Hà Nội khởi công, khánh thành 17 công trình tiêu biểu, tổng vốn hơn 397.000 tỷ đồng

Ngày 28/8, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức khởi công, khánh thành 54 dự án, công trình với tổng mức đầu tư 401.234 tỷ đồng, chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

Đây được xem là đợt đầu tư quy mô lớn, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tháo gỡ các “điểm nghẽn” về giao thông, thoát nước và mở rộng không gian phát triển của Thủ đô.

Trong số 54 dự án, Hà Nội lựa chọn 17 công trình tiêu biểu, gồm 11 công trình khánh thành, thông xe kỹ thuật và 6 dự án khởi công. Các dự án tập trung vào những lĩnh vực có khả năng tạo động lực tăng trưởng như giao thông, đường sắt, cấp thoát nước, phát triển và tái thiết đô thị, chỉnh trang khu vực Hồ Tây.

Giải quyết những “điểm nghẽn” trước mắt

Nhóm 11 công trình hoàn thành, đưa vào khai thác tập trung chủ yếu vào hai lĩnh vực đang được thành phố và người dân đặc biệt quan tâm là giao thông và thoát nước đô thị.

Công trình giao thông nổi bật là đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục, có tổng mức đầu tư 7.211 tỷ đồng. Dự án dài hơn 2,2 km, mặt cắt ngang 50 m, được triển khai trong khu vực đô thị trung tâm có mật độ dân cư, giao thông cao và khả năng mở rộng hạ tầng hạn chế.

Việc thông xe kỹ thuật đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục góp phần hoàn thiện thêm một đoạn quan trọng của tuyến Vành đai 1, tăng khả năng kết nối theo hướng Đông-Tây, cải thiện điều kiện giao thông khu vực nội đô và phát huy hiệu quả các đoạn tuyến đã được đầu tư.

Cùng với giao thông, Hà Nội hoàn thành 10 công trình cấp, thoát nước với tổng mức đầu tư 6.159 tỷ đồng, bổ sung khoảng 78 ha mặt nước hồ điều hòa. Riêng 5 hồ điều hòa mới gồm Phú Đô, Đồng Bông 2, Thụy Phương 2, Yên Nghĩa 1 và Yên Nghĩa 2 có tổng dung tích chứa khoảng 3,4 triệu m³ nước.

Các công trình còn lại gồm cải tạo kênh Thụy Phương để bổ cập nước sông Tô Lịch; cải tạo hạ lưu Kim Ngưu nối sông Tô Lịch với Trạm bơm Yên Sở; lắp đặt bổ sung trạm bơm hồ, bể điều tiết, đường ống thoát nước; cải tạo, nâng công suất các trạm bơm, tuyến cống và rãnh thoát nước tại những khu vực thường xuyên xảy ra úng ngập.

Các dự án được triển khai tại khu đô thị Resco, Ecohome, Tây Hồ Tây, Đoàn Ngoại giao, Ciputra và các khu vực Võ Chí Công, Long Biên, Đông Anh, Gia Lâm, dọc Đại lộ Thăng Long.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình tiêu biểu, ngày 28/8. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng, đây không phải là những công trình riêng lẻ mà là hệ thống hồ điều hòa, kênh, cống, trạm bơm và tuyến thoát nước có sự kết nối theo từng lưu vực. Việc đồng thời đưa nhiều hạng mục vào vận hành giúp bổ sung năng lực điều tiết, tiêu thoát nước, nhất là tại các khu vực chịu áp lực lớn khi xảy ra mưa lớn.

Kết quả vận hành bước đầu cho thấy các công trình đã góp phần giảm độ sâu và thời gian ngập tại nhiều khu vực trong mùa mưa năm 2026. Một số khu vực từng được xác định là “điểm đen” về úng ngập không còn xảy ra tình trạng ngập trong đợt ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4.

