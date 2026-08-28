Vụ tàu cá cùng 50 ngư dân mất liên lạc trên biển: Đã cứu được 32 thuyền viên

Theo Báo cáo nhanh số 05 của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, tính đến 14 giờ ngày 28/8, lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường đã phát hiện và cứu vớt được tổng số 32 thuyền viên của tàu cá QNa 90859 TS, trong đó có 30 người được tàu cá BĐ 98960 TS và 2 người được tàu cá BĐ 98848 TS của ngư dân cứu vớt.

Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 28/8, tàu KN 472 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tiếp nhận 32 thuyền viên của tàu cá QNa 90859 TS bị nạn, được 2 tàu của ngư dân cứu vớt. Tàu KN 472 đang di chuyển về đảo Trường Sa Lớn thuộc quần đảo Trường Sa.

Tại hiện trường tàu cá QNa 90859 TS gặp nạn, có các tàu cá BĐ 96968 TS, BĐ 98848 TS, BĐ 98960 TS đang tiếp tục hỗ trợ tìm kiếm các thuyền viên còn lại.

Các tàu KN 417, KN 401, CSB 6007 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã xuất phát đi hỗ trợ tham gia tìm kiếm, cứu nạn. Dự kiến khoảng 18 giờ ngày 28/8/2026, các phương tiện nói trên sẽ tiếp cận hiện trường và tham gia tìm kiếm.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà phối hợp với địa phương và gia đình tiếp tục theo dõi tình hình vụ việc, kêu gọi các phương tiện hoạt động gần khu vực tàu QNa 90859TS đến tìm kiếm các thuyền viên còn mất tích.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà tiếp tục trao đổi thông tin, phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Bộ Tư lệnh Vùng 4 hải quân, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực 4 và các lực lượng chức năng để hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân còn mất tích của tàu cá QNa 90859 TS.

Tàu cá QNa 90859 TS dài 23,9 mét, công suất 1.682 CV, hành nghề câu mực; do ông Huỳnh Văn Trí, sinh năm 1979, ở xã Núi Thành là chủ tàu, kiêm thuyền trưởng.

Tàu cá QNa 90859 TS xuất bến tại Trạm kiểm soát biên phòng An Hòa, thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà, xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng vào ngày 29/7/2026. Trên tàu QNa 90859 TS có 50 lao động, gồm thuyền trưởng Huỳnh Văn Trí và 49 thuyền viên./.

Đà Nẵng: Tìm kiếm tàu cá QNa 90859 TS cùng 50 ngư dân mất liên lạc Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng đang phối hợp với lực lượng chức năng tìm kiếm tàu cá QNa 90859 TS cùng 50 ngư dân mất liên lạc trên biển từ sau lần cập nhật vị trí cuối lúc 12 giờ 54 phút ngày 25/8.