Cà Mau khởi công Công viên Ba Hạt Lúa tôn vinh văn hóa lúa nước

Sáng 29/8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã tổ chức Lễ khởi công Dự án xây dựng Công viên Ba Hạt Lúa tại xã Vĩnh Lợi. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Nông dân Cà Mau Nguyễn Hoàng Thoại cho biết, công trình là niềm tự hào của nông dân. Lần đầu tiên, nông dân tỉnh Cà Mau có một không gian mang tính biểu tượng để tôn vinh cây lúa, tôn vinh nghề trồng lúa và rộng hơn là tôn vinh giá trị của nền sản xuất nông nghiệp - lĩnh vực đã và đang đóng góp quan trọng cho sự phát triển của tỉnh. Vì vậy, Hội Nông dân tỉnh Cà Mau xác định trách nhiệm của mình không dừng lại ở niềm vui trong ngày khởi công.

Trong quá trình xây dựng, Hội sẽ chủ động tuyên truyền để cán bộ, hội viên, nông dân hiểu đúng, hiểu sâu ý nghĩa của công trình; tích cực vận động hội viên tham gia giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường, góp phần để công trình được xây dựng đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và thực sự trở thành một công trình được người dân đón nhận.

Đặc biệt, khi công trình hoàn thành, Hội Nông dân tỉnh Cà Mau sẽ phối hợp với các ngành, địa phương nghiên cứu để biến nơi đây không chỉ là nơi để tham quan, chụp ảnh, mà trở thành một không gian sinh hoạt văn hóa, giáo dục và trải nghiệm về nông nghiệp; nơi kể những câu chuyện về cây lúa, về người nông dân Cà Mau; nơi giới thiệu sản phẩm, thành quả lao động và những mô hình nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Hoàng Thoại cũng mong muốn trong thời gian tới sẽ cùng địa phương kết nối công trình với các hoạt động quảng bá nông sản, xúc tiến thương mại, trải nghiệm nông nghiệp, các sự kiện văn hóa-du lịch và các hoạt động của tổ chức Hội; để mỗi người dân, mỗi du khách khi đến đây không chỉ nhìn thấy một công trình đẹp, mà còn cảm nhận được câu chuyện, tình cảm và giá trị phía sau từng hạt lúa.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng cho biết, với Cà Mau - vùng đất địa đầu cực Nam của Tổ quốc, nơi cuối cùng của Bản đồ hình chữ S, nơi ba mặt giáp biển, từng là vùng đất hoang hóa, nhiễm phèn, nhiễm mặn - hành trình gây dựng và phát triển nghề trồng lúa nước càng mang ý nghĩa đặc biệt, đó là một hành trình đầy gian nan và thử thách. Chính vì vậy, hạt lúa không chỉ là sản phẩm của lao động thuần túy, mà còn là sự kết tinh của đất, trời, mồ hôi, công sức, sự cần cù, sáng tạo, cả lòng quả cảm, sự hy sinh xương máu và khát vọng vươn lên của biết bao thế hệ nông dân Bạc Liêu, Cà Mau.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng phát biểu tại buổi lễ khởi công dự án. (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN)

Từ ý nghĩa đó, ngày 24/4/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương thực hiện Dự án xây dựng Công viên Ba Hạt Lúa tại xã Vĩnh Lợi. Trên cơ sở đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan khẩn trương triển khai các thủ tục đầu tư, quy hoạch, đất đai, thiết kế và huy động nguồn lực để thực hiện dự án. Đến nay, công tác chuẩn bị đầu tư đã cơ bản hoàn thành theo quy định, đủ điều kiện để khởi công.

Dự án Công viên Ba Hạt Lúa được đầu tư trên diện tích gần 1,5ha, gồm các hạng mục hạ tầng kỹ thuật của công viên và công trình Biểu tượng tôn vinh lúa nước - Ba Hạt Lúa. Với mục tiêu chính là xây dựng một công viên khang trang, xanh, sạch, đẹp để phục vụ nhân dân, đây sẽ là không gian mở phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, thư giãn, rèn luyện thể chất, sinh hoạt văn hóa và tổ chức các hoạt động cộng đồng của nhân dân tỉnh Cà Mau và các khu vực lân cận.

