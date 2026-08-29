Điện Biên: Háo hức đón năm học mới ở những ngôi trường vùng biên

Năm học 2026-2027 sẽ là năm học đầu tiên hàng nghìn học sinh tại các xã biên giới của Điện Biên được học tập, sinh hoạt trong những ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp mới, được đầu tư đồng bộ, hiện đại.

Khi ngày khai giảng đang đến gần, thầy cô tất bật hoàn thiện những phần việc cuối cùng, học sinh háo hức chờ ngày bước vào trường mới, mang theo niềm vui và những kỳ vọng về một năm học mới.

Rộn ràng những ngày chuẩn bị

Những ngày cuối tháng Tám, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Sam Mứn đang gấp rút hoàn tất những phần việc cuối cùng để sẵn sàng đón học sinh.

Cổng trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Sam Mứn được xây dựng hiện đại. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Đây là năm học đầu tiên ngôi trường mới chính thức đi vào hoạt động, cũng là lần đầu tiên nhiều học sinh trên địa bàn được học tập, sinh hoạt trong một môi trường giáo dục đầu tư đồng bộ.

Từ sân trường, hành lang đến các lớp học, cờ Đảng, cờ Tổ quốc được trang hoàng; bàn ghế được sắp xếp ngay ngắn, khu nội trú và các hạng mục phục vụ dạy học, sinh hoạt tiếp tục được hoàn thiện. Cán bộ, giáo viên, nhân viên mỗi người một việc, khẩn trương chuẩn bị để đón học sinh.

Với thầy và trò Sam Mứn, năm học 2026-2027 mang ý nghĩa đặc biệt khi mô hình trường phổ thông nội trú liên cấp chính thức đi vào hoạt động. Nhà trường tổ chức 31 lớp với hơn 1.000 học sinh và 66 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Theo thầy Nguyễn Trọng Sơn, Hiệu trưởng nhà trường, ngay từ cuối tháng 7, 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên đã có mặt tại trường để xây dựng cảnh quan, dọn dẹp vệ sinh và hoàn thiện các điều kiện phục vụ dạy học, sinh hoạt.

Phòng học mới của Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Sam Mứn được trang bị đồng bộ bàn ghế, bảng viết và hệ thống quạt, sẵn sàng phục vụ việc dạy và học. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Công tác chuẩn bị còn được triển khai đến từng gia đình khi giáo viên được phân công rà soát hoàn cảnh học sinh, nắm bắt những em thuộc diện hưởng chính sách nội trú, tuyên truyền, vận động phụ huynh và hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục cần thiết.

Với một trường nội trú, việc chuẩn bị càng đòi hỏi sự kỹ lưỡng bởi nhiều học sinh sẽ lần đầu xa gia đình, làm quen với môi trường tập thể, với giờ giấc học tập, ăn, ở và sinh hoạt chung. Nhà trường vì thế chuẩn bị không chỉ phòng học, khu nội trú mà cả những điều kiện để các em từng bước thích nghi với cuộc sống mới.

Trong niềm vui ấy, em Quàng Thị Lan, học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Sam Mứn, háo hức chờ đón năm học mới.

Với Lan, được học tập trong một ngôi trường mới, khang trang, hiện đại là một trải nghiệm đặc biệt. Em mong chờ ngày khai giảng, được khám phá môi trường học tập mới, học thêm nhiều điều bổ ích và có những kỷ niệm đẹp cùng thầy cô, bạn bè.

Cùng với nhà trường, chính quyền địa phương cũng tích cực chuẩn bị các điều kiện để ngôi trường mới sẵn sàng đón học sinh.

Ông Lê Ngọc Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sam Mứn, cho biết, công trình khởi công tháng 10/2025, đến cuối tháng 8/2026 cơ bản hoàn thành, bàn giao kịp thời để thầy cô, phụ huynh và học sinh chuẩn bị các điều kiện đưa trường vào hoạt động.

Sân bóng đá cỏ nhân tạo cùng khu nhà nội trú, nhà đa năng tạo không gian thuận lợi để học sinh học tập, rèn luyện thể chất và tham gia các hoạt động ngoại khóa. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Theo ông Hoàn, tiến độ thi công nhanh cùng sự đầu tư đồng bộ thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp đối với giáo dục vùng biên.

Địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với nhà trường, các thôn, bản huy động nguồn lực xã hội hóa để bổ sung cây xanh, cảnh quan, cơ sở vật chất và cải tạo không gian sinh hoạt, tạo điều kiện tốt hơn cho học sinh.

