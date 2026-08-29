Người dân đổ về các bến xe, bắt đầu hành trình nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 5 ngày liên tục bắt đầu từ ngày 29/8 đến 2/9, theo đó ngay từ chiều ngày 28/8 đến sáng ngày 29/8, không khí tại nhiều bến xe trên địa bàn Hà Nội trở nên nhộn nhịp khi dòng người mang theo hành lý hối hả trở về các tỉnh, thành để bắt đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Các đơn vị vận tải đã chủ động tăng cường phương tiện, bố trí nhân lực, tổ chức phân luồng nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân.

Hành trình trở về quê bắt đầu

Ngay từ sáng sớm 29/8, tại các bến xe như: Nước Ngầm, Giáp Bát, Mỹ Đình..., dòng người đã bắt đầu đổ về ngày một đông. Trên vai là những chiếc balô, tay xách những túi đồ lỉnh kỉnh, nhiều người tranh thủ hoàn thành công việc để rời Thủ đô, trở về quê sum họp cùng gia đình trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Không khí hối hả, tất bật hiện rõ trên từng khu vực chờ xe.

Tại quầy bán vé, trước các cửa lên xe hay khu vực sân đỗ, hành khách liên tục kéo đến. Những chuyến xe nối đuôi nhau xuất bến, mang theo niềm háo hức của người dân sau những ngày làm việc, học tập xa nhà.

Đối với nhiều người lao động, sinh viên đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh là dịp để trở về quê nhà, gặp gỡ người thân sau thời gian xa cách. Chủ động mua vé từ sớm tại Bến xe Gia Lâm, em Nguyễn Hữu Anh, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội, quê Hải Phòng, chia sẻ. "Năm nay kỳ nghỉ dài nên cả gia đình rất mong chờ. Em tranh thủ về sớm để tránh tình trạng đông người vào cuối ngày. Dù bến xe đông nhưng mọi người đều vui vẻ vì ai cũng háo hức được về quê."

Tương tự tại Bến xe Nước Ngầm, anh Trần Văn Hùng, công nhân đang làm việc tại Hà Nội, cho biết sau khi kết thúc ca làm, anh lập tức ra bến xe để về Nghệ An. Trên tay là túi quà nhỏ dành cho bố mẹ và các con.

"Cả năm mới có những dịp nghỉ dài để về nhà. Công việc bận rộn nên nhiều khi chỉ có thể gọi điện về hỏi thăm. Được nghỉ lễ là chỉ mong nhanh chóng lên xe để về với gia đình," anh Hùng cho biết.

Dòng người từ các khu công nghiệp, trường học, văn phòng đổ về bến xe khiến không khí tại đây nhộn nhịp hơn thường ngày. Các tuyến xe đi khu vực miền Trung, miền núi phía Bắc và một số tỉnh lân cận ghi nhận lượng hành khách tăng mạnh. Nhiều hành khách chủ động đến sớm trước giờ xe chạy để tránh tình trạng quá tải. Những người có trẻ nhỏ, người cao tuổi cũng được người thân đưa ra bến, tạo nên khung cảnh đông đúc nhưng đầy ắp không khí của những cuộc đoàn tụ.

Tại quầy bán vé, trước các cửa lên xe hay khu vực sân đỗ, hành khách liên tục kéo đến. (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)

Ông Nguyễn Hoàng Tùng, Giám đốc Bến xe Giáp Bát cho biết, vào ngày thường sẽ có 650 xe xuất bến. Tuy nhiên, dịp cao điểm 2/9, vào chiều ngày 28 và ngày 29/8, bến sẽ xuất bến tới 800 xe, hành khách khách tăng khoảng 200% so với ngày thường. Các tuyến có nhu cầu lớn gồm Thanh Hóa, Nam Định (cũ), Thái Bình (cũ), Ninh Bình. Bến xe đã và đang tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, hướng dẫn các xe dừng đỗ, đón trả khách đúng quy định, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.

Không chỉ bên trong các bến xe, trên nhiều tuyến đường khu vực cửa ngõ Thủ đô, lượng phương tiện cũng tăng nhanh. Đáng chú ý, ngay từ tối ngày 28/8, những chuyến xe khách, xe ôtô cá nhân liên tục nối nhau rời Hà Nội, hướng về các tuyến quốc lộ, cao tốc để di chuyển bắt đầu kỳ nghỉ lễ khiến lưu lượng phương tiện luôn ở mức cao gây ùn tắc tập trung trên Vành đai 3, các cầu Thăng Long, Nhật Tân, Vĩnh Tuy và cửa ngõ phía Nam hướng ra cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã phải phân luồng từ xa, cho phương tiện đi vào làn dừng khẩn cấp trên Vành đai 3 để tăng khả năng lưu thoát.

