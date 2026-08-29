Tối 28/8, hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, thành phố Đà Nẵng tổ chức khai mạc Tuần lễ sáng tạo Hội An 2026 – Hành trình chạm di sản, chạm sáng tạo.

Tại lễ khai mạc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng Trương Thị Hồng Hạnh nhấn mạnh Hội An là vùng đất có bề dày lịch sử và văn hóa đặc sắc. Giá trị của Hội An không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc cổ, những con phố hay những di tích được gìn giữ qua nhiều thế hệ, mà còn hiện diện sinh động trong đời sống cộng đồng, trong các làng nghề truyền thống, nghệ thuật dân gian, lễ hội, ẩm thực và nếp sống của người dân.

Từ nghề mộc Kim Bồng, gốm Thanh Hà, làng rau Trà Quế đến nghệ thuật Bài chòi, Hát bội, Bả trạo và không gian văn hóa biển đảo Cù Lao Chàm, tất cả đã góp phần tạo nên một Hội An có bản sắc riêng, nơi di sản luôn gắn bó mật thiết với cộng đồng và đời sống đương đại.

Chính sự gắn bó giữa di sản và đời sống đã tạo nên một Hội An rất riêng - một Hội An được nuôi dưỡng bởi cộng đồng, với hơn 50 nghề và làng nghề thủ công cùng hệ thống nghệ thuật dân gian phong phú, trong mô hình đặc trưng “Làng trong phố, phố trong làng."

Ngày 31/10/2023, Hội An chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực Thủ công và Nghệ thuật dân gian. Đây là niềm tự hào, đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm tiếp tục bảo tồn, phát huy và làm mới những giá trị văn hóa truyền thống bằng tư duy sáng tạo và những cách tiếp cận phù hợp với cuộc sống hôm nay.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, Tuần lễ sáng tạo Hội An 2026 diễn ra từ ngày 28/8 đến ngày 2/9 với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và sáng tạo tại Quảng trường sông Hoài, Vườn tượng An Hội, khu phố cổ, các làng nghề và nhiều không gian sáng tạo trên địa bàn.

Quan trọng hơn, thành phố Đà Nẵng không hướng tới việc chỉ tổ chức một Tuần lễ, mà mong muốn từng bước xây dựng đây thành một sản phẩm văn hóa-du lịch có dấu ấn riêng, tạo thêm không gian cho cộng đồng sáng tạo, mở ra những giá trị kinh tế mới từ thủ công và nghệ thuật dân gian, đồng thời góp phần hiện thực hóa những cam kết của Hội An khi tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO.

Tuần lễ sáng tạo Hội An 2026 sẽ mở rộng những không gian kết nối giữa di sản-sáng tạo-cộng đồng-du lịch, để Hội An không chỉ là một đô thị di sản được gìn giữ tốt, mà còn là một đô thị đang sống, đang sáng tạo và phát triển từ chính những giá trị văn hóa của mình./.

Từ phố cổ đến làng nghề: Hội An “chạm” di sản từ những sáng tạo mới Từ những mái ngói phố Hội, làng nghề và nghệ thuật dân gian, Hội An đang mở những nhịp cầu sáng tạo mới, đưa di sản vào đời sống đương đại, gắn bảo tồn với du lịch và sinh kế cộng đồng.