiến trúc Nhà hát Đó, trong đó mỗi nếp gấp vừa đảm nhận vai trò kỹ thuật vừa tạo hiệu ứng thị giác khi thí sinh chuyển động. Á vương 1 Nam vương Thế giới Phạm Tuấn Ngọc cũng xuất hiện trong màn trình diễn này.

Bộ sưu tập The Aura of Elise tiếp nối, khai thác hình ảnh người phụ nữ hiện đại với phong thái tự tin thông qua cấu trúc may đo, đường cắt gọn và độ mềm mại của chất liệu. Luminous Queen lại đề cao tính ứng dụng, sử dụng kỹ thuật corset để tôn đường cong nhưng vẫn giữ tổng thể thanh lịch, hướng tới hình ảnh người phụ nữ chủ động lựa chọn phong cách trong nhiều hoàn cảnh.

Không khí đường băng thay đổi với Quirky Bloom: 2000. Những thiết kế được làm mới bằng chất liệu, màu sắc và các chi tiết hoa mang hình thái khác lạ, mang đến tinh thần tò mò, tinh nghịch và tự tin.

Trong khi đó, nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn đưa khán giả đến một thế giới khác với No.6 Third Kingdom, lấy cảm hứng từ thế giới nấm và những cấu trúc sinh học.

Kỹ thuật tạo khối điêu khắc 3D mô phỏng các tầng nấm đang bung nở, kết hợp chi tiết đính kết thủ công buông rủ như mạng lưới sợi nấm. Khi thí sinh di chuyển, các cấu trúc thay đổi theo từng góc nhìn, tạo hiệu ứng đa chiều trên đường băng.

Khép lại chuỗi trình diễn là Radiant Rise, lấy cảm hứng từ ánh sáng bình minh, biểu trưng cho sự chuyển mình và vươn lên. Những phom dáng tôn đường nét cơ thể kết hợp cùng ren, hoa và chất liệu mềm; sự chuyển đổi từ gam màu nhẹ nhàng sang sắc đen diễn tả nhiều trạng thái của người phụ nữ, từ tinh khôi, nữ tính đến mạnh mẽ và quyến rũ.

Các màn trình diễn kết thúc cũng là lúc ban tổ chức lần lượt công bố những thí sinh nổi bật của từng khu vực, trước khi chọn ra một đại diện chiến thắng.

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Tại khu vực châu Á và châu Đại Dương, Top 5 gồm Thái Lan, Campuchia, Ấn Độ, Trung Quốc và Việt Nam. Lê Nguyễn Bảo Ngọc giành chiến thắng, qua đó trở thành đại diện của khu vực vào thẳng Top 40 Miss World 2026.

Ở ba khu vực còn lại, đại diện Cộng hòa Dominica chiến thắng châu Mỹ và Caribbean; Nigeria dẫn đầu châu Phi; Pháp giành chiến thắng tại châu Âu. Bốn người đẹp chiến thắng Top Model khu vực cùng nhận quyền vào thẳng Top 40 chung cuộc.

Chiến thắng của Bảo Ngọc khép lại một đêm diễn bắt đầu bằng câu chuyện về di sản và kết thúc trên đường băng của một cuộc thi sắc đẹp toàn cầu. Từ chiếc chum của Chum Show đến những cấu trúc thời trang đương đại, từ câu chuyện văn hóa đến dấu ấn cá nhân của mỗi thí sinh, VBFF 17 tạo nên một hành trình mà ở đó di sản không đứng yên trong quá khứ mà được tiếp tục diễn giải bằng những hình thức mới mẻ trên sàn diễn.

Sau Vietnam Beauty Fashion Fest mùa 17, các thí sinh tiếp tục chuẩn bị cho Dances of the World diễn ra ngày 2/9 tại Quảng trường 2/4, Nha Trang. Chung kết Miss World lần thứ 73 sẽ được tổ chức tối 5/9 tại cùng địa điểm./.

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