Dự án sẽ đầu tư đồng bộ hệ thống sân, đường nội bộ, cấp điện, cấp thoát nước, cây xanh, thảm cỏ, hồ cảnh quan, bồn hoa, nhà vệ sinh công cộng và các công trình phụ trợ cần thiết, đặc biệt là sân khấu biểu diễn ngoài trời... Qua đó, dự án góp phần vừa tạo nên một cảnh quan mới, vừa tạo thêm không gian xanh, nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của nhân dân; đồng thời góp phần hoàn thiện hạ tầng văn hóa, thể thao, môi trường và nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Trong tổng thể không gian công viên, Biểu tượng tôn vinh lúa nước - Ba Hạt Lúa là điểm nhấn về kiến trúc và văn hóa. Công trình không chỉ thể hiện hình ảnh hạt lúa thân thuộc mà còn gửi gắm lòng biết ơn đối với các bậc tiền nhân và các thế hệ nông dân “một nắng hai sương”; tôn vinh giá trị bền vững của nền nông nghiệp và văn minh lúa nước Việt Nam.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng nhấn mạnh, hình tượng ba hạt lúa vươn lên còn mang thông điệp về sự sống, sự tiếp nối và phát triển; thể hiện tinh thần cần cù, bền bỉ, đoàn kết, sáng tạo và khát vọng vươn xa của người dân Cà Mau trong thời kỳ mới.

Phác họa một góc Công viên Ba Hạt Lúa tại Cà Mau. (Ảnh tư liệu)

Với ý tưởng ba hạt lúa được sắp xếp theo trục thẳng đứng, mỗi hạt thể hiện một trạng thái sinh trưởng khác nhau, công trình gợi nên câu chuyện về vòng đời của cây lúa và hành trình hình thành, phát triển của nghề trồng lúa. Sự kết hợp giữa hình ảnh truyền thống với ngôn ngữ kiến trúc hiện đại sẽ góp phần tạo nên một công trình có giá trị thẩm mỹ, giàu bản sắc và hài hòa với không gian cảnh quan chung.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng, khi hoàn thành, Công viên Ba Hạt Lúa không chỉ là nơi phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân mà còn được kỳ vọng trở thành điểm tham quan, trải nghiệm và “check-in” đặc sắc; là không gian giới thiệu, quảng bá văn hóa lúa nước, nông sản và đặc sản của địa phương.

Công viên còn là điểm kết nối quan trọng trong định hướng hình thành “Cung đường di sản” của tỉnh trong tương lai. Cung đường này sẽ từng bước kết nối đến các địa danh, di tích lịch sử: Tháp cổ Vĩnh Hưng, Đền thờ Bác Hồ, Khu căn cứ huyện ủy Vĩnh Lợi, chùa Giác Hoa, Đình Châu Hưng, Công viên Ba Hạt Lúa, khu trải nghiệm du lịch nông nghiệp, Thần nông cổ miếu, Đám lá tối trời…

Thông qua “Cung đường di sản”, du khách không chỉ đến để tham quan một công trình, mà còn có cơ hội tìm hiểu bản sắc văn hóa địa phương, trải nghiệm làm nông dân, thưởng thức ẩm thực phong phú đa dạng và cảm nhận rõ hơn mối quan hệ gắn bó giữa con người với ruộng đồng, sông nước. Đây là cơ sở để đa dạng hóa sản phẩm du lịch, kết nối các điểm đến, kéo dài thời gian lưu trú của du khách, quảng bá hình ảnh quê hương Cà Mau và tạo thêm sinh kế cho người dân./.

Khai thác đa dạng tiềm năng, tăng sức hút cho du lịch Cà Mau Ở cực Nam đất nước, Cà Mau có nhiều hệ sinh thái đặc trưng như rừng ngập mặn, rừng tràm trên đất ngập nước than bùn... thuận lợi phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng.

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