Trao bằng “Tổ quốc ghi công” tri ân các liệt sỹ

Ngày 28/8, tại Trung tâm điều dưỡng Thương binh Duy Tiên, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình phối hợp với Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trao bằng “Tổ quốc ghi công” Liệt sỹ Hoàng Văn Thình và Liệt sỹ Triệu Ngọc Thanh cho gia đình các liệt sỹ.

Tại hội nghị Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Duy Tiên Bùi Đình Thanh trình bày tóm tắt tiểu sử của hai liệt sỹ.

Lãnh đạo phường Duy Tiên đã trang trọng trao bằng “Tổ quốc ghi công” Liệt sỹ Hoàng Văn Thình và Liệt sỹ Triệu Ngọc Thanh cho gia đình các liệt sỹ.

Liệt sỹ Hoàng Văn Thình, sinh năm 1950 tại xóm Bản Lạn, xã Thái Đức, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng (nay là Xã Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng).

Tháng 8/1973, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, liệt sỹ Hoàng Văn Thình đã tình nguyện lên đường nhập ngũ tại mặt trận Biên giới phía Tây Nam ở độ tuổi đôi mươi và được biên chế tại Đại đội 2, Trung đoàn 1, Lữ đoàn 7 Công binh, Quân đoàn 3; cấp bậc Hạ sỹ, chiến sỹ.

Ngày 17/12/1978, trong một trận chiến đấu cam go, ác liệt, đồng chí bị thương nặng, liệt hoàn toàn 2 chi dưới; là thương binh hạng 1/4, loại đặc biệt, tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 96%.

Tháng 8/1979, đồng chí xuất ngũ chuyển về an dưỡng tại khu Điều dưỡng thương binh Nam Hà, nay là Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên.

Đồng chí đã được điều trị và chăm sóc theo chế độ đặc biệt, nhưng vết thương tái phát quá nặng và đã qua đời vào ngày 3/7/2025.

Liệt sỹ Triệu Ngọc Thanh, sinh ngày 3/4/1960 tại xóm Đồng Ngầu, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn (nay là xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn). Tháng 4/1981, đồng chí đã tình nguyện lên đường nhập ngũ tại mặt trận Biên giới phía Bắc được biên chế về Đại đội 6, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 52, Quân khu I; cấp bậc chiến sỹ.

Ngày 24/7/1981, trong một trận chiến đấu ác liệt, đồng chí đã bị thương nặng, là thương binh hạng 1/4, loại đặc biệt; tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 98%.

Tháng 4/1984, đồng chí xuất ngũ và được chuyển về an dưỡng tại khu Điều dưỡng thương binh Nam Hà, nay là Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên. Đồng chí đã qua đời vào ngày 21/10/2025.

Để khẳng định, ghi nhớ công lao, sự hy sinh to lớn của các đồng chí, ngày 26/7/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1402/QĐ-TTg về việc cấp bằng "Tổ quốc ghi công" cho Liệt sỹ Hoàng Văn Thình và Liệt sỹ Triệu Ngọc Thanh.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Duy Tiên Nguyễn Quang Minh nhấn mạnh việc trao bằng “Tổ quốc ghi công” là sự ghi nhận công lao, cống hiến, hy sinh vì đất nước của các liệt sỹ và gia đình trong cuộc kháng chiến vì độc lập, tự do cho Tổ quốc. Đảng, Nhà nước, nhân dân sẽ mãi mãi được ghi nhớ, khắc ghi công lao to lớn của các liệt sỹ. Tiếp nối truyền thống cách mạng, cán bộ, nhân dân Ninh Bình biết ơn sâu sắc và tri ân chân thành trước sự hy sinh thầm lặng của các liệt sỹ trong suốt hành trình trở về từ chiến trường, cùng chịu đựng, cùng vượt qua những đau đớn mà vết thương chiến tranh để lại, cùng viết tiếp những câu chuyện của sự kiên cường, không bao giờ khuất phục. Các liệt sỹ - những người đã cống hiến cho đất nước không chỉ bằng mồ hôi, nước mắt mà còn bằng cả máu thịt và nỗi đau mất mát không nguôi.

Đại diện thân nhân các liệt sỹ đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương, Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục giáo dục con cháu phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình và quê hương./.

Hành trình trả lại tên cho các liệt sỹ ở Ninh Bình hoàn thành giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin tại Ninh Bình đang mở thêm hy vọng trên hành trình trả lại tên cho các liệt sỹ.