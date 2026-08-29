Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên lão thành tại Cần Thơ

Sáng 29/8, tại thành phố Cần Thơ, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phạm Duy Khương, Đảng bộ phường Cái Răng.

Đây là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình hơn 8 thập kỷ đồng chí Phạm Duy Khương gắn bó, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, xây dựng Đảng và đất nước.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ; đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và gia đình đồng chí Phạm Duy Khương.

Đồng chí Phạm Duy Khương sinh tháng 8/1928, quê quán Long Bình, Long Mỹ, Hậu Giang, nay là phường Long Bình, thành phố Cần Thơ. Đồng chí tham gia hoạt động cách mạng từ tháng 8/1945 và được kết nạp vào Đảng ngày 23/11/1947, chính thức ngày 6/1/1948.

Từ tháng 8/1945, đồng chí Phạm Duy Khương tham gia Tiền khởi nghĩa tại huyện Long Mỹ. Giai đoạn 1948-1953, đồng chí lần lượt giữ các chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành, Huyện Đoàn phó, Bí thư Đảng Đoàn Thanh niên Cứu quốc và Huyện Đoàn trưởng; tháng 10/1953 được bầu vào Ban Chấp hành Huyện ủy Long Mỹ.

Giai đoạn 1954-1960, đồng chí là Ủy viên Thường vụ phụ trách Thanh vận tại 3 xã Long Bình, Long Trị, Long Phú, tham gia củng cố các chi bộ và tổ chức Đoàn. Từ năm 1961-1967, đồng chí công tác tại Huyện ủy Châu Thành, giảng dạy tại Trường Hoàng Văn Thụ, tham gia phá ấp chiến lược tại Vĩnh Long và đánh phá hai gọng kìm tại Cái Nhum, sông Măng Thít.

Ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thăm hỏi đảng viên Phạm Duy Khương. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Từ năm 1967-1976, đồng chí giữ các chức vụ Bí thư Huyện ủy Long Mỹ, Trưởng Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Châu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Giai đoạn 1976-1986, đồng chí công tác tại Tỉnh ủy Hậu Giang; tháng 1/1987 nghỉ hưu.

Với những đóng góp trong quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí Phạm Duy Khương được tặng nhiều phần thưởng cao quý; trong đó có Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Giải phóng hạng Nhất và Huân chương Chống Mỹ hạng Nhất. Năm 1986, đồng chí được tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì. Năm 2022, đồng chí được trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng.

Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Duy Khương, đồng chí Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh đây là dịp để tôn vinh, ghi nhận công lao của các đảng viên lão thành trong quá trình hoạt động cách mạng, xây dựng Đảng; đồng thời khẳng định các đồng chí đã trở thành những tấm gương để các thế hệ đảng viên noi theo.

Ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phạm Duy Khương. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Đồng chí Đoàn Minh Huấn bày tỏ mong muốn đồng chí Phạm Duy Khương tiếp tục mạnh khỏe, là tấm gương sáng tại chi bộ, khu phố và trong gia đình; trở thành nguồn cổ vũ, động viên đối với tổ chức Đảng ở địa phương, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh, đồng chí Đoàn Minh Huấn đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chăm lo người có công, các đảng viên lão thành, những người đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng; đồng thời làm tốt công tác giáo dục truyền thống và triển khai hiệu quả nhiệm vụ xây dựng Đảng tại cơ sở.

Theo đồng chí Đoàn Minh Huấn, trong điều kiện đất nước đang sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính, hình thành mô hình tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác xây dựng Đảng tại cơ sở có vai trò đặc biệt quan trọng.

Những đảng viên lão thành, đảng viên lâu năm chính là những tấm gương sáng cần được tôn vinh, tuyên truyền và chăm lo, qua đó góp phần xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn cũng nhấn mạnh, những sự kiện trao Huy hiệu Đảng, nhất là Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, có ý nghĩa thiết thực trong giáo dục thế hệ trẻ.

Với hành trình 80 năm trong Đảng, các đảng viên lão thành đã trải qua nhiều thời kỳ cách mạng, chứng kiến những bước thăng trầm của lịch sử và có thể xem là những “pho lịch sử sống,” những tấm gương sống để thế hệ sau học tập, noi theo.

Phát biểu tại buổi lễ, đảng viên Phạm Duy Khương xúc động bày tỏ lòng biết ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân. Nhìn lại cuộc đời hoạt động cách mạng, đồng chí cho biết bản thân may mắn sống và đi qua ba chặng đường lịch sử: thời kỳ đất nước dưới ách cai trị của thực dân, thời kỳ chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ giành thắng lợi và thời kỳ từ sau ngày giải phóng đến nay.

Đồng chí cũng bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm của lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và nhân dân dành cho mình trong dịp nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng./.

Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho hai đảng viên lão thành tại Quy Nhơn Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng không chỉ là phần thưởng cao quý ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của người đảng viên mà còn là dấu mốc đầy tự hào.