Cùng với giảm ngập, các công trình còn góp phần cải thiện môi trường nước, cảnh quan đô thị, hạn chế thiệt hại đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống dân sinh. Đây cũng là cơ sở để Hà Nội từng bước nâng cao khả năng thích ứng trước những hiện tượng thời tiết cực đoan.

Huy động hơn 339.000 tỷ đồng ngoài ngân sách

Bên cạnh hạ tầng giao thông, ba dự án khởi công còn lại tập trung vào chỉnh trang, tái thiết và phát triển không gian đô thị. Tiêu biểu là Dự án cải tạo, chỉnh trang và tái thiết đô thị Vĩnh Hưng, được kỳ vọng tạo đột phá về hạ tầng và diện mạo đô thị cho phường trung tâm của Hà Nội. Dự án do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Tập đoàn Mặt Trời (thành viên Tập đoàn Sun Group) làm chủ đầu tư.

Với tổng vốn đầu tư gần 186.000 tỷ đồng, dự án có quy mô nghiên cứu khoảng 447 ha, triển khai trên địa bàn phường Vĩnh Hưng, gồm hai khu vực chính: khu vực tái thiết đô thị quy mô khoảng 206,1 ha; khu vực còn lại 240,9 ha sẽ được cải tạo, chỉnh trang. Tất cả các hộ dân thuộc diện ảnh hưởng sẽ được bố trí tái định cư ngay trên địa bàn phường.

Dự kiến, khu vực đô thị được tái thiết rộng khoảng 206,1 ha tập trung đầu tư xây dựng mới, tổ chức không gian đô thị hiện đại từ hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất. Khu vực còn lại sẽ được chỉnh trang, cải tạo đồng bộ.

Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Bình Minh và xã Tam Hưng có tổng mức đầu tư trên 111.000 tỷ đồng, quy mô khoảng 599,6 ha, dân số dự kiến khoảng 105.087 người. Dự án dự kiến hoàn thành năm 2030, góp phần tạo quỹ nhà tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, đồng thời bổ sung nhà ở xã hội và nhà ở thương mại.

Yêu cầu đặt ra đối với khu đô thị mới này là phải phát triển đồng bộ, không đơn thuần xây dựng nhà ở. Hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật, trường học, y tế, cây xanh, không gian công cộng và các dịch vụ thiết yếu phải được tính toán ngay từ đầu, gắn với kết nối hạ tầng chung của thành phố.

Dự án cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ có tổng mức đầu tư 30.151 tỷ đồng, được triển khai theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng xây dựng-chuyển giao.

Khu vực nghiên cứu rộng khoảng 567,75 ha; trong đó có khoảng 520,9 ha mặt nước Hồ Tây. Các hạng mục chính gồm cải tạo, chỉnh trang khoảng 13,5 km đường ven hồ; xây dựng quảng trường, sàn ngắm cảnh, cầu cảnh quan, bến thuyền, công viên, vườn hoa, bãi đỗ xe ngầm kết hợp dịch vụ và công trình bảo vệ môi trường.

Định hướng của thành phố là tiếp cận Hồ Tây như một không gian tổng thể có giá trị đặc biệt về cảnh quan, môi trường, lịch sử và văn hóa; qua đó nâng cao chất lượng không gian công cộng, bảo vệ môi trường, tạo thêm sản phẩm văn hóa, du lịch, dịch vụ và kinh tế sáng tạo.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng, trong tổng mức đầu tư khoảng 397.000 tỷ đồng của 17 dự án, nguồn vốn ngoài ngân sách đạt khoảng 339.500 tỷ đồng, tập trung vào các dự án Hồ Tây, Vĩnh Hưng và Bình Minh-Tam Hưng.

Việc huy động nguồn lực xã hội quy mô lớn cho thấy vai trò dẫn dắt của đầu tư công và khả năng thu hút nguồn lực doanh nghiệp vào phát triển Thủ đô. Ngân sách nhà nước được tập trung cho các công trình thiết yếu, trong khi nguồn vốn xã hội tham gia những lĩnh vực phù hợp trên nguyên tắc quản lý chặt chẽ quy hoạch, bảo đảm chất lượng hạ tầng và hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và nhà đầu tư.

