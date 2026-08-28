Hợp tác vì sự phát triển toàn diện của phụ nữ và trẻ em

Ngày 28/8, bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tiếp bà Silvia Danailov, Trưởng Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy nhiệt liệt chào mừng bà Silvia Danailov cùng đoàn công tác, đồng thời bày tỏ sự trân trọng sâu sắc đối với những hỗ trợ quý báu, bền bỉ và toàn diện mà UNICEF đã dành cho Việt Nam nói chung và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nói riêng trong nhiều thập kỷ.

Mối quan hệ hợp tác tin cậy giữa hai bên đã được minh chứng sinh động qua hàng loạt chương trình, dự án trọng điểm trên nhiều lĩnh vực thiết yếu: từ chăm sóc sức khỏe, bảo vệ trẻ em, phòng chống mua bán người, cung cấp nước sạch, vệ sinh môi trường, đến giáo dục kỹ năng làm cha mẹ tích cực và phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới.

Đặc biệt, những hỗ trợ thiết thực từ UNICEF trong việc nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp đã góp phần quan trọng giúp tổ chức Hội đổi mới phương thức hoạt động, thích ứng hiệu quả với những thay đổi trong bối cảnh mới, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả hợp tác trong giai đoạn mới, bà Lê Thị Thủy mong muốn UNICEF và cá nhân bà Silvia Danailov tập trung ưu tiên hỗ trợ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam các nhóm lĩnh vực trọng tâm: hỗ trợ hoàn thiện, nhân rộng các tài liệu, mô hình giáo dục làm cha mẹ tích cực; nâng cao năng lực cho cán bộ Hội, giáo viên và cộng đồng nhằm nhận diện sớm nguy cơ, phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em; nâng cao chất lượng tư vấn, hỗ trợ tâm lý cho trẻ em và người chưa thành niên.

Bà Lê Thị Thủy đề nghị UNICEF đẩy mạnh bảo vệ trẻ em trên môi trường số thông qua việc trang bị kỹ năng số an toàn cho phụ huynh, học sinh, tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức xã hội về sử dụng mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm; đồng thời phối hợp triển khai các chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường, đặc biệt quan tâm hỗ trợ điều kiện vệ sinh kinh nguyệt cho học sinh nữ và cải thiện công trình vệ sinh tại 248 điểm trường dân tộc bán trú ở khu vực miền núi, biên giới.

Với các mô hình như "Ngôi nhà bình yên," "Ngôi nhà an toàn," Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam mong muốn UNICEF tiếp tục đồng hành nâng cao năng lực vận hành theo hướng chuyên nghiệp, bền vững; đồng thời tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, hỗ trợ kỹ thuật và huy động nguồn lực để Hội triển khai hiệu quả các chương trình lớn.

Đánh giá cao những kết quả của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam Silvia Danailov chúc mừng các sáng kiến, mô hình thiết thực mà Hội đang triển khai nhằm hỗ trợ trẻ em, phụ nữ và các gia đình, đặc biệt là phụ nữ mang thai và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bà Silvia Danailov cũng bày tỏ sự trân trọng trước việc sáng kiến chăm sóc trẻ em từ trong bụng mẹ nhận được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp từ Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, khẳng định đây là minh chứng rõ nét cho sự cam kết mạnh mẽ của các cấp lãnh đạo cao nhất của Việt Nam đối với công tác chăm lo thế hệ tương lai.

Bà Silvia Danailov cũng lưu ý sự cần thiết phải mở rộng quy mô chương trình giáo dục làm cha mẹ tích cực trên nền tảng số và tại cộng đồng; phát huy mạng lưới sâu rộng của Hội để tăng cường phòng ngừa, ứng phó sớm với bạo lực, xâm hại, mua bán trẻ em và phụ nữ, cũng như bảo đảm an toàn cho trẻ em trên môi trường mạng.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục nhân rộng các mô hình nước sạch, vệ sinh lấy phụ nữ và trẻ em làm trung tâm; đồng thời coi ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai và hành động sớm giảm thiểu rủi ro hạn hán là một ưu tiên chiến lược mới trong hợp tác song phương./.

Tăng cường hợp tác Việt Nam-UNICEF vì sự phát triển của trẻ em Việt Nam Việt Nam luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho trẻ em và luôn xác định "trẻ em hôm nay là thế giới của ngày mai" coi trẻ em là đối tượng ưu tiên hàng đầu, là nguồn nhân lực quyết định tương lai đất nước.