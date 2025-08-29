Tuyên Quang khánh thành hai công trình trọng điểm lên tới hơn 600 tỷ đồng

Trong không khí cả nước thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngày 29/8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang long trọng tổ chức lễ khánh thành hai công trình trọng điểm: Hệ thống cấp nước suối Sửu và tuyến Đường tỉnh 183 Quang Bình-Đồng Yên.

Đây là hai dự án có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế-xã hội bền vững, khẳng định quyết tâm bứt phá về hạ tầng của tỉnh trong giai đoạn mới.

Dự án Hệ thống cấp nước suối Sửu có tổng mức đầu tư hơn 323 tỷ đồng, được triển khai qua hai giai đoạn. Công trình nhằm bảo đảm nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho khoảng 40.000 người dân các phường Hà Giang 1, Hà Giang 2 và khu vực lân cận. Đồng thời, phục vụ tưới tiêu cho khoảng 1.000 ha đất nông nghiệp, vùng trồng dược liệu, rừng đặc dụng và khu nông-lâm nghiệp công nghệ cao.

Dù gặp không ít khó khăn do dịch bệnh, mưa lũ và vướng mắc giải phóng mặt bằng, công trình đã hoàn thành vượt tiến độ ba tháng. Đây là kết quả từ sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, sự miệt mài bám công trường của đội ngũ kỹ sư, công nhân, và sự đồng thuận của nhân dân nhường đất cho dự án.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Hoàng Gia Long nhấn mạnh: Dự án Hệ thống cấp nước suối Sửu có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện môi trường, điều hòa sinh thái và nâng cao đời sống nhân dân.

Đề nghị các tổ chức, cá nhân cùng chung tay gìn giữ, sử dụng công trình đúng mục đích để phát huy hiệu quả bền vững.

Song hành cùng công trình suối Sửu, tuyến Đường tỉnh 183 từ Quang Bình đi Đồng Yên cũng chính thức hoàn thành và thông xe kỹ thuật. Dự án có tổng mức đầu tư gần 300 tỷ đồng, dài 36,5 km, đạt tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi. Toàn tuyến đi qua các xã Đồng Yên, Tiên Yên, Xuân Giang, Bằng Lang, Quang Bình và kết nối sang tỉnh Lào Cai tại km3 + 810.

Trong quá trình triển khai, công trình gặp nhiều trở ngại do địa hình phức tạp, thời tiết khắc nghiệt, giá vật liệu biến động và nhất là khâu giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, với sự quyết tâm của chính quyền, nhà thầu và sự đồng lòng của người dân, dự án đã cơ bản hoàn thành toàn bộ hạng mục, bảo đảm tiến độ để kịp thời đưa vào sử dụng dịp Quốc khánh.

Phát biểu tại lễ thông xe, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Mạnh Tuấn nhấn mạnh: Tuyến đường không chỉ rút ngắn thời gian lưu thông, giảm chi phí vận tải, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, mà còn mở ra cơ hội thu hút đầu tư, kết nối các vùng sản xuất, thúc đẩy phát triển du lịch, mở rộng không gian đô thị và giữ gìn quốc phòng-an ninh.

Bà Hoàng Thị Hà, xã Xuân Giang chia sẻ: “Trước kia, mùa mưa đi lại vô cùng vất vả, nhiều chuyến hàng bị hỏng vì đường sá lầy lội. Nay tuyến đường mới khang trang, rộng rãi, chúng tôi yên tâm hơn trong vận chuyển nông sản ra chợ, hàng hóa đến tay người mua nhanh và tươi hơn.”

Còn anh Hoàng Văn Trung, xã Bằng Lang bày tỏ: “Có tuyến đường mới, chắc chắn cơ hội việc làm sẽ nhiều hơn. Du khách đến nhiều, thanh niên chúng tôi có thêm điều kiện để khởi nghiệp, làm giàu ngay trên quê hương mình.”

Hai công trình trọng điểm khánh thành dịp này là minh chứng rõ nét cho việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang về phát triển hạ tầng giao thông - một trong ba khâu đột phá quan trọng. Trong bối cảnh nguồn lực còn nhiều hạn chế, việc hoàn thành cùng lúc hai dự án lớn đã thể hiện tầm nhìn chiến lược, quyết tâm chính trị cao và tinh thần “dám nghĩ, dám làm” của cả hệ thống chính trị cùng nhân dân.

Ông Lương Văn Đoàn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tỉnh, khẳng định: Việc đưa hai công trình vào sử dụng đúng hẹn không chỉ là minh chứng cho sự đồng lòng, chung sức của chính quyền và nhân dân, mà còn tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp về môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi tại địa phương.

Khánh thành hệ thống cấp nước suối Sửu và tuyến Đường tỉnh 183 đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh đã trở thành dấu ấn đặc biệt, khẳng định nỗ lực vượt khó của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tuyên Quang. Đây sẽ là nền tảng để tỉnh tiếp tục thu hút đầu tư, đồng bộ hạ tầng, tạo động lực bứt phá, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

