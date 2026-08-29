Việt Nam-Kyrgyzstan củng cố hữu nghị, đề cao chủ nghĩa đa phương

Từ ngày 31/8 đến ngày 1/9, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân sẽ có chuyến công tác tại Kyrgyzstan và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh mở rộng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

Việc Kyrgyzstan, nước Chủ tịch luân phiên SCO nhiệm kỳ 2025-2026, mời Việt Nam tham dự Hội nghị thể hiện sự coi trọng đối với vai trò, vị thế và những đóng góp của Việt Nam.

Trước thềm chuyến công tác, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Kyrgyzstan, thường trú tại Kazakhstan, Nguyễn Thành Lê đã trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại khu vực SNG về ý nghĩa của chuyến thăm cũng như những động lực mới cho quan hệ song phương.

- Xin Đại sứ cho biết mục đích, chương trình trọng tâm và ý nghĩa chuyến công tác của Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân?

Đại sứ Nguyễn Thành Lê: Đây là chuyến công tác có ý nghĩa quan trọng trên cả bình diện đa phương và song phương. Theo ủy quyền của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh mở rộng SCO với tư cách khách mời và tiến hành loạt hoạt động song phương tại Kyrgyzstan.

Tại Hội nghị, Việt Nam sẽ cùng các nước trao đổi về tình hình khu vực, quốc tế và các vấn đề liên quan đến hòa bình, an ninh, phát triển; đóng góp tiếng nói xây dựng trong ứng phó với các thách thức toàn cầu và an ninh phi truyền thống. Việt Nam tiếp tục khẳng định lập trường đề cao chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, đối thoại và xây dựng lòng tin.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Phó Chủ tịch nước cũng dự kiến tiếp xúc với lãnh đạo Kyrgyzstan, trưởng đoàn các nước và đại diện các tổ chức quốc tế nhằm củng cố quan hệ, mở rộng hợp tác và tranh thủ các nguồn lực phục vụ phát triển đất nước.

Đây là lần đầu tiên Phó Chủ tịch nước Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh mở rộng SCO; là hoạt động đối ngoại đa phương rất quan trọng của Phó Chủ tịch nước sau Đại hội XIV của Đảng và cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời là chuyến thăm Kyrgyzstan đầu tiên của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam kể từ năm 1990.

- Xin Đại sứ đánh giá những bước phát triển nổi bật trong quan hệ Việt Nam-Kyrgyzstan thời gian qua?

Đại sứ Nguyễn Thành Lê: Quan hệ Việt Nam-Kyrgyzstan đang từng bước chuyển từ tiềm năng sang hợp tác thực chất. Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Adylbek Kasymaliev tháng 3/2025 cùng các cuộc gặp cấp cao trong năm 2025 đã tạo động lực chính trị mới. Hai nước tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại Liên hợp quốc và các diễn đàn đa phương.

Theo thống kê của Việt Nam, thương mại hai chiều năm 2025 đạt 17,6 triệu USD; theo phía Kyrgyzstan, con số này đạt khoảng 117 triệu USD, trong đó Kyrgyzstan nhập khẩu từ Việt Nam 115,4 triệu USD. Về đầu tư, Tập đoàn ROX đang triển khai dự án Royal Central Park tại Bishkek và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực nhà ở, năng lượng, du lịch nghỉ dưỡng. Cùng với chính sách miễn thị thực 60 ngày cho công dân Việt Nam, những kết quả này đang tạo thêm thuận lợi cho hợp tác kinh tế, đầu tư, du lịch và giao lưu nhân dân.

- Đại sứ kỳ vọng chuyến công tác sẽ tạo động lực mới như thế nào cho quan hệ hai nước?

Đại sứ Nguyễn Thành Lê: Kỳ vọng lớn nhất là chuyến công tác sẽ góp phần chuyển hóa tin cậy chính trị thành những kết quả hợp tác cụ thể. Hai nước còn nhiều dư địa trong thương mại, đầu tư, giáo dục, du lịch, văn hóa và giao lưu nhân dân; đồng thời cần tiếp tục tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Kyrgyzstan. Chuyến đi cũng giúp tăng cường sự hiện diện và mở rộng không gian hợp tác của Việt Nam tại Kyrgyzstan và khu vực Trung Á.

- Việc Việt Nam tích cực tham gia các tổ chức, diễn đàn và cơ chế hợp tác quốc tế có ý nghĩa như thế nào đối với việc thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và nâng cao vị thế đất nước?

Đại sứ Nguyễn Thành Lê: Việc Việt Nam được mời tham dự các sự kiện đa phương quan trọng cho thấy cộng đồng quốc tế ngày càng coi trọng vai trò, vị thế và uy tín của Việt Nam. Đây là cơ hội để Việt Nam đóng góp tiếng nói, sáng kiến vào việc giải quyết các vấn đề chung; tăng cường tin cậy, mở rộng quan hệ và phát huy vai trò cầu nối giữa ASEAN với Liên minh Kinh tế Á-Âu, Hội nghị phối hợp hành động và xây dựng lòng tin ở châu Á CICA và các cơ chế hợp tác khu vực. Việc tham dự Hội nghị cũng góp phần triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội XIV và Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Hoạt động của lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta khẳng định, Việt Nam sẽ tiếp tục là thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; kiên trì đề cao luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và chủ nghĩa đa phương; thúc đẩy đối thoại, hợp tác vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

- Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ./.

Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống với Kyrgyzstan Tại cuộc điện đàm, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống với Kyrgyzstan.

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