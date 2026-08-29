Leipzig thúc đẩy kết nối doanh nghiệp Đức-Việt qua German-Vietnam Hub

Leipzig muốn trở thành đầu mối hỗ trợ và kết nối hai chiều giữa doanh nghiệp Đức và Việt Nam. Đó là mục tiêu của chính quyền thành phố Leipzig, thành phố đông dân nhất bang Sachsen, miền Đông nước Đức, khi tổ chức lễ ký Ý định thư thành lập Văn phòng Trung tâm Đức-Việt (German-Vietnam Hub) tại Tòa thị chính thành phố ngày 28/8, trước sự chứng kiến của Đại sứ Việt Nam tại Đức Nguyễn Đắc Thành.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, Ý định thư thành lập German-Vietnam Hub được ký giữa Phó Thị trưởng Leipzig phụ trách kinh tế Clemens Schülke, Giám đốc điều hành Công ty Invest Region Leipzig Michael Körner và Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Leipzig (IHK Leipzig) Angelika Bordt.

Thông qua German-Vietnam Hub, Leipzig dự kiến xây dựng một hệ thống tư vấn tập trung dành cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho hợp tác kinh tế, đầu tư và chuyển giao tri thức giữa hai nước. Thành phố cũng muốn khẳng định vị thế là địa điểm thúc đẩy giao lưu văn hóa và đối thoại với Việt Nam.

Leipzig là trung tâm logistics, công nghiệp và khoa học, đồng thời là thành phố kết nghĩa với Thành phố Hồ Chí Minh, có nhiều tiềm năng hợp tác kinh tế với Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực y tế, xử lý nước, công nghệ môi trường, năng lượng, kinh tế số, hợp tác đại học, đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Vùng Leipzig cũng là nơi có cộng đồng người Việt Nam sinh sống lớn tại Đức.

Trong khi đó, Việt Nam được phía Đức đánh giá là một trong những nền kinh tế năng động của châu Á. Việc thực thi Hiệp định Thương mại tự do EU-Việt Nam (EVFTA) đã góp phần cải thiện đáng kể các điều kiện cho đầu tư và thương mại giữa Việt Nam và châu Âu.

German-Vietnam Hub đề ra 5 mục tiêu chiến lược: quảng bá Leipzig và Đức như một địa điểm kinh doanh, thu hút doanh nghiệp Việt Nam đến đầu tư và kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp Đức thâm nhập thị trường Việt Nam; mở rộng hợp tác khoa học trong nghiên cứu, giảng dạy và chuyển giao với các cơ sở tại Việt Nam; thu hút học viên học nghề và lao động có chuyên môn từ Việt Nam sang làm việc tại Đức; và tăng cường đối thoại giữa Việt Nam và Đức.

Đại sứ Nguyễn Đắc Thành làm việc với Phó Thị trưởng Leipzig, Clemens Schülke, và Bộ trưởng Kinh tế, Lao động, Năng lượng và bảo vệ khí hậu bang Saxony, Dirk Panter. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Sau lễ ký Ý định thư, Đại sứ Nguyễn Đắc Thành và đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam đã có cuộc làm việc với Phó Thị trưởng Leipzig Clemens Schülke và Bộ trưởng Kinh tế, Lao động, Năng lượng và Bảo vệ khí hậu bang Sachsen Dirk Panter.

Tại buổi làm việc, Đại sứ Nguyễn Đắc Thành bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác kinh tế và kết nối doanh nghiệp hai chiều; thu hút doanh nghiệp Leipzig đầu tư, mở rộng hoạt động tại Việt Nam và thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận Leipzig như một điểm kết nối với thị trường Đức và châu Âu; tăng cường hợp tác đào tạo nghề, thu hút nhân lực Việt Nam tới Leipzig; đồng thời phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Leipzig như một cầu nối hợp tác.

