Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học ở Tây Ninh

Ngày 29/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cùng đoàn công tác Chính phủ tham dự chương trình trao quà, tặng học bổng cho 130 học sinh nghèo, hiếu học trên địa bàn xã Long Chữ, tỉnh Tây Ninh; trao biểu trưng tặng dụng cụ thể thao cho địa phương.

Cùng tham dự có Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thái Học; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Đoàn Trung Kiên; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn cùng lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo xã Long Chữ, các ban, ngành, đoàn thể, thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh.

Báo cáo với Đoàn công tác về tình hình kinh tế-xã hội địa phương và công tác chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027, bà Nguyễn Thị Thúy Nga, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Long Chữ cho biết thời gian qua, thực hiện các nhiệm vụ chính trị và nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, Đảng bộ, chính quyền xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp ngay từ đầu năm.

Tình hình kinh tế-xã hội của xã đạt được những kết quả tích cực. Đến nay, xã hoàn thành 9/14 chỉ tiêu đề ra; 5 chỉ tiêu còn lại đang được tập trung triển khai và phấn đấu hoàn thành theo kế hoạch.

Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới và nội địa cơ bản ổn định, được giữ vững.

Về công tác sắp xếp mạng lưới giáo dục và chuẩn bị cho năm học 2026-2027, căn cứ chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, xã Long Chữ hoàn thành việc rà soát, sắp xếp lại các cơ sở giáo dục trên địa bàn; hoạt động của các trường cơ bản ổn định.

Hiện toàn xã có 4 trường mầm non, 3 trường tiểu học và trung học cơ sở. Dự kiến trong năm học 2026-2027, toàn xã có 86 lớp với khoảng 2.500 học sinh.

Công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới được triển khai đúng kế hoạch. Các cấp, ngành tập trung bảo đảm cơ sở vật chất, bố trí đội ngũ giáo viên và các điều kiện cần thiết, sẵn sàng để học sinh bước vào năm học mới an toàn, nghiêm túc và hiệu quả.

Lãnh đạo xã Long Chữ bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn trước sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với địa phương, đặc biệt là những phần quà, suất học bổng đầy ý nghĩa dành tặng học sinh nghèo, hiếu học trước thềm năm học mới.

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Long Chữ Nguyễn Thị Thúy Nga, sự hỗ trợ không chỉ mang ý nghĩa thiết thực về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực để học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt qua trở ngại, vươn lên trong học tập.

Việc trao tặng dụng cụ thể thao góp phần tạo điều kiện để học sinh có thêm cơ hội rèn luyện thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe. Sự quan tâm, chăm lo đối với giáo dục và sức khỏe của các em chính là sự đầu tư cho tương lai và sự phát triển bền vững của địa phương.

Tại chương trình, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Tây Ninh trao 130 suất học bổng tiếp sức đến trường cho học sinh nghèo, hiếu học, có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập.

Dịp này, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu và lãnh đạo xã Long Chữ trao biểu trưng tặng dụng cụ thể thao cho địa phương, góp phần bổ sung điều kiện phục vụ hoạt động rèn luyện thể chất cho học sinh và người dân trên địa bàn xã.

Trao học bổng tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt, góp phần động viên, tiếp thêm nghị lực để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Sau chương trình, đoàn công tác Chính phủ và lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đến Địa điểm thành lập cơ sở Đảng đầu tiên của tỉnh Tây Ninh tại Giồng Nần.

Tại đây, đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ các thế hệ cách mạng tiền bối; dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng thành kính và tri ân đối với những người đã đặt nền móng cho phong trào cách mạng, xây dựng, phát triển tổ chức Đảng trên địa bàn tỉnh.

Địa điểm thành lập cơ sở Đảng đầu tiên của tỉnh Tây Ninh tại Giồng Nần là nơi ghi dấu chặng đường hình thành và phát triển của tổ chức Đảng trên địa bàn tỉnh, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với quê hương, đất nước./.

Trao tặng học bổng cho 150 học sinh, sinh viên nỗ lực vượt khó Chương trình học bổng nhằm tiếp thêm sức mạnh để các em học sinh, sinh viên vững tin trên con đường chinh phục, hiện thực hóa ước mơ.