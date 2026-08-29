Nepal nỗ lực giải cứu hơn 100 người mắc kẹt trong hầm thủy điện

Quân đội Nepal đang khẩn trương triển khai chiến dịch tìm kiếm, cứu nạn hơn 100 người mắc kẹt trong một đường hầm thuộc dự án thủy điện Trishuli 3A tại huyện Rasuwa, sau khi xảy ra lũ quét và sạt lở đất gây tàn phá nghiêm trọng khu vực miền núi này.

Người phát ngôn Quân đội Nepal Raja Ram Basnet cho biết 2 trực thăng quân sự đã được điều tới khu vực dự án, song công tác cứu hộ đang gặp nhiều trở ngại do địa hình hiểm trở và cơ sở hạ tầng bị tàn phá nặng nề.

Lực lượng cứu hộ thậm chí gặp khó khăn trong việc xác định vị trí các lối vào đường hầm.

Văn phòng Thủ tướng Nepal cho biết quân đội đã giải cứu được khoảng 350 người tại khu vực dự án trong điều kiện “cực kỳ nguy hiểm và gian nan” nhưng vẫn còn hơn 100 người mắc kẹt.

Hiện chưa có thông tin cụ thể về quốc tịch của những người đã được giải cứu cũng như những người còn ở trong đường hầm.

Trước những khó khăn trong công tác cứu hộ, Ấn Độ cho biết sẵn sàng cử đội chuyên trách giải cứu người mắc kẹt trong đường hầm tới Nepal theo đề nghị của Kathmandu.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ thông báo sẽ cử một đội trinh sát tới hiện trường để đánh giá điều kiện thực tế và xác định loại thiết bị cần cho chiến dịch cứu hộ.

Ngoài ra, nước này cũng sẽ cử một đội y tế và các kỹ sư mang theo cầu Bailey bằng kim loại lắp ghép tới Nepal để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.

Ấn Độ có nhiều kinh nghiệm trong các chiến dịch giải cứu tại những đường hầm khó tiếp cận ở khu vực Himalaya.

Năm 2023, các kỹ sư và thợ mỏ nước này đã giải cứu thành công 41 công nhân mắc kẹt trong một đường hầm tại bang Uttarakhand sau chiến dịch kéo dài 17 ngày.

Chiến dịch khi đó nhiều lần gặp trở ngại do đất đá sạt xuống, nguy cơ đường hầm tiếp tục sụp đổ và máy khoan bị hỏng. Đến đoạn cuối cùng, lực lượng cứu hộ đã phải đào thủ công bằng kỹ thuật “đào hang chuột” khi phải làm việc ngay tại vách đá bên trong một ống kim loại chỉ đủ cho một người chui lọt.

Trong khi chiến dịch giải cứu tại Trishuli 3A tiếp tục được triển khai, quy mô thiệt hại do lũ quét và sạt lở tại Nepal ngày càng rõ hơn. Nhiều tuyến đường, cầu và công trình thủy điện bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng, gây thêm khó khăn cho hoạt động cứu hộ và cứu trợ.

Ngành thủy điện Nepal chịu ảnh hưởng đặc biệt nặng nề. Cơ quan Điện lực nước này cho biết 11 nhà máy thủy điện và một nhà máy điện Mặt Trời đã phải ngừng hoạt động, với tổng công suất 431,1 MW, tương đương khoảng 10% tổng công suất phát điện đã lắp đặt của cả nước.

Ngoài ra, thông tin sơ bộ cho thấy 15 dự án điện đang được xây dựng, với tổng công suất dự kiến 470 MW, cũng bị hư hại do thiên tai.

Trước đó cùng ngày, Nepal đã kêu gọi hỗ trợ tài chính quốc tế để khắc phục hậu quả lũ quét và sạt lở, dù hiện chưa cần đến các đội cứu hộ nước ngoài.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nepal Lok Bahadur Chhetri cho biết Kathmandu sẽ đề nghị hỗ trợ chuyên môn nếu nhận thấy cần thiết./.

Ít nhất 584 người thiệt mạng do trận lũ quét nghiêm trọng ở Nepal và Trung Quốc Theo số liệu mới cập nhật, số người thiệt mạng do trận lũ quét nghiêm trọng được xác nhận tại cả Nepal và khu vực Tây Tạng của Trung Quốc đã lên ít nhất 584 người.