Quảng Ngãi cần sớm khắc phục sạt lở nghiêm trọng bờ sông Đăk Snghé

Từ nhiều năm nay, sông Đăk Snghé đoạn qua xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng. Bờ sông bị khoét sâu, cuốn trôi đất sản xuất, nhiều vị trí sạt lở tiến sát khu dân cư và tuyến đường dẫn vào làng, khiến người dân luôn lo lắng mỗi khi mưa lớn, lũ về.

Sông Đăk Snghé chảy qua địa phận xã Kon Braih dài khoảng 2,5km. Vào mùa mưa, lượng nước từ thượng nguồn đổ về lớn khiến dòng chảy liên tục khoét sâu vào thành sông, tạo nên các mảng sạt lở lớn.

Tại thôn 5, nhiều đoạn bờ sông đã bị sạt lở nghiêm trọng hàng chục mét, khiến nhiều diện tích hoa màu như sắn, cà phê, cây ăn trái bị cuốn trôi. Thậm chí, nhiều hộ dân đã bị dòng nước xoáy gần vào đến móng nhà, nguy cơ đe dọa đến tính mạng và tài sản.

Chị Y Hiêng, thôn phó thôn 5, xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, toàn thôn có 163 hộ dân với 848 nhân khẩu, tất cả đều nằm trong vùng có nguy cơ bị sạt lở. Dọc theo bờ sông Đăk Snghé, nhiều điểm sạt tạo thành những hàm ếch lớn, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở. Tại khu vực giáp với bờ sông, nhiều hộ gia đình phải sống trong sự lo sợ mỗi khi mưa lớn, nước dâng cao.

“Sạt lở xảy ra đã lâu rồi, đã có cuốn theo nhiều diện tích cây trồng của bà con. Hiện nay các hiện tượng rạn, nứt, sạt xuống ở ven bờ sông vẫn xảy ra, nguy cơ cao sạt lở khi mưa lớn, lũ về. Mỗi khi trời mưa to thì bà con rất lo lắng, vì sợ nguy hiểm đến tính mạng. Chúng tôi mong muốn Nhà nước, địa phương giúp đỡ để có một bờ kè hoặc có phương án di dời chúng tôi đến một nơi an toàn hơn”, chị Y Hiêng nói.

Không chỉ ảnh hưởng đến công trình nhà ở, đất canh tác, sạt lở bờ sông Đăk Snghé còn làm hư hại tuyến đường duy nhất dẫn vào khu sản xuất, gây khó khăn cho việc đi lại và canh tác hơn 1.000ha đất của người dân trong vùng.

Ông A Đoan, ở thôn 5, xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hàng ngày, ông và bà con trong thôn phải đi trên tuyến đường cạnh bờ sông để đến rẫy. Tuy nhiên, sạt lở khiến việc đi lại của bà con gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm, nhất là khi lũ về.

“Bà con chỉ có một con đường để đi đến khu sản xuất, bây giờ cũng bị sạt lở gần vào đến đường rồi. Mỗi khi đi làm vào thời điểm trời mưa to, nước lớn ai cũng lo lắng. Bà con mong tuyến đường sớm được sửa chữa để yên tâm đi lại, sản xuất, vận chuyển nông sản và phát triển kinh tế”, ông A Đoan lo lắng.

Bờ sông Đăk SNghé sạt lở nhiều vị trí, cuốn theo nhiều diện tích hoa màu. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)

Toàn xã Kon Braih hiện có hơn 4.000 hộ, với hơn 18.200 nhân khẩu; trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 66%. Vào mùa mưa, nhiều khu vực trên địa bàn xã có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt cục bộ, nhất là từ thôn 1 đến thôn 6. Một số tuyến giao thông như Tỉnh lộ 677, Quốc lộ 24 và các cầu treo dân sinh cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Ông Đỗ Dũng Sỹ, Trưởng phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, trước nguy cơ sạt lở, lũ quét và ngập lụt, xã đã kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, phân công lực lượng chủ động cảnh báo, hướng dẫn người dân phòng tránh và ứng phó với các tình huống có thể xảy ra.

Đối với các vị trí sạt lở, nhất là các điểm có nguy cơ gây thiệt hại cho khu dân cư, xã tiếp tục có các văn bản báo cáo đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở, ngành quan tâm để sớm khắc phục các tình trạng sạt lở, hạn chế việc sạt lở lấn sâu vào khu dân cư và khu sản xuất của người dân. Đối với các cầu treo dân sinh, trước mùa mưa bão xã cũng đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiến hành đánh giá, khảo sát hiện trạng hư hỏng để kịp thời sửa chữa, khắc phục.

Mới đây, tại buổi làm việc với Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, xã Kon Braih cũng đã đề xuất số tiền khoảng 110 tỷ đồng để xây dựng kè chống sạt lở sông Đăk Snghé với chiều dài 590m kè bờ tả và 500m kè bờ hữu. Việc xây dựng kè sẽ giúp người dân thôn 5 ổn định cuộc sống và giữ tuyến đường đi khu sản xuất của bà con không bị ảnh hưởng kết cấu bởi sạt lở.

Mùa mưa bão ở phía Tây tỉnh Quảng Ngãi đang bước vào giai đoạn cao điểm. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, việc sớm triển khai các giải pháp xử lý sạt lở, bảo vệ khu dân cư và các tuyến giao thông dọc bờ sông Đăk Snghé là yêu cầu cấp thiết, giúp bảo đảm an toàn cho người dân, duy trì sản xuất và giao thông trong mùa mưa bão./.

Quảng Ngãi: Đưa dân vùng sạt lở vào khu tái định cư trước mùa mưa bão Khu tái định cư xã Sơn Long có diện tích hơn 2,6ha, tổng vốn đầu tư 29 tỷ đồng hiện đang đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành trong tháng 8 này để đón người dân vào ở trước mùa mưa bão.