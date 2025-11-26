Sáng 26/11, tại Hà Nội, Chính phủ Việt Nam và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm hợp tác giữa Việt Nam và UNICEF, 35 năm Việt Nam phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em.

Lễ kỷ niệm là dịp quan trọng để nhìn lại chặng đường gắn bó giữa Việt Nam với UNICEF, sẻ chia và cùng hướng tới tương lai tươi sáng hơn cho mọi trẻ em Việt Nam.

Việt Nam là quốc gia châu Á đầu tiên và thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em (CRC) vào năm 1990. Đây là một văn kiện về quyền con người được phê chuẩn rộng rãi nhất trong lịch sử với 196 quốc gia thành viên, đã giúp thay đổi cuộc sống của trẻ em toàn thế giới.

Trong 35 năm thực hiện Công ước, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu quan trọng: Hệ thống pháp luật về trẻ em ngày càng hoàn thiện, trong đó Luật Trẻ em năm 2016 đã khẳng định trẻ em là chủ thể của quyền, chứ không chỉ là đối tượng được chăm sóc; quyền tham gia của trẻ em ngày càng được coi trọng và thực thi qua nhiều hình thức thiết thực; tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 5 tuổi giảm từ 58‰ (1990) xuống còn 16,9‰ (2024); tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ đạt trên 90%; suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm từ 38,7% (1998) xuống 10,4% (2024); tỷ lệ trẻ em đến trường cao và mạng lưới bảo vệ trẻ em ngày càng mở rộng.

Thay mặt Chính phủ Việt Nam dự và phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long nêu rõ những năm qua, Việt Nam luôn đặc biệt quan tâm, ưu tiên nguồn lực, chú trọng hoàn thiện chủ trương, chính sách và thể chế đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; tạo mọi điều kiện tốt nhất để trẻ em được phát triển toàn diện, có môi trường sống an toàn, lành mạnh, nhất là đối với trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi.

Gần đây, Việt Nam đã ban hành và triển khai nhiều chủ trương đột phá trên các lĩnh vực khác nhau, nhất là trong lĩnh vực giáo dục với những chính sách quan trọng đối với trẻ em như phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3-5 tuổi; miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông; xây dựng hệ thống Phòng giáo dục thực hành STEM, mở ra không gian học tập mới.

Đạt được những thành tựu quan trọng đó, Phó Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn trân trọng sự đồng hành, hỗ trợ của UNICEF trong suốt 50 năm qua.

Sự hỗ trợ liên tục, quý báu của UNICEF trong nửa thế kỷ qua không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, thể hiện tình đoàn kết quốc tế sâu sắc, giúp Việt Nam đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển con người, giảm nghèo, nâng cao phúc lợi trẻ em, qua đó đóng góp thiết thực vào việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững và chiến lược phát triển quốc gia qua các thời kỳ.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long tiếp bà June Kunugi, Giám đốc Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) khu vực Đông Á-Thái Bình Dương. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Trong giai đoạn phát triển mới, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ Việt Nam tiếp tục xác định bảo vệ quyền trẻ em là ưu tiên chiến lược quốc gia và cam kết sẽ triển khai mạnh mẽ, đồng bộ các chính sách nhằm bảo đảm mọi trẻ em đều được phát triển toàn diện, an toàn và bình đẳng. Chính phủ Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ hiệu quả của UNICEF, các cơ quan của Liên hợp quốc, các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế trong triển khai công tác về trẻ em.

“Chặng đường 50 năm hợp tác Việt Nam-UNICEF và 35 năm thực thi Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em là hành trình của tình hữu nghị, trách nhiệm và cam kết. Chúng ta cùng tin tưởng rằng, với nền tảng vững chắc đó, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và UNICEF sẽ ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả và bền vững, vì một Việt Nam phát triển bền vững, thịnh vượng, nhân văn, nơi mà mọi trẻ em đều được sống an toàn, khỏe mạnh, hạnh phúc và được phát huy tối đa tiềm năng của mình,” Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, bà June Kunugi, Giám đốc UNICEF khu vực Đông Á và Thái Bình Dương nhấn mạnh, UNICEF hoan nghênh Việt Nam vì những cải cách táo bạo và các mục tiêu phát triển cao. UNICEF sẽ tiếp tục sát cánh cùng Việt Nam để hiện thực hóa tầm nhìn này bằng cách mang đến các giải pháp dựa trên bằng chứng và các quan hệ đối tác.

“Chúng tôi sẽ mang đến các giải pháp dựa trên bằng chứng và hợp tác với nhiều đối tác để thu hẹp khoảng cách, khai thác an toàn cơ hội kỹ thuật số, chuẩn bị cho thanh thiếu niên tham gia nền kinh tế tương lai, đồng thời đặt khả năng phục hồi trước biến đổi khí hậu và hòa nhập xã hội làm trọng tâm chính sách. Cùng nhau, chúng ta có thể biến tham vọng thành hành động và đưa Việt Nam trở thành hình mẫu về thực hiện các cam kết và quyền của trẻ em trong khu vực và trên thế giới,” Giám đốc UNICEF khu vực Đông Á và Thái Bình Dương phát biểu.

Theo Giám đốc UNICEF khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, UNICEF xác định ba lĩnh vực trọng tâm hỗ trợ Việt Nam trong giai đoạn tới: tăng đầu tư cho trẻ em và vốn con người; đảm bảo an toàn, trao quyền phát triển trong cộng đồng; xây dựng các gia đình, cộng đồng có khả năng chống chịu tốt hơn trước biến đổi khí hậu, thiên tai và các cú sốc xã hội.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho UNICEF nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật, bền bỉ và hiệu quả của tổ chức trong suốt 50 năm đồng hành cùng Việt Nam vì quyền trẻ em./.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long tiếp Giám đốc UNICEF khu vực Đông Á-Thái Bình Dương Việt Nam luôn coi UNICEF là một trong những đối tác phát triển quan trọng và bền chặt nhất, đã đồng hành cùng Chính phủ trong suốt quá trình xây dựng chính sách, hỗ trợ kỹ thuật và can thiệp hiệu quả.