Chủ động tăng xe, bảo đảm hành khách đi lại thuận lợi

Trước nhu cầu đi lại tăng cao dịp Quốc khánh 2/9, các đơn vị quản lý bến xe và doanh nghiệp vận tải đã sớm xây dựng phương án phục vụ hành khách. Công tác điều động phương tiện, bố trí nhân lực, tăng cường các chuyến xe vào giờ cao điểm được triển khai nhằm hạn chế tình trạng hành khách phải chờ đợi lâu. Tại các khu vực bán vé, lực lượng nhân viên thường xuyên hướng dẫn hành khách lựa chọn tuyến, giờ xuất bến phù hợp; đồng thời nhắc nhở người dân bảo quản hành lý, tài sản cá nhân trong điều kiện lượng người tập trung đông.

Các bến xe cũng tăng cường công tác kiểm soát phương tiện trước khi xuất bến, bảo đảm xe đủ điều kiện an toàn kỹ thuật, lái xe tuân thủ các quy định về thời gian làm việc và không sử dụng rượu, bia, chất kích thích khi điều khiển phương tiện. Lực lượng chức năng được bố trí tại các khu vực trọng điểm để điều tiết giao thông, phân luồng hành khách và phương tiện, hạn chế ùn tắc cục bộ tại khu vực cổng bến và các tuyến đường kết nối.

Ông Phạm Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, kỳ nghỉ Quốc khánh năm 2026 kéo dài 5 ngày, từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9. Đây là kỳ nghỉ dài, diễn ra vào thời điểm cuối mùa hè nên nhu cầu về quê, du lịch, tham quan và đi lại liên tỉnh dự kiến tăng cao. Theo đó, lượng khách dự kiến tăng mạnh vào chiều ngày 28/8, ngày 29/8 đối với chiều rời Hà Nội và tăng trở lại trong ngày 2/9, 3/9 đối với chiều về Hà Nội. Mức tăng giữa các tuyến không đồng đều, chủ yếu tập trung vào các tuyến có nhu cầu du lịch, thăm thân và các tuyến cự ly ngắn, trung bình.

Do đó, để bảo đảm người dân đi lại thuận lợi, an toàn, hạn chế ùn tắc và không để xảy ra tình trạng thiếu phương tiện, Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội đã lên kế hoạch tăng cường phương tiện với dự kiến khoảng 500 xe, gồm: Bến xe Giáp Bát 200 xe; Bến xe Gia Lâm 100 xe; Bến xe Mỹ Đình 200 xe. Việc sử dụng xe tăng cường thực hiện theo thứ tự ưu tiên và mức độ nhu cầu thực tế. Đồng thời, việc kích hoạt xe tăng cường dựa trên lượng hành khách thực tế và khả năng cung ứng của tuyến, ưu tiên giải tỏa hết hành khách trong ngày.

Theo ông Phạm Mạnh Hùng, phía sau mỗi chuyến xe là sự chuẩn bị của cả một hệ thống vận tải, từ phương tiện, người lái, nhân viên phục vụ đến lực lượng điều hành, kiểm tra và tổ chức giao thông. Mục tiêu chung là không để người dân phải chờ đợi quá lâu, không để thiếu phương tiện và quan trọng hơn là mỗi hành khách đều được trở về nhà hoặc đến nơi mình muốn một cách an toàn.

Nhiều hành khách chủ động đến sớm trước giờ xe chạy để tránh tình trạng quá tải. (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)

Còn ở góc độ doanh nghiệp vận tải hành khách, Đại diện nhà xe Năm Thu chạy tuyến Hà Nội-Hải Dương (cũ) cho biết, dịp nghỉ lễ luôn là thời điểm nhu cầu đi lại tăng đột biến. Vì vậy, nhà xe đã chủ động chuẩn bị phương tiện dự phòng, sẵn sàng tăng chuyến khi lượng khách tăng cao, đồng thời yêu cầu lái xe và nhân viên phục vụ nâng cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm hành khách có chuyến đi an toàn, thuận lợi.

Trong dòng người tấp nập rời Thủ đô, mỗi hành khách mang theo một hành trình riêng. Có người trở về quê đoàn tụ cùng gia đình, có người đưa con về thăm ông bà, cũng có những gia đình lựa chọn bắt đầu chuyến du lịch trong kỳ nghỉ lễ. Dù điểm đến khác nhau, nhưng trên những chuyến xe nối nhau rời bến là chung một tâm trạng háo hức. Kỳ nghỉ lễ 2/9 chính thức bắt đầu, dòng người vẫn tiếp tục đổ về các bến xe. Những chuyến xe lần lượt lăn bánh, mang theo niềm mong chờ đoàn tụ của hàng nghìn người dân, mở đầu cho những ngày nghỉ lễ đầy ý nghĩa./.

Người dân Hà Nội bắt đầu về quê, sẵn sàng cho kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 Trên các tuyến đường cửa ngõ Hà Nội, tại các bến xe, đường vành đai nhiều người dân mang theo hành lý, tranh thủ trở về quê để sum họp cùng gia đình trong kỳ nghỉ kéo dài.