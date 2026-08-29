Việt Nam-Brazil mở rộng hợp tác, hướng tới mục tiêu thương mại 15 tỷ USD

Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil vừa long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại thủ đô Brasilia vào ngày 27/8, với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Brazil Susan Kleebank cùng đông đảo đại diện Quốc hội, Chính phủ, đoàn ngoại giao, bạn bè và cộng đồng người Việt Nam tại Brazil.

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Nam Mỹ, Đại sứ Việt Nam tại Brazil Bùi Văn Nghị ôn lại ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do.

Trong 81 năm qua, nhân dân Việt Nam đã vượt qua chiến tranh, chia cắt, bao vây, cấm vận, thiên tai và nhiều biến động quốc tế, kiên định bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời tái thiết và phát triển đất nước.

Đại sứ nhấn mạnh năm 2026 đánh dấu 40 năm thực hiện công cuộc Đổi mới, đưa Việt Nam từ một quốc gia nghèo, bị chiến tranh tàn phá trở thành nền kinh tế năng động, hội nhập sâu rộng với 17 hiệp định thương mại tự do.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Việt Nam hướng tới trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, dựa trên khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nguồn nhân lực chất lượng cao và tăng trưởng xanh.

Về đối ngoại, Việt Nam kiên trì đường lối độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, ủng hộ chủ nghĩa đa phương, Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, đồng thời chủ động hợp tác ứng phó với các thách thức toàn cầu.

Đề cập quan hệ Việt Nam-Brazil, Đại sứ Bùi Văn Nghị khẳng định Brazil ngày càng giữ vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Sau hơn 37 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và đặc biệt từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược vào tháng 11/2024, quan hệ song phương bước vào giai đoạn phát triển mới.

Brazil hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại Nam Mỹ, với kim ngạch thương mại song phương 7 tháng đầu năm 2026 đạt trên 5,49 tỷ USD, tăng gần 23%.

Hai bên hướng tới mục tiêu kim ngạch 15 tỷ USD vào năm 2030, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực có tính bổ trợ như nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, chuyển đổi số, giáo dục, quốc phòng-an ninh, văn hóa, thể thao và du lịch.

Việt Nam sẵn sàng là cầu nối để Brazil tăng cường quan hệ với ASEAN và khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong khi coi Brazil là đối tác then chốt để mở rộng hợp tác với Nam Mỹ và Mỹ Latinh.

Phát biểu thay mặt Chính phủ Brazil, Thứ trưởng Ngoại giao Susan Kleebank chuyển lời chúc mừng của Bộ trưởng Ngoại giao Mauro Vieira tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam nhân dịp Quốc khánh; đồng thời đánh giá cao ý chí kiên cường, nghị lực và quyết tâm của nhân dân Việt Nam trong hành trình xây dựng và phát triển đất nước, đưa Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế năng động, ngày càng hội nhập sâu rộng và có tiếng nói được coi trọng trên trường quốc tế.

Theo Thứ trưởng Susan Kleebank, dù cách xa nhau về địa lý, Brazil và Việt Nam ngày càng trở nên gần gũi, với nhiều điểm tương đồng về càphê, bóng đá và quan điểm về hòa bình, phát triển bền vững, xây dựng một trật tự quốc tế công bằng.

Quan hệ song phương ngày càng mang lại những lợi ích thiết thực, thể hiện qua sự hiện diện của thịt bò Brazil trên bàn ăn của người Việt Nam và cá rô phi Việt Nam tại các siêu thị Brazil. Bà kỳ vọng đàm phán Hiệp định thương mại ưu đãi (PTA) giữa MERCOSUR và Việt Nam sẽ tạo thêm động lực thúc đẩy thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân.

Bên lề sự kiện, các đại biểu đã tham quan không gian trưng bày ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh và chặng đường cách mạng Việt Nam, đồng thời tìm hiểu các sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm chế biến và sản phẩm OCOP tiêu biểu của Việt Nam./.

Việt Nam-Brazil thúc đẩy hợp tác chuyển đổi số và công nghệ cao Việt Nam và Brazil thúc đẩy hợp tác cấp địa phương, trường đại học và doanh nghiệp, hướng tới các lĩnh vực giàu tiềm năng như chuyển đổi số, bán dẫn, AI, giáo dục số và nông nghiệp thông minh.