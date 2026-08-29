Tuyên Quang: Khánh thành đập dâng nước tạo cảnh quan trên sông Lô

Sáng 29/8, tỉnh Tuyên Quang tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng Đập dâng nước tạo cảnh quan trung tâm thành phố Hà Giang (cũ). Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo không gian mặt nước, cải thiện cảnh quan đô thị và thúc đẩy phát triển dịch vụ, du lịch khu vực trung tâm.

Dự án được khởi công từ ngày 2/2/2023, với tổng mức đầu tư hơn 330 tỷ đồng. Công trình có chiều cao lớn nhất 17,5m, khả năng dâng nước sông Lô khoảng 6m, hình thành lòng hồ dài khoảng 7km, diện tích mặt nước gần 54ha, dung tích khoảng 2,2 triệu m3.

Đập được trang bị hệ thống nâng, hạ bằng xy-lanh thủy lực cùng hệ thống quan trắc tự động, bảo đảm khả năng vận hành, điều tiết nước. Kiến trúc công trình được thiết kế mô phỏng hình ảnh cánh hoa Tam giác mạch, tạo điểm nhấn cho cảnh quan khu vực.

Việc đưa công trình vào sử dụng góp phần duy trì mực nước ổn định trên sông Lô vào mùa khô, tạo không gian mặt nước và cải thiện môi trường sinh thái. Đồng thời góp phần ổn định bờ sông, hạn chế nguy cơ sạt lở, tạo điều kiện phát triển các hoạt động dịch vụ, du lịch và không gian sinh hoạt cộng đồng.

Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng lễ khánh thành, tại khu vực sông Lô cũng diễn ra chương trình trình diễn thuyền kayak, tạo điểm nhấn sinh động, giới thiệu cảnh quan mặt nước mới được hình thành và tiềm năng phát triển các hoạt động thể thao, du lịch trên sông.

Việc hoàn thành, đưa vào khai thác đập dâng được kỳ vọng tạo diện mạo mới cho khu vực trung tâm Hà Giang (cũ); đồng thời trở thành điểm nhấn cảnh quan, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng sông Lô gắn với phát triển đô thị, dịch vụ và du lịch của tỉnh Tuyên Quang.../.

Tuyên Quang khánh thành hai công trình trọng điểm lên tới hơn 600 tỷ đồng Ngày 29/8, tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ khánh thành hai công trình trọng điểm gồm Hệ thống cấp nước suối Sửu và tuyến Đường tỉnh 183 Quang Bình-Đồng Yên, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tỉnh.