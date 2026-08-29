Phú Thọ tìm cơ hội hợp tác tại Bỉ về kinh tế, nông nghiệp và văn hóa, du lịch

Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị và quảng bá địa phương tại Bỉ, ngày 28/8 tại Brussels, đoàn công tác tỉnh Phú Thọ do ông Bùi Văn Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, làm Trưởng đoàn, đã có các cuộc làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ, Hội Trí thức và chuyên gia Việt Nam tại Bỉ và Luxembourg (ViLaB) và chính quyền Vùng Flanders.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh tỉnh Phú Thọ vừa hoàn tất quá trình sáp nhập, mở ra không gian phát triển rộng lớn hơn và nhu cầu kết nối quốc tế ngày càng cấp thiết.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, tại buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ, ông Bùi Văn Quang cho biết sau khi sáp nhập ba tỉnh, Phú Thọ có diện tích rộng lớn, địa hình đa dạng, hệ thống giao thông thuận tiện và quỹ đất dồi dào cho các khu công nghiệp tập trung quy mô lớn, tạo lợi thế thu hút đầu tư. Tỉnh cũng sở hữu kho tàng di sản văn hóa phong phú, trong đó có hai di sản được UNESCO ghi danh.

Về định hướng phát triển, ông Bùi Văn Quang cho biết Phú Thọ cam kết chuyển đổi xanh và số hóa toàn diện, tập trung bứt phá trên các trụ cột kinh tế hiện đại, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 11%. Ông mong muốn tìm cơ hội hợp tác, học hỏi kinh nghiệm quản lý kinh tế, văn hóa, du lịch của phía bạn, đồng thời đề nghị Đại sứ quán và Hội ViLaB hỗ trợ kết nối với các đối tác phù hợp.

Đại sứ Việt Nam tại Bỉ Nguyễn Hương Trà khẳng định Đại sứ quán sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ kết nối để chuyến thăm mang lại kết quả thực chất.

Cũng tại buổi làm việc, ViLaB trao đoàn bản đề xuất hợp tác chiến lược, xác định 4 lĩnh vực trọng tâm: công nghệ cao và đô thị thông minh; nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế xanh; y tế chuyên sâu và du lịch di sản; thương mại và xúc tiến đầu tư châu Âu.

Hội đề xuất lộ trình 5 hoạt động cụ thể, từ thiết lập kênh liên lạc thường xuyên với Sở Ngoại vụ, xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên gia theo lĩnh vực, tổ chức diễn đàn trí thức Bỉ-Phú Thọ, kết nối các dự án nghiên cứu với các trường đại học và viện nghiên cứu Bỉ, đến hỗ trợ doanh nghiệp Phú Thọ xúc tiến thương mại, xuất khẩu sang thị trường EU.

Chủ tịch ViLaB Phùng Quốc Trí nhấn mạnh Hội không chỉ đóng vai trò “cầu nối tri thức” mà còn hướng đến trở thành “cầu nối thị trường và đầu tư” lâu dài với hệ sinh thái khoa học, công nghệ và doanh nghiệp Bỉ và châu Âu.

Cùng ngày, đoàn làm việc với đại diện chính quyền Vùng Flanders, một trong những vùng nông nghiệp công nghệ cao hàng đầu châu Âu.

Ông Danny Van den Bossche, Trưởng Ban Tư vấn, Chính sách và Nghiên cứu nông nghiệp, cùng các chuyên gia giới thiệu những thành tựu của Flanders trong ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số vào nông nghiệp, đồng thời chia sẻ những thách thức như áp lực công nghiệp hóa và tình trạng thiếu lao động trẻ.

Phú Thọ đề nghị Vùng Flanders chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng AI, IoT, cảm biến và tự động hóa vào sản xuất; quản lý đất, nước và vật tư nông nghiệp theo hướng chính xác, tiết kiệm tài nguyên; xây dựng chuỗi liên kết từ nông dân đến hợp tác xã, doanh nghiệp chế biến và thị trường xuất khẩu. Phú Thọ cũng muốn học hỏi mô hình kết nối Nhà nước-viện nghiên cứu-doanh nghiệp-nông dân của Flanders để hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp.

Kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải và thích ứng biến đổi khí hậu cũng được xác định là những ưu tiên hợp tác dài hạn. Tỉnh xác định chè, cây ăn quả, rau quả và các sản phẩm nông - lâm nghiệp chế biến sâu là nhóm hàng trọng điểm muốn đưa vào chuỗi cung ứng quốc tế thông qua kết nối với nhà đầu tư và đối tác kỹ thuật châu Âu. Hai bên thống nhất tiếp tục duy trì liên lạc và nghiên cứu các phương thức hợp tác cụ thể.

Bên cạnh nông nghiệp, văn hóa và du lịch được xác định là trụ cột quan trọng trong chiến lược vươn ra quốc tế của Phú Thọ.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Brussels, ông Nguyễn Đắc Thủy, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh, cho biết Phú Thọ sở hữu tài nguyên di sản đặc sắc với các danh hiệu UNESCO như Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát Xoan. Ông nói: “Mong muốn của tỉnh là biến di sản trở thành tài sản, thu hút đầu tư vào du lịch và công nghiệp văn hóa để di sản sinh ra giá trị kinh tế lâu dài.”

Chuyến đi đã mở ra những kênh kết nối ban đầu trên các lĩnh vực ưu tiên gồm nông nghiệp công nghệ cao, văn hóa, du lịch di sản và xúc tiến đầu tư.

Với sự đồng hành của Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ và mạng lưới chuyên gia của ViLaB, các bên hy vọng những trao đổi ban đầu sẽ sớm chuyển hóa thành các dự án hợp tác cụ thể, thiết thực, góp phần đưa Phú Thọ vươn ra sân chơi quốc tế trong giai đoạn phát triển mới./.

Thúc đẩy hợp tác nghị viện, làm sâu sắc quan hệ hữu nghị Việt Nam-Bỉ Đoàn công tác Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam làm việc với Thượng viện Bỉ, nhất trí tăng cường hợp tác nghị viện, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương và Việt Nam-EU.