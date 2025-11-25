Đề xuất UNICEF hỗ trợ Việt Nam xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về trẻ em

Sáng 25/11, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã có buổi tiếp và trao đổi với bà June Kunugi, Giám đốc Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) khu vực Đông Á và Thái Bình Dương.

Phát biểu tại buổi tiếp, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ vui mừng và ấn tượng sâu sắc về những đóng góp của UNICEF đối với sự phát triển của Việt Nam trong 50 năm qua; nhấn mạnh sự hỗ trợ của UNICEF đã góp phần quan trọng vào việc thay đổi nhận thức, đặc biệt là trong việc xác lập, bảo vệ và bảo đảm quyền trẻ em, tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục và lồng ghép chính sách liên quan đến trẻ em.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết Việt Nam đang nỗ lực thực hiện các nghị quyết quan trọng, bao gồm việc ban hành nghị quyết về xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, hội nhập và nghị quyết về chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống hạnh phúc của nhân dân. Việt Nam cũng đang nỗ lực lớn để thực hiện việc miễn học phí đối với trẻ em ở cấp mầm non, phổ thông và bảo đảm bữa ăn miễn phí cho học sinh ở các trường công lập.

Đề cập đến những thách thức lớn mà Việt Nam phải đối mặt, bao gồm tác động của biến đổi khí hậu, bão lụt thiên tai, đặc biệt là vấn đề bảo vệ quyền trẻ em trong bối cảnh công nghệ số và trí tuệ nhân tạo phát triển chưa từng có, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đề nghị UNICEF và Việt Nam, trong đó có Học viện, xây dựng cơ chế về đối thoại chính sách, chương trình hoặc dự án hợp tác, tiếp cận toàn diện cả về nghiên cứu tư vấn lẫn đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về vấn đề bảo vệ quyền trẻ em.

Cho biết Việt Nam đang đẩy mạnh việc xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các lĩnh vực đời sống xã hội, ông Nguyễn Xuân Thắng đề xuất UNICEF hỗ trợ Việt Nam xây dựng một cơ sở dữ liệu quốc gia về trẻ em.

Tại buổi tiếp, Giám đốc UNICEF khu vực Đông Á và Thái Bình Dương June Kunugi bày tỏ chia buồn sâu sắc với những mất mát về sinh mạng và thiệt hại do bão lũ và lở đất gần đây tại Việt Nam.

Cảm ơn Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đã dành thời gian tiếp đoàn, bà June Kunugi cho biết chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam lần này diễn ra trong bối cảnh kỷ niệm 50 năm quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và UNICEF.

Giám đốc UNICEF khu vực Đông Á và Thái Bình Dương bày tỏ niềm vui và sự xúc động khi trở lại Việt Nam sau gần 30 năm, gửi lời chúc mừng về "những tiến bộ to lớn" mà Việt Nam đã đạt được.

Bà June Kunugi nhấn mạnh Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở châu Á và thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước về Quyền trẻ em, thể hiện tầm nhìn sớm coi quyền trẻ em là nền tảng của quyền con người, phát triển, hòa bình, an ninh và ổn định.

Bà June Kunugi cũng ghi nhận những thành tựu nổi bật của Việt Nam như giảm đáng kể tỷ lệ tử vong và suy dinh dưỡng ở trẻ em, hỗ trợ phát triển mầm non, tiếp cận phổ cập giáo dục tiểu học và cải thiện hệ thống bảo vệ trẻ em. Bà khẳng định vai trò của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trong việc định hình chính sách quốc gia và đào tạo đội ngũ lãnh đạo là nền tảng; mong muốn tăng cường hợp tác với Học viện để xây dựng cơ sở dữ liệu và bằng chứng về trẻ em nhằm phục vụ cho các quyết định chính sách.

Chia sẻ với các đề xuất của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc UNICEF khu vực Đông Á và Thái Bình Dương June Kunugi bày tỏ quan tâm đến việc hình thành một khung hợp tác toàn diện với Học viện; nhấn mạnh mọi chính sách và chương trình phải lấy trẻ em làm trung tâm và dựa trên bằng chứng, đặc biệt trong bối cảnh các nhóm dân số dễ bị tổn thương, bao gồm trẻ em, ngày càng phải đối mặt với các cú sốc và khủng hoảng kinh tế hoặc thảm họa khí hậu.

Tại buổi tiếp, hai bên đã thống nhất về hướng hợp tác sắp tới, với những nội dung trọng tâm về nghiên cứu, tư vấn chính sách, đào tạo cán bộ, hỗ trợ chuyển đổi số và dữ liệu cho trẻ em, đồng thời phối hợp tổ chức hội thảo và tọa đàm quốc tế.

Cũng trong sáng 25/11, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và UNICEF phối hợp tổ chức Tọa đàm chia sẻ kết quả nghiên cứu hợp tác giữa Việt Nam và UNICEF trong tạo cơ hội phát triển cho trẻ em.

Phát biểu tại tọa đàm, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định Việt Nam luôn xác định trẻ em là trung tâm của chiến lược phát triển đất nước; nhấn mạnh UNICEF là đối tác tin cậy, đồng hành suốt 5 thập kỷ qua, hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy những cải cách nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và cơ hội phát triển cho mọi trẻ em, nhất là trẻ em dễ bị tổn thương.

Giám đốc UNICEF khu vực Đông Á và Thái Bình Dương bày tỏ trân trọng những cam kết của Việt Nam trong việc tạo dựng các chính sách và phát triển nhân lực và quyền của trẻ em. Bà June Kunugi cũng tái khẳng định UNICEF cam kết hỗ trợ tối đa các kế hoạch của Chính phủ Việt Nam để đảm bảo mọi trẻ em đều được bảo vệ, đào tạo, giáo dục và thụ hưởng mọi cơ hội phát triển kinh tế - xã hội, không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau.

Tại Tọa đàm, các nhà khoa học, chuyên gia của hai bên đã trao đổi đánh giá những thành tựu của Việt Nam trong 50 năm thực hiện mục tiêu vì trẻ em và khuyến nghị về Chương trình nghị sự vì trẻ em (2026-2030), tầm nhìn đến năm 2045; nhận định những xu hướng toàn cầu ảnh hưởng đến trẻ em./.

