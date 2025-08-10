Tuyên Quang: Khánh thành Khoa Khám bệnh và Điều trị Bệnh viện khu vực Quản Bạ

Sáng 10/8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ khánh thành Khoa Khám bệnh và Điều trị, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quản Bạ.

Đây là công trình đặc biệt ý nghĩa, là món quà của Tổng Bí thư Tô Lâm tặng cho tỉnh, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc địa phương.

Tham dự Lễ khánh thành, có đại diện lãnh đạo các Bộ Công an, Y tế; lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang cùng các cán bộ, y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa khu vực Quản Bạ và đông đảo người dân trong xã.

Công trình có tổng vốn đầu tư 36 tỷ đồng, với quy mô 4 tầng và 1 tum, tổng diện tích sàn 2.082m2, gồm 30 giường bệnh, cùng hệ thống các phòng khám, điều trị, phòng làm việc, hội trường được trang bị các thiết bị y tế hiện đại, như máy siêu âm, hệ thống nội soi tiêu hóa, máy xét nghiệm miễn dịch, hệ thống nội soi tai mũi họng.

Dự án còn đầu tư đồng bộ các hạng mục phụ trợ như: Cổng, hàng rào, nhà đặt máy bơm, máy phát điện, hệ thống thoát nước, chiếu sáng, sân vườn, chỉnh trang các nhà làm việc cũ…, tạo nên cơ sở y tế khang trang.

Sau 4 tháng triển khai, công trình đã hoàn thành và đưa vào hoạt động, góp phần quan trọng nâng cao năng lực khám, chữa bệnh, đặc biệt tại khu vực vùng sâu, vùng xa.

Tập đoàn Đèo Cả là đơn vị thi công đã khắc phục khó khăn thời tiết, tổ chức thi công 3 ca liên tục để bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Vương Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh đây là công trình mang ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc không chỉ nâng cao năng lực khám, chữa bệnh cho nhân dân vùng biên cương, còn thể hiện sinh động sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của các đồng chí lãnh đạo đối với đời sống đồng bào các dân tộc nơi địa đầu Tổ quốc.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Vương Ngọc Hà đề nghị thời gian tới, Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch vận hành công trình, gắn với chiến lược nâng cao chất lượng y tế cơ sở cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số; bố trí đầy đủ đội ngũ y, bác sỹ có trình độ chuyên môn, tâm huyết.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Quản Bạ cần coi đây là "ngôi nhà mới" của ngành y tế địa phương; xây dựng môi trường khám, chữa bệnh thân thiện, tận tâm, chất lượng; phát huy tối đa công năng của công trình, tạo niềm tin cho người bệnh và cộng đồng.

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang và Bộ Công an đã đến các khoa thăm hỏi, động viên, trao quà tặng các bệnh nhân đang điều trị./.

