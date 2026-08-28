Hải Phòng có 9/10 chỉ tiêu kinh tế-xã hội vượt kịch bản

Tám tháng của năm 2026, thành phố Hải Phòng có 9/10 chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu dự kiến vượt kịch bản hoặc có kết quả khả quan.

Trong số đó, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện gần 147.000 tỷ đồng, đạt hơn 75% dự toán giao, vượt 22,5% so với kế hoạch thu 8 tháng.

Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 42,2 tỷ USD, đạt hơn 81% kế hoạch năm.

Thu hút khách du lịch ước đạt 12,7 triệu lượt khách, vượt kịch bản 8 tháng; thu hút vốn đầu tư nước ngoài ước đạt gần 3,5 tỷ USD, gấp 1,8 lần so với cùng kỳ; số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới ước đạt gần 5.400 doanh nghiệp, tăng 4,43% so với cùng kỳ, đạt gần 72% kế hoạch năm.

Đây là thông tin được thông báo trong phiên họp thường kỳ của Hải Phòng diễn ra vào chiều 28/8, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tháng Tám và 8 tháng năm 2026, một số nhiệm vụ trọng tâm trong các tháng cuối năm.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung chủ trì phiên họp. Phiên họp được kết nối trực tuyến đến 114 điểm cầu xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố.

Năm 2026, thành phố dự kiến hoàn thành 7.135 căn nhà ở xã hội tại 8 dự án, đến cuối tháng 8 đã hoàn thành 2.050 căn; các dự án còn lại đang thi công, dự kiến hoàn thành thêm khoảng 5.085 căn trong năm nay. Tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội ước đạt hơn 56%; tỷ lệ điều tra khám phá các loại tội phạm tháng 8 ước đạt 96,96%.

Về kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công, tính đến ngày 24/8/2026 thành phố đã giải ngân được gần 20.000 tỷ đồng, đạt hơn 51% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng nhân dân thành phố giao.

Cũng theo thông tin tại phiên họp, thành phố có 1 chỉ tiêu không đạt kịch bản tăng trưởng là tốc độ tăng chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) khi tháng Tám ước tăng hơn 14%, thấp hơn kịch bản đặt ra là hơn 17%.

Do đó, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, các sở, ngành, địa phương tập trung phân tích, đưa ra giải pháp bảo đảm chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng trưởng như kế hoạch đề ra. Đồng thời, thảo luận các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng GRDP trong các tháng cuối năm 2026; công tác thu ngân sách; giải ngân vốn đầu tư công; giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm thành phố và các địa phương; giải pháp bảo đảm chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng trưởng như kế hoạch đề ra.

Trên cơ sở các ý kiến phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung ghi nhận, biểu dương những kết quả và sự nỗ lực, cố gắng của các sở, ngành, địa phương, đơn vị trong thời gian qua.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung điều hành phiên họp. (Ảnh: Minh Huệ/TTXVN)

Nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng những tháng cuối năm là thách thức lớn, người đứng đầu Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các cấp, ngành và địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 11 của Thành ủy; phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu tăng trưởng và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026. Bên cạnh đó, cần tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tháo gỡ các điểm nghẽn để tăng chỉ số sản xuất công nghiệp; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng, thi công các dự án trọng điểm.

Các cấp, ngành và địa phương khẩn trương rà soát, xây dựng đồng bộ thủ tục hành chính, quy trình giải quyết theo "cơ chế luồng xanh" nhằm rút ngắn thời gian giải quyết, nhất là trong Khu thương mại tự do. Các sở, ngành, địa phương khẩn trương phối hợp khắc phục các thiệt hại do mưa bão gây ra, đảm bảo an toàn cho cuộc sống người dân; tiếp tục đẩy mạnh việc chuyển đổi số và thực hiện tốt các công tác chuẩn bị khai giảng Năm học mới 2026-2027.

Thành phố rà soát các dự án tái định cư đã và đang thực hiện, tổng hợp đánh giá nhu cầu tái định cư hiện nay; đề xuất điều chỉnh mở rộng quy mô các dự án cũ hoặc đầu tư dự án tái định cư mới.

Đồng thời nghiên cứu, điều chuyển nhu cầu tái định cư tại các địa phương theo hướng tận dụng tối đa các khu tái định cư có sẵn hoặc đầu tư khu tái định cư mới có quy mô lớn với cơ sở hạ tầng kỹ thuật, tiện ích công cộng đồng bộ./.

Hải Phòng khẳng định vị thế Thành phố đổi mới sáng tạo Hải Phòng xác định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phải thực sự trở thành nền tảng, động lực quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội của thành phố giai đoạn mới.