Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành các nghị quyết về công tác nhân sự, tổ chức

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác nhân sự, tổ chức.

Tại Nghị quyết số 424/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị thành lập Ban Tổ chức để tổ chức Diễn đàn về xây dựng pháp luật lần thứ 2 do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm Trưởng ban, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định làm Phó Trưởng ban Thường trực.

Ban Tổ chức có nhiệm vụ chỉ đạo và quyết định các chủ trương liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức Diễn đàn.

Tại Nghị quyết số 417/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị thành lập Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ninh trên cơ sở kế thừa Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh; thành lập Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Quảng Ninh trên cơ sở kế thừa Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2026.

Tại Nghị quyết số 418/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị thành lập Tòa án Nhân dân thành phố Bắc Ninh trên cơ sở kế thừa Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh; thành lập Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Bắc Ninh trên cơ sở kế thừa Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 20/9/2026.

Tại Nghị quyết số 421/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị điều chỉnh Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia gồm: bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thay ông Hoàng Công Thủy; ông Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp thay bà Đặng Hoàng Oanh. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2026.

Tại Nghị quyết số 423/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị ông Nguyễn Thành Tâm, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh đến Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng ký ban hành Nghị quyết số 06/2026/UBTVQH16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 524/2012/UBTVQH13 về một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Quốc hội; Nghị quyết số 420/NQ-UBTVQH16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1177/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy định về tổ chức đoàn của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội viếng người từ trần./.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết về công tác cán bộ Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã ký ban hành các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ.