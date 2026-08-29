Ít nhất 584 người thiệt mạng do trận lũ quét nghiêm trọng ở Nepal và Trung Quốc

Hội Chữ thập Đỏ ngày 28/8 cảnh báo mức độ tổn thương và sang chấn do trận lũ quét nghiêm trọng tại Nepal gây ra là “rất lớn” trong khi số người thiệt mạng tiếp tục tăng.

Theo Cơ quan Giảm nhẹ rủi ro và Quản lý thiên tai quốc gia Nepal, tính đến 19h ngày 28/8 theo giờ địa phương (tức 20h15 cùng ngày theo giờ Việt Nam), đã có 579 người thiệt mạng và 1.924 người mất tích tại các khu vực bị lũ lụt tàn phá ở nước này, trong đó có 517 người nước ngoài.

Trong khi đó, những đánh giá ban đầu của Hiệp hội Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm Đỏ quốc tế (IFRC) cho thấy khoảng 93.000 người bị ảnh hưởng và đang cần hỗ trợ khẩn cấp.

Theo ông David Fisher, Trưởng phái đoàn IFRC tại Nepal, lực lượng cứu hộ chưa thể tiếp cận những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất do đường sá và cầu cống bị cuốn trôi, trong khi mạng viễn thông và điện lưới bị gián đoạn. Hàng nghìn ngôi nhà đã bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng.

Trận lũ quét và sạt lở đất xảy ra ngày 26/8 tại Nepal và khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc đã tạo ra những dòng nước trộn lẫn với bùn đất có sức tàn phá như sóng thần, vùi lấp nhà cửa, phá hủy cầu cống và cuốn trôi nhiều phương tiện.

Trong một thông báo trên nền tảng X, người đứng đầu Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) Tom Fletcher cho biết Liên hợp quốc đang “nhanh chóng triển khai các hoạt động cứu người."

Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Nepal Lila Pieters Yahia cho biết nước uống đang được trực thăng vận chuyển tới các khu vực bị ảnh hưởng.

Hơn 40 cây cầu đã bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng, trong khi hơn 40km đường bị phá hủy hoàn toàn.

Bà Lila Pieters Yahia nhấn mạnh việc tìm kiếm, cứu nạn vẫn là ưu tiên trước mắt của Chính phủ Nepal. Chi nhánh Hội Chữ thập Đỏ tại Nepal cũng đã bắt đầu phân phát hàng cứu trợ khẩn cấp cho những người mất nhà, gồm thực phẩm, nước uống, bộ dụng cụ vệ sinh, đệm và chăn.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết 8 nhân viên y tế thuộc cơ quan này vẫn mất tích, trong khi 6 cơ sở y tế bị hư hại.

Người phát ngôn của WHO Tarik Jasarevic nhấn mạnh ưu tiên hiện nay là bảo đảm các dịch vụ y tế tiếp tục được duy trì. WHO đã triển khai 4 đội y tế khẩn cấp từ Kathmandu tới các địa phương chịu ảnh hưởng và đặt thêm các đội khác trong tình trạng sẵn sàng. Cơ quan này cũng chuyển khẩu trang phẫu thuật, găng tay và túi đựng thi thể cho Bộ Y tế Nepal.

Trong khi đó, giới chức Nepal cảnh báo nguy cơ tiếp tục xảy ra lũ lụt do mực nước tại một hồ mới hình thành ở khu vực thượng nguồn đang dâng cao.

Đất đá và rác thải bị cuốn theo dòng lũ đã làm tắc nghẽn dòng sông, làm dấy lên lo ngại khu vực bị tắc nghẽn có thể sụp đổ và gây ra một đợt lũ mới ở hạ lưu. Chính quyền Nepal khuyến cáo người dân và lực lượng cứu hộ tránh xa bờ sông và các khu vực nguy hiểm.

Tại khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc, chính quyền địa phương xác nhận 5 người đã thiệt mạng và 558 người vẫn mất tích sau vụ sạt lở bùn đất xảy ra sáng 26/8 tại cửa khẩu Cát Long, huyện Cát Long, khu vực giáp Nepal. Như vậy, số người thiệt mạng được xác nhận tại cả Nepal và khu vực Tây Tạng của Trung Quốc đã lên ít nhất 584 người.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường ngày 27/8 đã tới huyện Cát Long để chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn và ứng phó khẩn cấp. Ông yêu cầu triển khai mọi biện pháp có thể để tìm kiếm những người mất tích, khẩn trương khôi phục đường sá, thông tin liên lạc và các công trình điện bị hư hại nhằm tạo điều kiện cho hoạt động cứu hộ.

Thủ tướng Lý Cường cũng yêu cầu tăng cường giám sát, dự báo và cảnh báo sớm về thời tiết, thủy văn và địa chất tại các khu vực bị ảnh hưởng và vùng lân cận, đồng thời chủ động phòng ngừa các thảm họa thứ cấp.

Trước mức độ tàn phá nghiêm trọng của thiên tai, Liên minh châu Âu (EU) ngày 28/8 cam kết hỗ trợ Nepal 2 triệu euro (khoảng 2,3 triệu USD) để cung cấp viện trợ nhân đạo khẩn cấp cho các gia đình và cộng đồng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết khoản hỗ trợ sẽ giúp cung cấp những trợ giúp thiết yếu nhằm cứu sống người dân và hỗ trợ các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt./.

Một công dân Việt Nam mất tích trong thảm họa tại Nepal Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal và Bhutan đang phối hợp với Hội người Việt Nam tại Nepal cùng Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại Nepal tiến hành tìm hiểu và xác minh thông tin.