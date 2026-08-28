Một công dân Việt Nam mất tích trong thảm họa tại Nepal

Phóng viên TTXVN tại Nam Á dẫn thông báo của Ủy ban Du lịch Nepal cho biết hiện có một công dân Việt Nam bị mất tích trong trận lũ lụt và lở đất xảy ra tại miền Bắc nước này, khu vực giáp giới với Tây Tạng (Trung Quốc) hôm 26/8 vừa qua.



Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal và Bhutan đang phối hợp với Hội người Việt Nam tại Nepal cùng Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại Nepal tiến hành tìm hiểu và xác minh thông tin.



Thảm họa kinh hoàng xảy ra tại khu vực cửa khẩu Cát Long, trên biên giới Trung Quốc - Nepal. Theo các số liệu cập nhật, tính đến nay đã có gần 500 người thiệt mạng và hơn 1.500 người mất tích, trong đó có hàng trăm người nước ngoài./.

Nhiều nước sẵn sàng triển khai hoạt động tìm kiếm, cứu nạn tại Nepal Malaysia đang khẩn trương xác minh thông tin về công dân chưa thể liên lạc được sau thảm họa lũ lụt tại Nepal, đồng thời sẵn sàng triển khai lực lượng cứu hộ khi có yêu cầu.

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