Không khí chuẩn bị cũng trở thành dịp để thầy cô và học sinh làm quen với ngôi trường mới. Từ những công việc tưởng như nhỏ nhất, một môi trường học tập đang từng bước được hoàn thiện trước ngày khai giảng.

Háo hức dưới những mái trường mới

Không chỉ ở Sam Mứn, nhiều trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới Điện Biên cũng đang khẩn trương hoàn tất các điều kiện để đón học sinh.

Tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Yên, năm học 2026-2027 có 30 lớp với 1.010 học sinh; trong đó cấp tiểu học 14 lớp, 427 học sinh và cấp Trung học cơ sở 16 lớp, 583 học sinh. Trong các phòng học mới, bàn ghế được sắp xếp ngay ngắn, lớp học sạch sẽ, các điều kiện phục vụ dạy học được chuẩn bị sẵn sàng.

Với thầy cô và học sinh, những ngày này là khoảng thời gian đặc biệt khi một năm học mới đang bắt đầu trong một ngôi trường mới.

Thầy Phạm Văn Phúc, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Yên cho biết, cán bộ, giáo viên và học sinh rất phấn khởi trước thềm năm học mới.

Ngôi trường với cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư đồng bộ tạo thêm điều kiện để thầy cô và học sinh có một môi trường học tập, sinh hoạt thuận lợi.

Niềm vui ấy hiện diện trong những công việc chuẩn bị hàng ngày, từ sắp xếp lớp học, hoàn thiện cảnh quan, kiểm tra các điều kiện phục vụ học sinh nội trú. Với những học sinh lần đầu xa nhà, sự chuẩn bị này càng có ý nghĩa bởi trường học không chỉ là nơi học tập mà còn là nơi các em ăn, ở, sinh hoạt và trưởng thành.

Những dãy nhà lớp học hiện đại được trang hoàng bởi cờ Đảng, cờ Tổ quốc trước thềm năm học mới. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Em Lò Thị Quỳnh, học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Yên cũng háo hức trước năm học mới. Những phòng học sáng, sân chơi, không gian sinh hoạt và khu nội trú mới mang đến cho em cảm giác mong chờ về một năm học với nhiều trải nghiệm.

Còn tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Nưa, không khí chuẩn bị năm học mới được cảm nhận rõ qua những buổi tập văn nghệ chuẩn bị cho lễ khai giảng.

Từng nhóm học sinh cùng nhau luyện tập, chỉnh sửa động tác, tiếng nhạc, tiếng hát khiến không gian trường mới trở nên sinh động. Với các em, những buổi tập không chỉ nhằm chuẩn bị cho ngày khai giảng. Đây còn là dịp để làm quen với bạn bè, thể hiện năng khiếu, rèn luyện sự tự tin và tạo nên những kỷ niệm đầu tiên dưới mái trường mới.

Học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Sam Mứn tươi vui bên những lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc được trang trí trên hành lang. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Nưa được xây dựng trên diện tích hơn 5,3ha, tổng mức đầu tư hơn 224 tỷ đồng, đáp ứng khoảng 1.050 học sinh. Công trình gồm hệ thống phòng học văn hóa, phòng học bộ môn, khu nội trú, phòng ở giáo viên, nhà ăn, nhà bếp, nhà đa năng và các công trình phụ trợ.

Để các trường có thể đưa vào sử dụng đúng năm học mới, tỉnh Điện Biên đặc biệt quan tâm công tác hoàn thiện công trình. Trong tháng Tám, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đoạt đã kiểm tra tiến độ xây dựng 9 trường phổ thông nội trú liên cấp được khởi công từ cuối năm 2025, yêu cầu các nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, máy móc, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/8.

Các hạng mục điện, nước sạch, công trình vệ sinh, nhà ăn cũng được yêu cầu rà soát, hoàn thiện đồng bộ, bảo đảm điều kiện học tập, ăn ở và sinh hoạt cho học sinh.

Những yêu cầu ấy cho thấy việc chuẩn bị cho năm học mới không chỉ là hoàn thành một công trình xây dựng. Đó là chuẩn bị một môi trường để học sinh có thể học tập, sinh hoạt và trưởng thành lâu dài.

Tạo cú hích cho giáo dục vùng biên

Đến nay, Điện Biên đã khởi công xây dựng 15 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Trong đó, Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Si Pa Phìn đã hoàn thành, đưa vào sử dụng; 9 trường khởi công năm 2025, với tổng mức đầu tư hơn 1.896 tỷ đồng, đang hoàn thiện để kịp đón học sinh trong năm học 2026-2027; 5 trường còn lại khởi công năm 2026, tổng mức đầu tư khoảng 1.370 tỷ đồng, đang được triển khai.

Việc nhiều ngôi trường cùng được hoàn thiện, đưa vào sử dụng đúng dịp năm học mới đang tạo thêm những điều kiện mới cho giáo dục tại các xã biên giới. Nhưng từ góc nhìn của những người trực tiếp làm giáo dục, giá trị của công trình chỉ thực sự được khẳng định khi những điều kiện ấy được chuyển hóa thành chất lượng dạy và học.

Những dãy nhà lớp học hiện đại được trang hoàng bởi cờ Đảng, cờ Tổ quốc trước thềm năm học mới. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Thầy Phạm Văn Phúc, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Yên cho rằng, sự đầu tư của Đảng, Nhà nước và các cấp lãnh đạo là nguồn động viên lớn đối với đội ngũ nhà giáo, đồng thời đặt ra trách nhiệm phải nỗ lực nhiều hơn.

Theo thầy Phúc, cơ sở vật chất hiện đại tạo nền tảng để nhà trường đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường các hoạt động trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng và quan tâm sát hơn đến từng học sinh.

Đặc biệt với học sinh vùng biên, nhà trường phải giúp các em không chỉ có kiến thức mà còn có kỹ năng, sự tự tin và khả năng thích ứng với môi trường học tập mới. “Cơ sở vật chất chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành chất lượng giáo dục,” thầy Phúc nhấn mạnh.

Từ thực tế Sam Mứn, ông Lê Ngọc Hoàn nhìn nhận những ngôi trường mới có thể tạo ra một bước chuyển quan trọng đối với giáo dục địa phương. Theo ông, khi học sinh vùng biên được học tập trong môi trường hiện đại, khang trang, các em có thêm cơ hội tiếp cận những điều kiện giáo dục tốt hơn, qua đó mở rộng hiểu biết và nuôi dưỡng ước mơ.

“Chúng tôi rất kỳ vọng đây sẽ là một cú hích cho giáo dục và đào tạo của Điện Biên, trong đó có các xã biên giới đặc biệt khó khăn. Các em có cơ hội đến trường và được sống trong một môi trường hiện đại, khang trang, được tiếp cận gần hơn với những điều kiện giáo dục ở các vùng thuận lợi,” ông Hoàn chia sẻ.

Kỳ vọng ấy cũng đặt ra yêu cầu về sự đồng hành lâu dài. Địa phương tiếp tục phối hợp với nhà trường, các thôn, bản huy động nguồn lực xã hội hóa; nhà trường phải nâng cao chất lượng dạy học; còn gia đình cần đồng hành để học sinh duy trì việc học và thích nghi với môi trường nội trú.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đoạt khẳng định, đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp là một trong những chủ trương lớn, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới.

Từ những công trình cụ thể, một môi trường giáo dục mới đang dần hình thành tại các xã biên giới Điện Biên. Điều quan trọng nhất không chỉ là có thêm những ngôi trường khang trang, mà là tạo ra cơ hội để trẻ em nơi đây được học tập trong điều kiện tốt hơn, được chăm sóc, rèn luyện và phát triển toàn diện.

Hiệu quả của sự đầu tư ấy sẽ được đo bằng những thay đổi trong từng học sinh, việc đến trường được duy trì, chất lượng học tập được nâng lên, các em mạnh dạn hơn, tự tin hơn, biết tự chăm sóc bản thân và có thêm niềm tin vào con đường phía trước.

Từ Sam Mứn, Thanh Yên, Thanh Nưa và nhiều xã biên giới khác, thầy cô đang hoàn tất những phần việc cuối cùng; phụ huynh chuẩn bị cho con bước vào môi trường học tập mới; còn những đứa trẻ háo hức chờ ngày khai giảng.

Một năm học mới đang đến cùng những ngôi trường mới. Với hàng nghìn học sinh vùng biên, đây không chỉ là năm học mới mà còn là điểm khởi đầu trong một môi trường giáo dục mới - nơi những điều kiện học tập tốt hơn đang mở thêm cơ hội để các em nuôi dưỡng ước mơ và tự tin bước tới tương lai./.

Triển khai Nghị quyết 71: Nỗ lực thể chế hóa, xây trường nội trú vùng biên Trong năm qua, các nội dung của Nghị quyết 71 đã được các cấp từ Trung ương đến địa phương nỗ lực triển khai, trong đó nổi bật nhất là việc hoàn thiện thể chế và xây trường biên giới vùng biên.