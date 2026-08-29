Huế tuyên dương 385 học sinh danh dự và công bố sứ giả di sản tại lễ Truyền lô

Sáng 29/8, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế phối hợp với các đơn vị tổ chức Lễ tuyên dương học sinh danh dự và Công bố Sứ giả quảng bá di sản văn hóa Huế.

Tại sự kiện, Ban tổ chức đã tái hiện lại lễ Truyền lô của thời Nguyễn, qua hình thức sân khấu hóa tại Ngọ Môn với những trình thức, nghi tiết thuở xưa. Truyền lô là lễ xướng danh, công bố các tiến sỹ sau khi thi đỗ của triều Nguyễn. Lễ được tổ chức sau thời gian kết thúc kỳ thi cao nhất, xác định thứ bậc các tiến sỹ đó là kỳ thi Đình (hay còn gọi là Điện Thí). Các triều đại xưa tuyển dụng nhân sự vào bộ máy nhà nước trên cơ sở chọn những người có thực học, thực tài, được tuyển dụng qua khoa cử, nên lễ Truyền lô có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Lễ tuyên dương 385 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh danh dự toàn trường” năm học 2025-2026 (trong đó, có 40 học sinh Trung học phổ thông, 133 học sinh Trung học cơ sở và 212 học sinh Tiểu học) đã được tổ chức sau khi tái hiện lễ Truyền lô. Đây là những tấm gương tiêu biểu về học tập, rèn luyện cùng khát vọng và ý chí vươn lên của thành phố Huế.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, cho hay Lễ tuyên dương “Học sinh danh dự toàn trường” năm học 2025-2026 tiếp tục được tổ chức gắn với Lễ Truyền lô tại Ngọ Môn, góp phần tái hiện truyền thống hiếu học, tôn vinh người học và phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của Cố đô Huế. Sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại không chỉ tạo dấu ấn văn hóa mà còn hun đúc niềm tự hào, trách nhiệm và khát vọng vươn lên cho thế hệ trẻ.

Năm học 2025-2026, ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế có 90/108 học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia (trong đó có 4 giải Nhất, 5 học sinh được chọn vào vòng 2 tuyển chọn đội tuyển Olympic quốc tế). Điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông xếp thứ 8/34 tỉnh, thành phố, tiếp tục khẳng định vị thế của Huế trong nhóm địa phương có chất lượng giáo dục cao của cả nước.

Cũng tại sự kiện này, Ban Tổ chức Festival Huế công bố ca sỹ Nguyễn Việt Hoàng (nghệ danh MONO) chính thức trở thành Sứ giả quảng bá di sản văn hóa Huế, nhiệm kỳ 5 năm, từ năm 2026 đến năm 2030.

MONO là một trong những nghệ sỹ trẻ có sức ảnh hưởng đối với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Việc lựa chọn và công nhận Sứ giả quảng bá di sản văn hóa Huế là một hoạt động có ý nghĩa trong định hướng đổi mới phương thức truyền thông, quảng bá di sản, đưa các giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật của Huế đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ./.

Festival Huế 2026: Lễ hội mùa Thu đậm đà bản sắc Cố đô Lễ hội mùa Thu trong khuôn khổ Festival Huế 2026 diễn ra trong tháng 8 và 9/2026, hứa hẹn mang đến cho du khách một mùa Thu đầy cảm xúc giữa lòng Cố đô.