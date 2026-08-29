Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh và Ngày truyền thống ngành ngoại giao tại New York

Ngày 28/8 tại New York (Mỹ), Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026) và 81 năm Ngày truyền thống ngành ngoại giao Việt Nam (28/8/1945-28/8/2026), với sự tham dự của toàn thể cán bộ, nhân viên Phái đoàn và đại diện các cơ quan Việt Nam tại New York.

Trước khi bắt đầu buổi lễ, tập thể cán bộ, nhân viên Phái đoàn và các cơ quan Việt Nam tại New York đã thành kính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công ơn to lớn của các thế hệ đi trước đã đặt nền móng, xây dựng và vun đắp nền ngoại giao cách mạng Việt Nam.

Trong không khí trang trọng, đầm ấm, các đại biểu đã nghe đọc Thư của Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhân dịp thành lập ngành và cùng nhau ôn lại lịch sử vẻ vang của chặng đường 81 năm trưởng thành của ngành ngoại giao.

Tại buổi lễ, các ý kiến phát biểu đều chia sẻ tình cảm và niềm tự hào sâu sắc về những đóng góp bền bỉ, quan trọng của ngành ngoại giao đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Đại diện các cơ quan Việt Nam tại địa bàn cũng bày tỏ trân trọng tinh thần phối hợp, hỗ trợ và đồng hành giữa Phái đoàn với Cơ quan Tùy viên Quốc phòng, các cơ quan thông tấn-báo chí thường trú, Văn phòng xúc tiến thương mại và khoa học-công nghệ, đóng góp hiệu quả vào việc hoàn thành các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Đỗ Hùng Việt - Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, bày tỏ xúc động khi buổi lễ kỷ niệm trở thành dịp gặp gỡ thân tình, chia sẻ những câu chuyện và tình cảm đẹp về ngành ngoại giao.

Đại sứ nhấn mạnh niềm tự hào được gắn bó với ngành, được tiếp nối di sản quý báu mà các thế hệ tiền bối đã dày công vun đắp; đồng thời khẳng định những đóng góp của ngành ngoại giao, trong đó có lĩnh vực đa phương, có ý nghĩa lâu dài đối với môi trường hòa bình, phát triển và vị thế của đất nước.

Các thành viên Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc và các cơ quan đại diện Việt Nam tại New York. (Ảnh: Trường Giang/TTXVN)

Đại sứ mong muốn tập thể cán bộ Phái đoàn và các cơ quan Việt Nam tại New York tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tận tụy, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Buổi lễ khép lại trong không khí đoàn kết, ấm áp và tự hào, tiếp thêm động lực để mỗi cán bộ làm công tác đối ngoại tiếp tục nỗ lực, cống hiến vì lợi ích quốc gia-dân tộc và vì một Việt Nam hòa bình, độc lập, tự cường, phát triển, có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế./.

Thủ tướng: Ngành Ngoại giao góp phần tạo dựng cục diện đối ngoại thuận lợi cho phát triển Công tác đối ngoại đóng góp tích cực vào việc huy động nguồn lực, thúc đẩy thu hút đầu tư... qua đó góp phần nâng cao năng suất, chuyển đổi mô hình và phục vụ phát triển nhanh, bền vững của đất nước.