Các đại biểu tham dự lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình tiêu biểu của thành phố Hà Nội, ngày 28/8. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Tính đến ngày 27/8, toàn thành phố đã đăng ký 341 dự án, công trình khởi công, khánh thành trong năm 2026 với tổng mức đầu tư khoảng 649.400 tỷ đồng. Trong số đó, vốn ngân sách Trung ương là 38.561 tỷ đồng, ngân sách thành phố 49.623 tỷ đồng và vốn ngoài ngân sách 561.219 tỷ đồng.

Dòng vốn đầu tư được đưa vào nền kinh tế sẽ tạo thêm đơn hàng cho ngành vật liệu xây dựng, hợp đồng cho các nhà thầu, việc làm và thu nhập cho người lao động; đồng thời góp phần tăng nguồn thu ngân sách, giảm chi phí vận chuyển và nâng cao năng lực cạnh tranh của Hà Nội cũng như Vùng Thủ đô.

Làm kỹ ngay từ đầu, rõ trách nhiệm và thời hạn

Đáng chú ý tại lễ khởi công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, 17 dự án có quy mô và tính chất khác nhau nhưng cùng thể hiện những ưu tiên rõ ràng của Hà Nội trong phát triển hạ tầng đô thị, chỉnh trang và tái thiết đô thị hiện hữu, hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Để các công trình phát huy đúng mục tiêu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu đối với 11 công trình đã hoàn thành, các đơn vị liên quan phải khẩn trương hoàn thiện những phần việc còn lại, sớm đưa công trình vào khai thác đồng bộ, an toàn và đánh giá hiệu quả thực tế. Các công trình thoát nước phải được vận hành theo hệ thống, theo lưu vực; thường xuyên kiểm nghiệm qua các đợt mưa lớn để điều chỉnh phương án và xác định những hạng mục cần bổ sung. Đối với công trình giao thông, phải tổ chức giao thông hợp lý, bảo đảm an toàn và khai thác tốt năng lực công trình.

Đối với 6 dự án mới khởi công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu “phải làm kỹ ngay từ đầu." Các vấn đề về quy hoạch, thủ tục, giải phóng mặt bằng, thiết kế, nguồn lực và kết nối với hạ tầng chung phải được giải quyết đồng bộ. Chủ đầu tư, nhà đầu tư phải xây dựng tiến độ khả thi, bố trí đầy đủ nguồn lực và chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ; chủ động xử lý sớm những khó khăn có thể dự báo, hạn chế điều chỉnh, phát sinh chi phí và kéo dài thời gian thực hiện.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng cũng yêu cầu các cơ quan của Hà Nội chủ động tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm trong xử lý công việc. Nội dung thuộc thẩm quyền của cơ quan nào, cơ quan đó phải chủ động giải quyết, xác định rõ đầu mối và thời hạn; vấn đề vượt thẩm quyền phải được báo cáo kịp thời, kèm theo phương án xử lý cụ thể.

Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ tiếp tục kiểm tra tiến độ các dự án trọng điểm, trực tiếp giải quyết những khó khăn thuộc thẩm quyền và phối hợp với các bộ, ngành Trung ương xử lý các vấn đề liên ngành. Thành phố xác định lễ khởi công, khánh thành mới là điểm bắt đầu của trách nhiệm về tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư; kết quả cuối cùng phải được đo bằng hiệu quả vận hành của công trình và mức độ thụ hưởng thực tế của người dân./.

Đồng loạt khởi công 3 dự án nhà ở cho thuê và 5 dự án đường sắt đô thị thành phố Hà Nội Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội nêu rõ thành phố xác định đường sắt đô thị không chỉ là phương tiện giao thông của tương lai mà còn là phương thức tổ chức lại không gian phát triển của Thủ đô trong thế kỷ 21.