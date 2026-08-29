Việt Nam-Nhật Bản gắn kết hữu nghị, mở rộng hợp tác trong kỷ nguyên mới

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ngày 28/8, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

Tham dự lễ kỷ niệm có khoảng 400 khách mời là đại diện lãnh đạo chính quyền, các nghị sỹ, nghị viên hội đồng địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền phụ trách khu vực Kansai, ông Misawa Yasushi; Tổng Lãnh sự các nước tại khu vực Kansai; cùng đại diện các hội đoàn, tổ chức của cộng đồng người Việt Nam...

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh, sau 81 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt sau 40 năm Đổi mới, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam xác định mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Việt Nam đang đẩy mạnh khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyển đổi xanh, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế, trong đó Nhật Bản là một đối tác đặc biệt quan trọng.

Phó Thống đốc Osaka Morioka Takekazu đọc thư chúc mừng của Thống đốc Osaka Yoshimura Hirofumi. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Tổng Lãnh sự Nguyễn Trường Sơn khẳng định quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất từ trước tới nay, trong đó, Kansai là địa bàn có nhiều gắn bó và tiềm năng hợp tác với Việt Nam.

Tổng Lãnh sự trân trọng và đánh giá cao sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của các địa phương Kansai đối với Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản lần thứ hai, dự kiến diễn ra tại thành phố Huế vào đầu tháng 9 tới, với việc 4/7 tỉnh khu vực Kansai gồm Nara, Kyoto, Shiga, Mie cử đoàn do Thống đốc, Phó Thống đốc tỉnh dẫn đầu tham dự sự kiện.

Với hơn 130.000 người, cộng đồng người Việt Nam tại Kansai hiện là một trong những cộng đồng người nước ngoài lớn trong khu vực.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Trường Sơn bày tỏ cảm ơn chính quyền và nhân dân Kansai đã luôn quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam, đồng thời mong muốn bà con tiếp tục đoàn kết, chấp hành pháp luật, tích cực hội nhập và đóng góp cho xã hội sở tại, qua đó góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Trường Sơn bày tỏ tin tưởng quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản nói chung và quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Kansai nói riêng sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng, hiệu quả; đồng thời mong muốn hai bên tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực có nhiều tiềm năng như khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, y tế, du lịch và giao lưu văn hóa.

Nhân dịp này, Tổng Lãnh sự Nguyễn Trường Sơn trao Huân chương Hữu nghị của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cho ông Takashima Akihiko, người sáng lập Công ty cổ phần thép Kyoei đồng thời là Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Nhật-Việt khu vực Kansai, và ông Oike Koji, thành viên Hội Hữu nghị Nhật-Việt khu vực Kansai, ghi nhận những đóng góp tích cực của hai ông trong thúc đẩy quan hệ hữu nghị và giao lưu nhân dân Việt Nam-Nhật Bản.

Tại buổi lễ, Phó Thống đốc Osaka Morioka Takekazu đã đọc thư chúc mừng của Thống đốc Osaka Yoshimura Hirofumi nhân dịp Quốc khánh Việt Nam.

Thư đánh giá cao những nỗ lực của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka trong thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa Osaka, Kansai và Việt Nam; khẳng định hợp tác với Việt Nam đang được mở rộng trên nhiều lĩnh vực, đồng thời nhấn mạnh những đóng góp ngày càng tích cực của cộng đồng người Việt Nam đối với sự phát triển của Osaka.

Tỉnh Osaka cũng đánh giá cao sự tham gia của Việt Nam tại Triển lãm Thế giới Osaka-Kansai 2025. Các hoạt động giới thiệu văn hóa truyền thống như múa rối nước, biểu diễn nhạc cụ dân tộc và trình diễn trang phục truyền thống đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan, góp phần đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến gần hơn với người dân Nhật Bản và bạn bè quốc tế.

Bên cạnh đó, Thống đốc tỉnh Nara Yamashita Makoto, Thống đốc tỉnh Wakayama Miyazaki Izumi, Thị trưởng các thành phố Higashi Osaka, Sakai Wakayama, một số chính trị gia, lãnh đạo địa phương Nhật Bản cũng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của quan hệ hợp tác hữu nghị với Việt Nam, đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam đối với địa phương và mong muốn tiếp tục tăng cường giao lưu, hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai bên.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka tổ chức trưng bày ảnh giới thiệu đất nước, con người và những thành tựu phát triển của Việt Nam.

Các tiết mục văn nghệ do nghệ sỹ Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Kansai biểu diễn, cùng các món ăn đặc trưng như phở, nem rán, góp phần tạo nên không gian giao lưu văn hóa gần gũi, đậm đà bản sắc Việt Nam./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì Chương trình kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9 Tối 28/8, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).