Đại sứ Nguyễn Đắc Thành khẳng định Đại sứ quán Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối giữa chính quyền thành phố Leipzig, IHK Leipzig, Invest Region Leipzig - công ty thuộc sở hữu của thành phố, có vai trò phát triển kinh doanh và thu hút đầu tư cho khu vực Leipzig - với các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp Việt Nam; đồng thời hỗ trợ thúc đẩy các dự án sau tiếp xúc, hướng tới những kết quả hợp tác cụ thể.

Phó Thị trưởng Clemens Schülke bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đại sứ Nguyễn Đắc Thành và đoàn công tác, đồng thời nhấn mạnh: “Quan hệ Việt Nam-Leipzig được vun đắp trong suốt 75 năm qua và quan hệ kết nghĩa với Thành phố Hồ Chí Minh tạo nền tảng đặc biệt cho hợp tác giữa hai thành phố và hai nước."

“Với German-Vietnam Hub, chúng tôi muốn xây dựng một cây cầu kết nối doanh nghiệp Việt Nam và Đức. Chúng tôi muốn tạo thuận lợi cho đầu tư theo cả hai chiều và mở ra những cơ hội kinh doanh mới," ông Schülke nói, đồng thời nhấn mạnh Việt Nam là một đối tác kinh tế quan trọng của Đức.

Ông cho biết sẽ tham gia đoàn công tác của bang Sachsen tới Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 2-8/9/2026, do Bộ trưởng Dirk Panter dẫn đầu. Đoàn tập trung vào các lĩnh vực công nghệ môi trường và năng lượng, quản lý nước, công nghệ đường sắt và thu hút nguồn nhân lực có tay nghề, đồng thời có các cuộc làm việc với các nhà hoạch định chính sách và đại diện cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Bộ trưởng Dirk Panter đánh giá cao hợp tác hiệu quả, thực chất giữa Leipzig và Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời khẳng định nền tảng chính trị ổn định tại Việt Nam là yếu tố then chốt để hai bên hiện thực hóa tiềm năng hợp tác.

Đại sứ Nguyễn Đắc Thành phát biểu tại Đối thoại kinh tế do IHK Leipzig tổ chức. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Cùng ngày, Đại sứ Nguyễn Đắc Thành và đoàn công tác Đại sứ quán đã tham dự cuộc đối thoại kinh tế tại IHK Leipzig, với sự tham dự của đại diện chính quyền thành phố, Hội Người Việt Nam tại Leipzig và khoảng 30 doanh nghiệp lớn của Đức và Việt Nam, trong đó có Công ty hội chợ-triển lãm Leipziger Messe, Công ty Vận tải công cộng Leipzig (LVB), Bệnh viện St. Georg, Đại học Leipzig, Germatek, Lebus...

Phát biểu tại cuộc đối thoại, Đại sứ Nguyễn Đắc Thành nhấn mạnh: “Việt Nam đặc biệt mong muốn thu hút đầu tư chất lượng cao, công nghệ cao, chuyển giao tri thức và các dự án tạo giá trị gia tăng lớn hơn, và đây chính là điểm gặp nhau giữa nhu cầu phát triển của Việt Nam và thế mạnh của Leipzig cũng như bang Sachsen.''

Tại cuộc đối thoại, các doanh nghiệp giới thiệu về lĩnh vực kinh doanh, các dự án đã, đang và sẽ triển khai tại Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn tìm kiếm cơ hội kết nối, mở rộng hợp tác kinh doanh và đầu tư.

Phó Chủ tịch IHK Leipzig Angelika Bordt cho biết những sự kiện kết nối như trên rất quan trọng và hiệu quả đối với doanh nghiệp, bởi tạo diễn đàn đối thoại trực tiếp giữa doanh nghiệp với cơ quan đại diện Việt Nam, chính quyền thành phố, cũng như giữa các doanh nghiệp với nhau./.

Tạo động lực đưa quan hệ Việt Nam-Đức vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác toàn diện và cụ thể hóa quyết tâm hành động, tăng cường trao đổi đoàn, nhất là cấp cao và trên tất cả các kênh.