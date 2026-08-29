Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng hai đảng viên lão thành tại Cà Mau

Ngày 29/8, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và đoàn công tác đã đến trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Quách Kim Tuyến, 98 tuổi, đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Khóm 18, Đảng bộ phường Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau).

Tham gia cùng Đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Đoàn Minh Huấn đã trân trọng trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Quách Kim Tuyến (sinh năm 1928), nguyên là Thị ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước thị xã Bạc Liêu, Phó Ban Kinh tế Thị ủy Bạc Liêu. Đây là phần thưởng cao quý, ghi nhận chặng đường kiên định lý tưởng, bền bỉ cống hiến cho cách mạng và sự phát triển của quê hương Bạc Liêu-Cà Mau.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn chúc đồng chí Quách Kim Tuyến sức khỏe, trường thọ, tiếp tục là điểm tựa tinh thần vững chắc cho con cháu và thế hệ trẻ tại địa phương.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn đề nghị các cấp ủy, chính quyền tỉnh Cà Mau tiếp tục thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo thiết thực đời sống vật chất, tinh thần cho các đồng chí lão thành cách mạng, đảng viên cao tuổi, qua đó, phát huy uy tín, kinh nghiệm của các thế hệ đi trước trong việc giáo dục truyền thống và bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Trước đó, sáng cùng ngày, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Nhượng ngụ tại Khóm 1A, phường Giá Rai (tỉnh Cà Mau).

Đồng chí Trần Nhượng (sinh năm 1927), nguyên là Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Giá Rai, tỉnh Minh Hải (nay là tỉnh Cà Mau).

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải thăm hỏi gia đình đồng chí Trần Nhượng. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải đã trân trọng trao Huy hiệu Đảng, tặng hoa và bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những cống hiến của đồng chí Trần Nhượng đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau khẳng định, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và lòng trung thành với Đảng của các thế hệ đảng viên. Những đảng viên cao tuổi Đảng là tấm gương về bản lĩnh, phẩm chất và tinh thần cống hiến.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục quan tâm, chăm lo, phát huy kinh nghiệm, vai trò nêu gương của các đảng viên cao tuổi, qua đó giáo dục thế hệ trẻ tiếp bước, đóng góp xây dựng, phát triển quê hương./.

Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên lão thành tại Cần Thơ Trải qua nhiều chặng đường cách mạng, những đảng viên lão thành như đồng chí Phạm Duy Khương là những “pho lịch sử sống,” tiếp thêm niềm tin và truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay.