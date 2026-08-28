Ngày 28/8, Bệnh viện Thanh Nhàn thông tin các bác sỹ của bệnh viện đã cứu sống nam sinh 17 tuổi ngừng tim sau triệu chứng giống cảm cúm, hồi phục kỳ diệu nhờ kỹ thuật tim phổi nhân tạo ngoài cơ thể (ECMO).

Khoảng hai tuần trước khi xảy ra biến cố, nam sinh 17 tuổi xuất hiện các triệu chứng khá quen thuộc như đau mỏi người, chảy nước mũi. Bệnh nhân không có tiền sử bệnh lý đáng chú ý được gia đình biết đến, trong gia đình cũng không có ai mắc bệnh tương tự. Vì những biểu hiện ban đầu không đặc biệt, gia đình không nghĩ rằng cậu bé đang có vấn đề nghiêm trọng về tim.

Trong kỳ nghỉ Hè, em tranh thủ đi làm thêm, phụ giúp công việc cùng người bác. Cách thời điểm nhập viện khoảng 15 phút, nam sinh bất ngờ ngất xỉu và rơi vào tình trạng ngừng tuần hoàn. Gia đình nhanh chóng đưa bằng taxi đến Bệnh viện Đa khoa Đông Anh. Tại đây, bệnh nhân được cấp cứu ngừng tuần hoàn trong khoảng 45 phút.

Trong quá trình hồi sức, bệnh nhân liên tục xuất hiện rung thất và phải sốc điện nhiều lần. Các bác sỹ đặt ống nội khí quản, sử dụng thuốc hỗ trợ tuần hoàn và thực hiện các biện pháp hồi sức tích cực. Sau 45 phút, tim có mạch trở lại. Nhưng bệnh nhân vẫn trong tình trạng cực kỳ nguy kịch và được chuyển đến Bệnh viện Thanh Nhàn để tiếp tục hồi sức chuyên sâu.

Khi lên Khoa Hồi sức tích cực (Bệnh viện Thanh Nhàn), bệnh nhân đang thở máy qua ống nội khí quản, nhiều máu chảy qua đường thở, thở ngáp, tím tái. Nhịp tim khoảng 145-150 lần/phút, huyết áp chỉ khoảng 50-60/20-30 mmHg. SpO₂ chỉ đạt khoảng 76-80% dù đã được hỗ trợ thở máy. Khí máu cho thấy tình trạng toan chuyển hóa nặng. Kết quả chụp CT lồng ngực cho thấy dập phổi phải, tràn khí và tràn máu màng phổi phải. Qua dẫn lưu màng phổi có nhiều máu đỏ tươi lẫn máu cục.

Thạc sỹ Phạm Huy Khánh - Khoa Hồi sức tích cực cho hay, sau khi đánh giá, các bác sỹ xác định bệnh nhân bị viêm cơ tim nặng gây sốc tim, suy đa tạng, kèm tổn thương phổi nghiêm trọng. Điều đáng chú ý là chức năng co bóp của tim chỉ còn 10-15%. Nguy cơ lớn nhất tại thời điểm đó là bệnh nhân tử vong ngay lập tức. Khó khăn của trường hợp này nằm ở việc bệnh nhân không chỉ suy tim mà đồng thời tổn thương phổi rất nặng.

Bệnh nhân sốc tim do viêm cơ tim rất nặng, tim gần như chỉ còn co bóp rời rạc, trong khi đó phổi rất xấu, SpO₂ chỉ khoảng 76%. Nếu chỉ dùng một loại ECMO thì không đảm bảo hiệu quả.

Ê-kíp quyết định triển khai ECMO V-A-V, phương thức hỗ trợ đồng thời cả tuần hoàn và hô hấp. Đây là một trong những quyết định quan trọng trong quá trình hồi sức, giúp duy trì tuần hoàn và cung cấp oxy cho cơ thể trong thời điểm tim và phổi đều không thể tự đảm bảo chức năng. Bên cạnh ECMO, bệnh nhân được điều trị bằng nhiều biện pháp hồi sức chuyên sâu: thở máy, lọc máu, thuốc hỗ trợ tim mạch, dẫn lưu màng phổi, truyền máu, kiểm soát thân nhiệt, dinh dưỡng và mở khí quản.

Những ngày điều trị tiếp theo bệnh nhân tiếp tục xuất hiện nhiều biến chứng. Bệnh nhân bị rối loạn đông máu, chảy máu nhiều tại các vị trí can thiệp và trong phế quản. Có những thời điểm lượng máu chảy nhiều khiến phổi gần như không thể được thông khí. Đây là một trong những thời điểm đặc biệt căng thẳng với ê-kíp điều trị. Có những lúc gần như không thông khí được phổi bệnh nhân.

Chưa dừng lại ở đó, bệnh nhân còn xuất hiện xuất huyết tiêu hóa, có thời điểm lượng máu mất khoảng 2.000 ml. Các bác sỹ phải tiến hành nội soi cấp cứu ngay tại giường để tìm và xử trí vị trí chảy máu. Trong suốt quá trình đó, bệnh nhân được theo dõi sát từng giờ, đồng thời xử trí các vấn đề về tuần hoàn, hô hấp, đông máu, xuất huyết và chức năng các cơ quan.

Ngày 28/8, sau gần một tháng điều trị kể từ khi nhập viện (ngày 31/7), bệnh nhân được xuất viện và chuyển sang Bệnh viện Tim để tiếp tục theo dõi, điều trị chuyên sâu về tim mạch.

Theo bác sỹ Phạm Huy Khánh, trường hợp của nam sinh 17 tuổi cũng là một lời cảnh báo về việc không nên chủ quan với các biểu hiện bất thường sau nhiễm virus. Viêm cơ tim là tình trạng viêm các tế bào cơ tim, có thể làm tổn thương cơ tim, ảnh hưởng đến khả năng co bóp, dẫn truyền điện và nhịp tim. Bệnh có thể gặp ở nhiều lứa tuổi, trong đó người trẻ cũng có thể mắc.

Điều đáng lưu ý là giai đoạn đầu của bệnh có thể không có biểu hiện rõ ràng hoặc dễ bị nhầm với một đợt nhiễm virus thông thường. Những triệu chứng như hắt hơi, sổ mũi, đau mỏi người, mệt mỏi có thể khiến người bệnh nghĩ rằng chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ khỏi. Tuy nhiên, nếu sau đó người bệnh xuất hiện mệt nhiều bất thường, đau hoặc tức ngực, khó thở, hồi hộp, tim đập nhanh, chóng mặt, choáng hoặc ngất, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và đánh giá. Đặc biệt, một cơn ngất ở người trẻ, nhất là xảy ra trong hoặc sau một đợt nhiễm virus, không nên bị xem nhẹ./.

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