Nhiều tuyến đường cửa ngõ phía Đông TP Hồ Chí Minh ùn tắc ngày đầu nghỉ lễ

Sáng 29/8, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lượng phương tiện tăng cao trên nhiều tuyến đường cửa ngõ phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh.

Một số tuyến đường như Võ Chí Công, Lương Định Của, Mai Chí Thọ xảy ra ùn tắc, người dân di chuyển khó khăn. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây cũng ghi nhận lượng ôtô tăng cao và xảy ra ùn ứ kéo dài.

Do nhu cầu rời Thành phố Hồ Chí Minh về quê và đi du lịch tăng cao, các tuyến đường dẫn vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây có khá đông phương tiện. Tuyến cao tốc này đang được thi công mở rộng, một số đoạn bị thu hẹp làn đường khiến việc lưu thông gặp nhiều khó khăn.

Khu vực từ nút giao thông An Phú đến trạm thu phí Long Phước trên cao tốc xảy ra ùn tắc kéo dài, dẫn đến các tuyến đường lân cận như Võ Chí Công, Nguyễn Duy Trinh, Lương Định Của... cũng bị ùn ứ. Các phương tiện nối đuôi nhau thành hàng dài, di chuyển chậm.

Đường Võ Chí Công, đoạn kết nối với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây, ùn ứ ở cả hai hướng từ nút giao Mỹ Thủy đến cầu Phú Hữu. Đây là tuyến có lượng xe container khá lớn nên giao thông thường xuyên đông đúc, đặc biệt tại khu vực gần vòng xoay Phú Hữu. Lực lượng cảnh sát giao thông túc trực để điều tiết giao thông.

Ở cửa ngõ phía Tây, lượng phương tiện lưu thông cũng tăng cao trong khung giờ sáng. Tuy nhiên, khu vực này không xảy ra ùn ứ kéo dài. Bến xe miền Tây cũng tấp nập hành khách rời Thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Tây, đây là ngày cao điểm của bến xe trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay.

Tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trong ngày 29/8, sân bay dự kiến phục vụ 766 chuyến bay, với khoảng 128.250 hành khách. Các chuyến bay đi và đến Thành phố Hồ Chí Minh gần tương đương nhau, với 386 chuyến đi và 380 chuyến đến. Tuy nhiên, lượng khách rời thành phố khá đông, với hơn 70.000 hành khách./.

Người dân đổ về các bến xe, bắt đầu hành trình nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 Đối với nhiều người lao động, sinh viên đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh là dịp để trở về quê nhà, gặp gỡ người thân sau thời gian xa cách.