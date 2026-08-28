Phim "Hộ linh tráng sỹ" giảm thời lượng, sửa bản chiếu sau phản hồi khán giả

Thông tin từ êkíp "Hộ linh tráng sỹ: Bí mật mộ vua Đinh" cho biết phim sẽ có bản dựng mới ngắn hơn và cô đọng hơn, nhằm đáp ứng thị hiếu khán giả.

Theo đó, đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình - đạo diễn phim - sẽ phối hợp với đạo diễn, nhà dựng phim Hàm Trần để chỉnh sửa lại nhịp độ, trau chuốt nội dung tác phẩm.

Là phim huyền sử cổ trang hiếm hoi, được đầu tư quy mô lớn và quy tụ nhiều tên tuổi đáng chú ý của điện ảnh Việt, "Hộ linh tráng sỹ" nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng yêu phim.

Tuy nhiên từ khi chiếu sớm ngày 25/8, phim đã nhận nhiều phản ứng trái chiều về nhịp phim thiếu hấp dẫn, các diễn biến có phần rời rạc, tuyến chuyện tình cảm và gia đình khiến người xem bị phân tán khỏi cốt truyện về 7 hộ linh... Phần đông khán giả dù ghi nhận nỗ lực của đoàn phim, vẫn phải nhận xét hai chữ: "Đáng tiếc."

Ghi nhận phản hồi của khán giả, êkíp nêu trong thông báo: "Những chia sẻ đầy tâm huyết của quý khán giả đầu tiên trong những suất chiếu sớm chân thành góp ý đã mang đến cho đoàn phim rất nhiều cảm xúc. Chúng tôi hiểu rất rõ rằng một bộ phim chỉ thực sự hoàn thành sứ mệnh khi chạm được đến trái tim khán giả của mình.

Với tinh thần cầu thị để hoàn thiện hơn, nhà sản xuất quyết định dựng lại một bản phim mới, rút gọn 20 phút so với bản công chiếu ban đầu, tập trung tối đa vào việc gia tăng nhịp điệu, cô đọng các phân cảnh và đẩy cao tính kịch tính trong từng khoảnh khắc."

Như vậy, phiên bản mới của "Hộ linh tráng sỹ" sẽ rút từ 3 tiếng 5 phút xuống còn 2 tiếng 15 phút, thời lượng "thân thiện" hơn với người xem, phổ biến với thể loại phức tạp như lịch sử, sử thi, hoành tráng.

Đạo diễn, nhà dựng phim Hàm Trần.

Bản mới sẽ được chiếu ở các cụm rạp tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội từ đêm 30/08/2026, 2 ngày sau lịch công chiếu chính thức 28/8, sau đó đến với các tỉnh thành khác.

Hàm Trần nổi tiếng với các phim giải trí có tính giật gân như "Âm mưu giày gót nhọn," series "Tiệm ăn của quỷ" hay gần nhất là "Tử chiến trên không."

Đạo diễn/nhà dựng phim 52 tuổi thường xuyên hợp tác với anh em Charlie Nguyễn và Johnny Trí Nguyễn ở vai trò biên kịch, các phim "Dòng máu anh hùng," "Bẫy rồng," "Để Mai tính," "Long ruồi" cùng nhiều dự án hợp tác hoặc tự dựng phim khác.

Với kinh nghiệm dày dạn, Hàm Trần được êkíp "Hộ linh tráng sỹ" chọn mặt gửi vàng, tin tưởng là "một trong những 'tay kéo' kỳ cựu và xuất sắc của điện ảnh Việt Nam"./.