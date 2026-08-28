Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đỗ Lệnh Hùng Tú là Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam khóa X

Chiều 28/8, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Hội Điện ảnh Việt Nam khóa X tổ chức Hội nghị lần thứ hai (theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến) để bầu chức danh Chủ tịch Hội khóa X, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đỗ Lệnh Hùng Tú được bầu là Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch chuyên trách Nguyễn Văn Tân báo cáo: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Hội Điện ảnh Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra ngày 21/8 đã bầu Ban Thường vụ Hội, Ban Kiểm tra và Trưởng ban Kiểm tra. Việc bầu chức danh Chủ tịch Hội chưa thực hiện, chờ hoàn thành thêm thủ tục và sẽ kiện toàn tại Hội nghị toàn thể Ban Chấp hành sau Đại hội.

Hội nghị đã thảo luận, thống nhất quy chế bầu cử Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 bằng phiếu kín.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đỗ Lệnh Hùng Tú, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025 được bầu giữ chức Chủ tịch Hội, nhiệm kỳ 2026-2031 với 100% số phiếu bầu.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đỗ Lệnh Hùng Tú, sinh ngày 4/1/1957, quê quán Hà Nội; tốt nghiệp Khoa Thiết kế Mỹ thuật, Trường Đại học Điện ảnh quốc gia toàn Liên bang Xô viết (VGIK) năm 1985.

Ông tham gia hoạt động trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật điện ảnh như: Thiết kế mỹ thuật của 12 phim truyện điện ảnh; tác giả kịch bản của một số phim tài liệu, phim truyền hình, trong đó phim truyện video "Rặng trâm bầu" - giải Đặc biệt của Ban giám khảo Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 14, năm 2004, Giải thưởng Bộ Quốc phòng cho sáng tác về đề tài Lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng; phim truyền hình 90 phút "Đảo ngọt" - giải Đặc biệt của Ban giám khảo Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 34, năm 2014.

Ông biên kịch và đạo diễn các phim tài liệu "Cảo thơm lần giở trước đèn" - giải B Giải thưởng Ban Tuyên giáo Trung ương về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2020-2023; phim tài liệu "Điện ảnh chiếu bóng anh hùng" - giải Đặc biệt của Ban giám khảo Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24 năm 2025.

Về lý luận phê bình, ông là tác giả của các công trình nghiên cứu, lý luận điện ảnh, truyền hình: "Tạo hình thiết kế mỹ thuật phim truyện" - giải thưởng "Cánh diều Bạc" của Hội Điện ảnh Việt Nam năm 2009 dành cho công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình; "Nghệ thuật tạo hình trong sáng tác điện ảnh" - Cánh diều Vàng năm 2015; "Nghệ thuật viết kịch bản phim truyền hình" - Cánh diều Vàng năm 2023, Giải thưởng xuất sắc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2023; Sách chuyên khảo "Cơ sở thiết kế học" - giải A Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 2024.

Đối với công tác đào tạo điện ảnh, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đỗ Lệnh Hùng Tú tham gia thỉnh giảng tại nhiều trường đại học, đào tạo cao học, nghiên cứu sinh. Hiện ông là Trưởng khoa Thiết kế Mỹ thuật Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn - STU.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Hội Điện ảnh Việt Nam khóa X đã thống nhất phân công nhiệm vụ trên tinh thần phát huy dân chủ, đoàn kết, hướng đến thực hiện thắng lợi Chương trình hành động Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 của Hội đề ra; góp phần xây dựng, phát triển Hội ngày càng vững mạnh, có nhiều đóng góp tích cực cho các lĩnh vực điện ảnh, truyền hình và nền văn học nghệ thuật dân tộc trong kỷ nguyên mới của đất nước./.

Cơ hội để điện ảnh Việt Nam bứt phá, gia tăng sức mạnh mềm quốc gia Điện ảnh Việt Nam đang nổi lên như một lĩnh vực giàu tiềm năng, không chỉ tạo ra giá trị kinh tế đáng kể, còn góp phần quan trọng vào việc quảng bá hình ảnh quốc gia và gia tăng sức mạnh mềm.