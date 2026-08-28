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Mỹ ghi nhận hơn 11.000 ca nhiễm cyclospora tại nhiều bang

Cyclospora là loại ký sinh trùng lây nhiễm vào thực phẩm tiếp xúc với chất thải của người, thường gặp nhất là khi rau quả được tưới hoặc rửa bằng nước bị ô nhiễm.

Nguyễn Hằng
Các sản phẩm rau củ được bày bán tại một siêu thị ở trung tâm Washington D.C., Mỹ. (Ảnh: Ngọc Quang/ TTXVN)
Các sản phẩm rau củ được bày bán tại một siêu thị ở trung tâm Washington D.C., Mỹ. (Ảnh: Ngọc Quang/ TTXVN)

Ngày 27/8, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ thông báo đợt bùng phát ký sinh trùng cyclospora liên quan đến rau xà lách có nguồn gốc từ miền Trung Mexico đã lan rộng đến 20 bang, với tổng cộng 11.458 ca nhiễm được báo cáo.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) Mỹ cho biết những người bị nhiễm ký sinh trùng cyclospora báo cáo họ đã tiếp xúc hoặc tiêu thụ rau xà lách của công ty Taylor Farms de Mexico vốn được phục vụ hoặc bày bán tại nhiều điểm khác nhau, bao gồm cả những người từng ăn tại chuỗi nhà hàng Taco Bell.

Đa số các ca nhiễm xảy ra trước thời điểm công ty Taylor Farms de Mexico tiến hành thu hồi các sản phẩm xà lách hôm 17/7 vừa qua.

FDA khẳng định toàn bộ số xà lách bị thu hồi liên quan đến đợt bùng phát ký sinh trùng cyclospora lần này đã được loại bỏ hoàn toàn khỏi thị trường.

Hiện cơ quan này đang tiếp tục phối hợp với giới chức Mexico để tiến hành kiểm tra và lấy mẫu tại các trang trại trồng xà lách cùng nhà máy chế biến ở Mexico.

Cyclospora là loại ký sinh trùng lây nhiễm vào thực phẩm tiếp xúc với chất thải của người, thường gặp nhất là khi rau quả được tưới hoặc rửa bằng nước bị ô nhiễm.

Theo CDC, người ăn phải thực phẩm có chứa ký sinh trùng này thường bị bệnh đường ruột như tiêu chảy nặng.

Theo các chuyên gia, để phòng tránh ký sinh trùng, cần rửa tay bằng xà phòng và nước sau khi đi vệ sinh và trước khi chế biến thực phẩm.

Ngoài ra, để tiêu diệt ký sinh trùng, rau quả cần được nấu ở nhiệt độ thấp nhất là 70 độ C.

Tại Mỹ, số ca nhiễm ký sinh trùng này thường có xu hướng gia tăng trong các tháng mùa Xuân và mùa Hè./.

(TTXVN/Vietnam+)
#ca nhiễm cyclospora #ký sinh trùng Cyclospora #nhiễm khuẩn cyclospora Mỹ
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