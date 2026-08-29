Kiều bào tại Israel mở rộng không gian đóng góp cho đất nước

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng người Việt Nam tại nhiều quốc gia, trong đó có Israel.

Với những định hướng mới, đặc biệt là việc xác định người Việt Nam ở nước ngoài là “một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng” của đất nước, Nghị quyết được kỳ vọng tạo thêm cơ sở để kiều bào phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, các mối quan hệ và nguồn lực đóng góp cho quê hương.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Israel về Nghị quyết 23, bà Trương Thị Hồng, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Israel, đánh giá cao việc Đảng và Nhà nước tiếp tục dành sự quan tâm đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời cho rằng những định hướng mới trong Nghị quyết phù hợp với thực tiễn phát triển của cộng đồng người Việt Nam trên toàn thế giới.

Theo bà Trương Thị Hồng, điểm đáng chú ý của Nghị quyết là tư duy về công tác người Việt Nam ở nước ngoài đã được nâng lên một bước mới. Nếu trước đây công tác này chủ yếu tập trung vào vận động, tập hợp và chăm lo cộng đồng, thì nay trọng tâm được chuyển mạnh sang đồng hành, kiến tạo cơ chế và phát huy nguồn lực. Đây là cách tiếp cận có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng trưởng thành, có vị thế và khả năng đóng góp ngày càng lớn cho đất nước.

Bà cho rằng việc nhìn nhận hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài là một nguồn lực chiến lược quan trọng không chỉ có ý nghĩa về chủ trương, mà còn mở ra không gian rộng lớn hơn để kiều bào tham gia vào quá trình phát triển đất nước. Nguồn lực đó không chỉ là tài chính, mà còn bao gồm tri thức, công nghệ, kinh nghiệm quản lý, mạng lưới quan hệ quốc tế, uy tín và sự am hiểu về nước sở tại.

Từ thực tế cộng đồng người Việt Nam tại Israel, bà Trương Thị Hồng nhận định định hướng này có ý nghĩa đặc biệt. Israel có thế mạnh về khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, nông nghiệp công nghệ cao và nhiều lĩnh vực tiên tiến. Do đó, cộng đồng người Việt Nam tại đây có thể đóng vai trò cầu nối, góp phần kết nối các chuyên gia, doanh nghiệp, trí thức Việt Nam với các đối tác Israel, qua đó mở rộng hợp tác, trao đổi và chuyển giao tri thức, công nghệ phục vụ phát triển trong nước.

Bà cũng đánh giá tích cực tinh thần hòa hợp dân tộc, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai được nhấn mạnh trong Nghị quyết 23. Theo bà, đây là thông điệp có ý nghĩa quan trọng đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, bởi khi cùng hướng tới lợi ích quốc gia - dân tộc, những khác biệt về hoàn cảnh, trải nghiệm hay quan điểm có thể được đặt trong không gian đối thoại cởi mở và xây dựng hơn.

Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Israel cho rằng việc Đảng và Nhà nước khẳng định tinh thần lắng nghe những ý kiến đóng góp xây dựng vì lợi ích quốc gia - dân tộc cũng sẽ góp phần củng cố niềm tin và sự gắn bó của kiều bào với quê hương. Người Việt Nam dù sinh sống ở đâu đều có thể đóng góp cho đất nước bằng nhiều hình thức, từ đầu tư, kinh doanh, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ đến quảng bá hình ảnh Việt Nam và tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước sở tại.

Một nội dung khác được bà Trương Thị Hồng quan tâm là yêu cầu nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống thông qua những cơ chế và chương trình cụ thể. Theo bà, để chủ trương “đồng hành, kiến tạo cơ chế, huy động nguồn lực” thực sự phát huy hiệu quả, cần tiếp tục xây dựng các kênh kết nối thường xuyên, thực chất giữa các cơ quan trong nước với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Bà cho rằng việc xây dựng cơ sở dữ liệu và mạng lưới chuyên gia, trí thức, nhà khoa học, doanh nhân và thế hệ trẻ người Việt Nam trên toàn cầu sẽ tạo điều kiện thuận lợi để kết nối đúng người, đúng nhu cầu và đúng lĩnh vực. Đặc biệt, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có thể phát huy hơn nữa vai trò đầu mối, chủ động nắm bắt tiềm năng của cộng đồng và kết nối với nhu cầu phát triển của các địa phương, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học trong nước.

Từ góc độ cộng đồng người Việt Nam tại Israel, bà Trương Thị Hồng kỳ vọng Nghị quyết 23 sẽ tạo thêm động lực để cộng đồng tăng cường đoàn kết, hội nhập tốt tại nước sở tại, đồng thời duy trì mối liên hệ chặt chẽ với quê hương. Bà nhấn mạnh cộng đồng càng phát triển vững mạnh thì khả năng đóng góp cho đất nước càng lớn; sự đồng hành của các cơ quan trong nước sẽ là yếu tố quan trọng giúp biến tiềm năng đó thành những hoạt động hợp tác cụ thể.

Theo bà, điều cộng đồng mong muốn trong thời gian tới không chỉ là được hỗ trợ khi gặp khó khăn, mà còn được tạo điều kiện để chủ động tham gia vào các chương trình phát triển của đất nước. Khi cơ chế kết nối được mở rộng và thông tin về nhu cầu trong nước được chia sẻ đầy đủ, kiều bào sẽ có thêm cơ hội phát huy thế mạnh, nhất là trong những lĩnh vực mà nước sở tại có ưu thế.

Đánh giá chung về Nghị quyết 23, bà Trương Thị Hồng cho rằng đây là bước phát triển mới trong tư duy về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, thể hiện sự chuyển biến từ cách tiếp cận “chăm lo cộng đồng” sang “đồng hành cùng cộng đồng và phát huy nguồn lực.''

Bà kỳ vọng tinh thần này sẽ sớm được cụ thể hóa bằng những chính sách, chương trình và cơ chế hợp tác thiết thực, tạo thêm cơ hội để mỗi người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế và nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia, cộng đồng người Việt Nam tại Israel, với lợi thế về kết nối và khả năng tiếp cận một trong những hệ sinh thái công nghệ năng động của thế giới, có thể trở thành một trong những cầu nối hữu ích. Qua đó, tinh thần của Nghị quyết 23 có thể được chuyển hóa thành những kết quả cụ thể, góp phần gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước./.

Nghị quyết số 23-NQ/TW: Khơi thông nguồn lực, phát huy vai trò kiều bào Nghị quyết 23 được kỳ vọng vừa giúp phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và các nguồn lực của kiều bào cho đất nước, vừa tạo điều kiện để cộng đồng người Việt ở nước ngoài phát triển và hội nhập.