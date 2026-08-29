Từ Udon Thani, những nhịp cầu văn hóa nối dài tình hữu nghị Việt Nam-Thái Lan

Ngày 28/8, tại tỉnh Udon Thani, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen phối hợp với Trường Đại học Rajabhat Udon Thani (UDRU) tổ chức lễ khai mạc Lễ hội Văn hóa Việt Nam-Thái Lan, nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1976-2026).

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, tham dự sự kiện có Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Đinh Hoàng Linh; Phó Tỉnh trưởng tỉnh Udon Thani Nattapong Khamwongpin; Chủ tịch Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan Hồ Văn Lâm, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tỉnh Udon Thani Lương Xuân Hòa; Hiệu trưởng UDRU Kanisara Thanyasuntornsakul; cùng đông đảo kiều bào Việt Nam, sinh viên Thái Lan và Việt Nam đang học tập tại UDRU.

Phát biểu tại lễ hội, Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh nhấn mạnh ý nghĩa của sự kiện trong dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan.

Theo ông, qua 5 thập kỷ, quan hệ hai nước đã phát triển mạnh mẽ, sâu sắc và toàn diện; tin cậy chính trị được tăng cường, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng đi vào thực chất, mở ra nhiều cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, thương mại, du lịch, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh cho rằng Lễ hội Văn hóa Việt Nam-Thái Lan không chỉ là dịp giao lưu, giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của hai dân tộc, mà còn là cơ hội nhìn lại chặng đường 5 thập kỷ hữu nghị, hợp tác và hướng tới tương lai.

Ông nhấn mạnh thế hệ trẻ hai nước sẽ là những người tiếp nối và vun đắp quan hệ Việt Nam-Thái Lan trong những thập kỷ tới.

Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh cũng đánh giá cao vai trò của UDRU trong thúc đẩy hợp tác giáo dục, giao lưu văn hóa và đối ngoại nhân dân giữa hai nước, đồng thời bày tỏ kỳ vọng những hoạt động như Lễ hội Văn hóa Việt Nam-Thái Lan sẽ tiếp tục tạo thêm những nhịp cầu hữu nghị, tăng cường tình cảm và sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Udon Thani Nattapong Khamwongpin khẳng định quan hệ Việt Nam-Thái Lan đã phát triển tốt đẹp trong thời gian dài. Theo ông, việc tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội sẽ góp phần thúc đẩy và vun đắp quan hệ giữa hai nước.

Ông cũng cho rằng việc mở Thư viện Việt Nam tại UDRU sẽ tạo thuận lợi cho sinh viên hai nước tìm hiểu về văn hóa Việt Nam và Thái Lan.

Trong khi đó, Chủ tịch Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan Hồ Văn Lâm khẳng định cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan sẽ tiếp tục đóng góp vào các hoạt động chung và những hoạt động liên quan đến cộng đồng người Thái gốc Việt.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen (ở giữa) chụp ảnh cùng các đại biểu tại Lễ khai mạc Lễ hội Văn hóa Việt Nam - Thái Lan. (Ảnh: Phạm Hải/TTXVN)

Ông đánh giá việc khánh thành Thư viện Việt Nam tại UDRU sẽ góp phần giúp trường trở thành một cơ sở giáo dục tại khu vực Đông Bắc Thái Lan có thêm điều kiện nghiên cứu, lưu trữ các tài liệu về văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, Hiệu trưởng UDRU Kanisara Thanyasuntornsakul nhấn mạnh tình hữu nghị Việt Nam-Thái Lan ngày càng phát triển mạnh mẽ và vững chắc trong 50 năm qua.

Bà cho biết Udon Thani là nơi tập trung đông người Thái gốc Việt, đồng thời có Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều địa điểm quan trọng của cộng đồng người Thái gốc Việt tại khu vực Đông Bắc Thái Lan.

Theo Hiệu trưởng Kanisara Thanyasuntornsakul, UDRU là một trung tâm học thuật lớn của khu vực, có nhiều hoạt động nghiên cứu về văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam.

Bà Kanisara Thanyasuntornsakul, Hiệu trưởng Đại học Hoàng gia Udon Thani phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Phạm Hải/TTXVN)

Bà bày tỏ mong muốn hợp tác giữa UDRU, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen, Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan và Hội Người Việt Nam tỉnh Udon Thani tiếp tục được thúc đẩy vì lợi ích chung của hai nước.

Một điểm nhấn của các hoạt động trong ngày là lễ khánh thành Thư viện Việt Nam tại Trung tâm Việt Nam học của UDRU.

Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh cho biết thư viện được kỳ vọng trở thành không gian văn hóa đọc, học tiếng Việt, triển lãm ảnh, trình chiếu phim, giới thiệu âm nhạc, nghệ thuật, ẩm thực và các giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam; đồng thời góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục-đào tạo, giao lưu văn hóa và kết nối thế hệ trẻ hai nước.

Hiệu trưởng UDRU Kanisara Thanyasuntornsakul đánh giá việc mở Thư viện Việt Nam là một bước tiến quan trọng trong việc tập hợp các tài liệu về văn hóa, lịch sử và ngôn ngữ Việt Nam, phục vụ sinh viên, giáo viên và các nhà nghiên cứu.

Bà nhấn mạnh thư viện không chỉ là nơi lưu giữ sách mà còn là cầu nối về tri thức, tạo thêm cơ hội cho thanh niên và những người quan tâm đến Việt Nam nghiên cứu về đất nước và con người Việt Nam.

Nhân dịp này, ban tổ chức cũng đã trình chiếu video giới thiệu lịch sử quan hệ Việt Nam-Thái Lan tại Udon Thani, tổ chức các tiết mục văn nghệ về tình hữu nghị và 50 năm quan hệ hai nước do nghệ sỹ hai nước cùng biểu diễn.

Bên cạnh đó, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen cũng đã phối hợp với UDRU tổ chức các hoạt động ý nghĩa như triển lãm tranh “50 năm quan hệ Thái Lan-Việt Nam” giới thiệu những bức tranh về các dấu mốc quan trọng trong chặng đường nửa thế kỷ quan hệ song phương; các cuộc thi hùng biện và trả lời câu hỏi dành cho sinh viên cũng được tổ chức với chủ đề “Ngôn ngữ, xã hội và văn hóa Việt Nam”./.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Thái Lan dâng hương tưởng niệm Bác Hồ ở Udon Thani Ngày 28/8, tại Khu di tích tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở tỉnh Udon Thani, Thái Lan, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Đinh Hoàng Linh đã trang trọng dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.