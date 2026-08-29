Đà Nẵng thông tin về việc tìm kiếm, cứu nạn tàu cá QNa-90859-TS

Ngày 29/8, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng có thông tin chính thức về công tác tìm kiếm, cứu nạn tàu cá QNa-90859-TS vươn khơi bám biển.

Lúc 13h30 ngày 26/8/2026, Văn phòng Ban chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố nhận được tin báo từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực IV thông báo tàu cá QNa-90859-TS (dài 23,9m, công suất 1.682,8CV, hành nghề câu mực) do ông Huỳnh Văn Trí (47 tuổi, trú thôn Tam Giang, xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng) làm thuyền trưởng, trên tàu có 49 thuyền viên, bị mất liên lạc.

Tàu cá QNa-90859-TS xuất bến ngày 29/7/2026 từ cảng An Hòa, xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng, vươn khơi bám biển. Vị trí cập nhật lần cuối qua thiết bị giám sát hành trình lúc 12h54 ngày 25-8-2026 tại tọa độ 07º50'17"N - 112º20'36"E (cách đường ranh giới trên biển khoảng 17,6 hải lý về phía vùng biển Việt Nam), cách Nam Đông Nam mũi Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng khoảng 540 hải lý và cách Tây đảo An Bang, đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa khoảng 35 hải lý. Điều kiện thời tiết tại khu vực ghi nhận có gió Tây Nam cấp 5-6, biển động, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người và phương tiện.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Ban chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố chỉ đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố phối hợp với địa phương và gia đình theo dõi tình hình tàu cá bị mất liên lạc; kêu gọi các phương tiện hoạt động gần khu vực trên đến hỗ trợ tìm kiếm tàu cá bị mất liên lạc.

Đồng thời, thông báo tình hình trên đến Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II, IV và các lực lượng chức năng để phối hợp hỗ trợ tìm kiếm, xác minh thông tin liên quan đến tàu cá bị mất liên lạc.

Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã Núi Thành phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà, Chi cục Biển đảo và Thủy sản thành phố Đà Nẵng cùng các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng phối hợp thông tin, kêu gọi các tàu cá và phương tiện đang hoạt động gần khu vực có tọa độ cuối cùng của tàu QNa-90859-TS tăng cường quan sát, hỗ trợ liên lạc và tham gia tìm kiếm.

Bộ đội Biên phòng thành phố và Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã liên lạc, đề nghị các tàu cá BĐ-96968-TS, BĐ-98848-TS, BĐ-98960-TS hỗ trợ tham gia tìm kiếm.

Các lực lượng duy trì theo dõi tình hình, thường xuyên trao đổi thông tin với các cơ quan chức năng và gia đình để kịp thời cập nhật khi có tín hiệu, thông tin mới.

Lúc 13h25 ngày 28/8/2026, lực lượng tham gia tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường đã phát hiện, cứu vớt được tổng số 32 thuyền viên của tàu cá QNa-90859-TS, sức khỏe rất yếu.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai ngay việc chăm sóc y tế đặc biệt đối với 32 thuyền viên được cứu nạn.

Đến 14h30 ngày 28-8-2026, tàu KN 472 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tiếp nhận 32 thuyền viên của tàu cá QNa-90859-TS bị nạn từ 2 tàu cá BĐ-98960-TS và BĐ-98848-TS. Tàu KN 472 đang hành trình về đảo Trường Sa Lớn, quần đảo Trường Sa.

Tại hiện trường, các tàu cá BĐ-96968-TS, BĐ-98848-TS và BĐ-98960-TS tiếp tục tổ chức tìm kiếm số thuyền viên còn lại. Các tàu KN 417, KN 401, CSB 6007 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 xuất phát hỗ trợ, tham gia tìm kiếm, cứu nạn và lúc 18h ngày 28/8/2026 đã tiếp cận hiện trường, tiếp tục triển khai cứu hộ, cứu nạn.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố yêu cầu Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà phối hợp với địa phương và gia đình theo dõi tình hình tàu cá bị mất liên lạc; kêu gọi các phương tiện hoạt động gần khu vực trên đến hỗ trợ tìm kiếm tàu ngư dân còn mất tích.

Đồng thời, tiếp tục trao đổi thông tin, phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực IV và các lực lượng chức năng hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn, đảm bảo cho bà con ngư dân yên tâm tiếp tục vươn khơi, bám biển.

Lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các hội đoàn thể, chính quyền địa phương và thân nhân đang chờ đón các thuyền viên khỏe mạnh trở về; đồng thời lãnh đạo thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng chuẩn bị sẵn sàng điều kiện tốt nhất để triển khai chăm sóc y tế đặc biệt khi các thuyền viên về tới đất liền; tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình chủ tàu, thuyền trưởng và thân nhân các thuyền viên; tiếp tục chỉ đạo tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn tàu cá QNa-90859-TS./.

Vụ tàu cá cùng 50 ngư dân mất liên lạc trên biển: Đã cứu được 32 thuyền viên Đến 14 giờ ngày 28/8, lực lượng cứu nạn đã cứu vớt 32/50 thuyền viên tàu cá QNa 90859 TS gặp nạn, đồng thời huy động nhiều tàu tiếp tục tìm kiếm 18 người còn mất tích.