Không gian văn hóa Hồ Chí Minh cần được lan tỏa hơn trên môi trường số

Ngày 28/8, phát biểu tại buổi làm việc của Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương kiểm tra, khảo sát việc triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản của Đảng trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ năm 2026 với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông Trần Thanh Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, bày tỏ ấn tượng trước kết quả đạt được của thành phố trong công tác xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy qua 3 năm triển khai, việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố đã đạt nhiều kết quả tích cực, từng bước trở thành dấu ấn văn hóa đặc trưng.

Đến nay, toàn thành phố đã xây dựng 7.677 mô hình tại các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo, lực lượng vũ trang và khu dân cư; góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào thực chất, gắn với xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và phát huy các giá trị truyền thống. Các mô hình được triển khai đa dạng, phù hợp đặc thù từng lĩnh vực.

Trong giáo dục, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được duy trì tại 100% cơ sở giáo dục, gắn với giáo dục đạo đức, lối sống và các hoạt động trải nghiệm.

Trong y tế, các mô hình ứng dụng tư liệu số, mã QR, góp phần lan tỏa tinh thần “Lương y như từ mẫu."

Tại doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo và cộng đồng dân cư, các mô hình trở thành môi trường giáo dục, rèn luyện, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và cống hiến.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Liên Sơn/TTXVN)

Trao đổi với đoàn công tác, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết cho biết thành phố đẩy mạnh xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên nền tảng số, gắn với chuyển đổi số trong tuyên truyền, giáo dục; phát triển các sản phẩm truyền thông, thư viện điện tử, bảo tàng số, tủ sách điện tử và kho dữ liệu số về Chủ tịch Hồ Chí Minh, tạo điều kiện để người dân tiếp cận, học tập mọi lúc, mọi nơi.

Các cơ quan báo chí, xuất bản của thành phố đã tăng cường chuyên trang, chuyên mục, ấn phẩm và chương trình tuyên truyền; góp phần lan tỏa sâu rộng các giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống xã hội.

Cùng với đó, địa phương tiếp tục tổ chức hiệu quả các hoạt động về nguồn, hội thảo, triển lãm, giao lưu văn hóa, nghiên cứu, sưu tầm và quảng bá về Chủ tịch Hồ Chí Minh; tăng cường hợp tác với các địa phương trong nước và triển khai các hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ngoài, góp phần quảng bá hình ảnh Thành phố mang tên Bác.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết chia sẻ thêm cùng với việc phát huy các kết quả đạt được, Ban Thường vụ Thành ủy đang xem xét, ban hành Chỉ thị về tiếp tục xây dựng và nâng cao hiệu quả Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, tạo cơ sở để triển khai đồng bộ, sâu rộng và gắn chặt hơn với yêu cầu phát triển văn hóa, con người thành phố.

Ông Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, phát biểu kết luận buổi làm việc. (Ảnh: Liên Sơn/TTXVN)

Kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm cho biết qua khảo sát nhận thấy Thành phố Hồ Chí Minh đã quan tâm đến lĩnh vực văn hóa, làm tốt công tác đầu tư cho lĩnh vực văn hóa, xem văn hóa là nguồn lực nội sinh góp phần phát triển kinh tế-xã hội, thúc đẩy tăng trưởng hai con số.

Nổi bật là việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, phát triển công nghiệp văn hóa, công tác bảo tồn, bảo tàng, xã hội hóa hoạt động văn hóa-văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật, xây dựng các thiết chế văn hóa hiện đại…

Nhấn mạnh cả thành phố như “một Không gian văn hóa Hồ Chí Minh," ông Trần Thanh Lâm đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh phát huy các kết quả đạt được, tiếp tục gìn giữ, xây dựng, mở rộng các Không gian văn hóa Hồ Chí Minh gắn với đặc thù từng địa bàn, khu vực, lĩnh vực, cộng đồng, ngành nghề.

Thành phố cần chú trọng hơn nữa đến xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên không gian mạng, các Không gian văn hóa Hồ Chí Minh phải được hiển thị trên không gian mạng đậm hơn, lan tỏa, chiếm lĩnh nhiều hơn trên môi trường số./.

Lan tỏa giá trị “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” thành việc làm thiết thực “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại cơ quan Đảng ủy Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng theo hướng mở, kết hợp giữa trưng bày trực quan và ứng dụng công nghệ số.