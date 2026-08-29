Nhóm phối hợp hai nước Việt Nam-Lào rà soát Thỏa thuận Hà Nội năm 2007

Thông tin từ Bộ Công Thương ngày 29/8 cho biết từ ngày 26- 28/8, tại tỉnh Điện Biên, Nhóm phối hợp liên ngành giữa Việt Nam và Lào đã tổ chức chương trình kiểm tra tình hình thực hiện Thỏa thuận Hà Nội năm 2007 nhằm đánh giá kết quả triển khai, trao đổi những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp tiếp tục tạo thuận lợi cho người, phương tiện và hàng hóa qua lại biên giới hai nước.

Thỏa thuận giữa hai nước Việt Nam và Lào về việc tạo điều kiện thuận lợi cho người, phương tiện, hàng hóa qua lại biên giới nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc khuyến khích phát triển hợp tác đầu tư, thương mại giữa hai nước được ký ngày 14/9/2007 tại Hà Nội (Thỏa thuận Hà Nội năm 2007).

Sau gần 20 năm triển khai, Thỏa thuận đã trở thành một trong những khuôn khổ hợp tác quan trọng giữa hai Chính phủ trong việc tạo thuận lợi cho hoạt động qua lại biên giới, góp phần thúc đẩy thương mại, đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội khu vực biên giới, đồng thời củng cố quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa Việt Nam và Lào.

Trong khuôn khổ chương trình, Nhóm phối hợp kiểm tra liên ngành hai nước tiến hành khảo sát thực tế tại Cửa khẩu quốc tế Tây Trang (tỉnh Điện Biên)- Pang Hốc (Phongsaly) và trao đổi với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu về tình hình thực hiện các quy định liên quan đến xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, quản lý phương tiện vận tải, kiểm tra, kiểm soát hàng hóa và tạo thuận lợi thương mại.

Hai bên tập trung đánh giá tình hình cơ sở hạ tầng cửa khẩu, giao thông kết nối, khu vực kiểm tra, kiểm soát, kho bãi và các điều kiện phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu; đồng thời trao đổi về những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Thỏa thuận Hà Nội năm 2007.

Thông qua kiểm tra thực tế, Nhóm phối hợp liên ngành hai nước ghi nhận những kết quả tích cực trong công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương hai bên biên giới.

Hoạt động giao ban, trao đổi thông tin và phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh tại cửa khẩu tiếp tục được duy trì, góp phần tạo thuận lợi cho người, phương tiện và hàng hóa qua lại biên giới, đồng thời bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, quốc phòng, an ninh và trật tự khu vực biên giới.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, Nhóm phối hợp kiểm tra liên ngành Việt Nam-Lào tổ chức phiên làm việc để đánh giá toàn diện tình hình thực hiện Thỏa thuận, nhất là trong giai đoạn từ năm 2023 đến 6 tháng đầu năm 2026.

Hai bên trao đổi về các vấn đề liên quan đến thủ tục đối với người và phương tiện qua lại biên giới; hoạt động xuất nhập khẩu và quá cảnh hàng hóa; kiểm dịch; thanh toán; cơ sở hạ tầng cửa khẩu và giao thông kết nối; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; cũng như cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng của hai nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hai bên cũng thẳng thắn trao đổi về một số tồn tại cần tiếp tục phối hợp giải quyết, như hạ tầng giao thông và cửa khẩu tại một số khu vực chưa đồng bộ; hệ thống kho bãi, bãi kiểm hóa, khu vực sang tải và dịch vụ logistics còn hạn chế; một số quy định về quản lý người, phương tiện và hàng hóa cần tiếp tục được rà soát để phù hợp hơn với pháp luật hiện hành và thực tiễn quản lý.

Đặc biệt, hai bên thống nhất tiếp tục nghiên cứu các giải pháp tạo thuận lợi hơn nữa cho thương mại biên giới, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, nhất là hàng nông sản; tăng cường kết nối hạ tầng cửa khẩu và hạ tầng thương mại biên giới; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa công tác quản lý và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng chức năng hai nước.

Một trong những nội dung trọng tâm của đợt kiểm tra lần này là rà soát những quy định của Thỏa thuận Hà Nội năm 2007 sau gần hai thập kỷ triển khai.

Trên cơ sở thực tiễn tại khu vực biên giới và ý kiến của các bộ, ngành, địa phương hai nước, hai bên trao đổi, xác định những nội dung cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung nhằm bảo đảm phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành của mỗi nước, yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và xu hướng phát triển thương mại, vận tải và logistics qua biên giới.

Hai bên cũng thống nhất tiếp tục tăng cường đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng cửa khẩu và giao thông kết nối; tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, quá cảnh và vận tải hàng hóa; tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp nghiệp vụ giữa các lực lượng chức năng trong quản lý biên giới và phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra và các nội dung đã thống nhất tại cuộc làm việc, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung Thỏa thuận Hà Nội năm 2007, phấn đấu hoàn thành trong năm 2027.

Đây sẽ là cơ sở quan trọng để tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ hợp tác giữa hai nước, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người, phương tiện, hàng hóa qua lại biên giới, qua đó góp phần thúc đẩy thương mại, đầu tư và phát triển kinh tế-xã hội khu vực biên giới Việt Nam-Lào.

Việc tổ chức Nhóm phối hợp kiểm tra liên ngành lần này tiếp tục khẳng định quyết tâm của Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương hai nước trong việc thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác song phương, tháo gỡ các điểm nghẽn trong lưu thông qua biên giới và tạo môi trường thuận lợi hơn cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân hai nước.

Thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong phát triển thương mại biên giới, nâng cao năng lực và hiện đại hóa hệ thống cửa khẩu, thúc đẩy kết nối hạ tầng, logistics, xúc tiến thương mại và kết nối doanh nghiệp; qua đó khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, lợi thế của khu vực biên giới Việt Nam-Lào.

Những kết quả đạt được từ chương trình kiểm tra không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện Thỏa thuận Hà Nội năm 2007 mà còn tạo cơ sở để tiếp tục thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước, đóng góp thiết thực vào việc củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào trong giai đoạn mới./.

Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho việc vun đắp và phát triển quan hệ Việt Nam-Lào Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ đặc biệt với Lào, đồng thời đề nghị hai bên tăng cường hợp tác tài chính, đầu tư và thúc đẩy các dự án kết nối.