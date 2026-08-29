Đắk Lắk cảnh báo nguy cơ cháy rừng cực kỳ nguy hiểm do nắng nóng

Liên quan đến tình trạng liên tiếp xảy ra các vụ cháy rừng ở khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk, ngày 29/8, ông Nguyễn Quốc Hưng, Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk, cho biết nguyên nhân ban đầu của một số vụ cháy được xác định là do người dân đốt dọn thực bì trong điều kiện nắng nóng, hanh khô, gió to… dẫn đến cháy lan đến các khu vực khác.

Lực lượng chức năng đã và đang tăng cường các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, ngăn chặn nguy cơ bùng phát vụ cháy mới.

Từ ngày 24 đến 27/8, trên địa bàn các xã Sông Hinh, Đức Bình, Ô Loan, Xuân Lãnh, Đồng Xuân liên tiếp xảy ra các vụ cháy rừng. Trong số đó, nghiêm trọng nhất là vụ cháy tại Tiểu khu 313, xã Sông Hinh, tổng diện tích rừng bị cháy khoảng 55 ha (khoảng 10 ha rừng tự nhiên).

Theo ông Nguyễn Quốc Hưng, Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk, ngay sau khi tiếp nhận thông tin về các vụ cháy rừng, Chi cục Kiểm lâm đã huy động lực lượng từ các Hạt Kiểm lâm khu vực phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức khoanh vùng, chữa cháy thành công. Nguyên nhân ban đầu của một số vụ cháy được xác định là do người dân đốt dọn thực bì diện tích rừng trồng đã khai thác dẫn đến cháy lan ra các khu vực khác. Đặc biệt, trong điều kiện thời tiết hanh khô kéo dài, gió to khiến ngọn lửa khó kiểm soát.

Trước tình hình trên, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đề nghị chính quyền các địa phương tăng cường tuyên truyền đến nhân dân về phòng cháy, chữa cháy rừng. Đồng thời, khuyến cáo người dân nên tổ chức đốt thực bì vào thời điểm sáng sớm, chia nhỏ khu vực đốt để kiểm soát đám cháy, giảm thiểu nguy cơ bùng phát các vụ cháy rừng mới.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk cũng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Hạt Kiểm lâm khu vực; người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về phòng cháy, chữa cháy rừng trong phạm vi quản lý; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Duy trì chế độ trực 24/24 giờ trong thời gian cao điểm có nguy cơ cháy rừng, đặc biệt tại khu vực phía Đông tỉnh vào các ngày nghỉ, ngày lễ; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, dụng cụ, hậu cần, thông tin liên lạc, nguồn nước và đường tiếp cận để xử lý cháy rừng ngay, không để xảy ra cháy lớn, cháy lan trên diện rộng.

Trường hợp đám cháy lớn vượt quá khả năng kiểm soát hoặc đám cháy có nguy cơ ảnh hưởng đến người dân, quốc phòng, an ninh, sự an toàn của các công trình quan trọng, báo cáo kịp thời về Chi cục Kiểm lâm để huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị chữa cháy rừng theo thẩm quyền. Đồng thời, phối hợp các cơ quan thông tin, truyền thông cấp xã để thông tin cấp dự báo cháy rừng liên tục, hằng ngày về cấp dự báo cháy rừng trên các phương tiện thông tin đại chúng và các kênh thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành, nhất là khi cấp dự báo cháy rừng ở cấp 4, cấp 5; triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả phòng cháy chữa cháy rừng theo phương châm “Bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ).

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, hiện tình hình nắng nóng đang diễn ra gay gắt trên địa bàn khu vực phía Đông tỉnh, các khu rừng luôn ở cấp cảnh báo cháy rừng cao nhất (cấp 5 - cấp cực kỳ nguy hiểm); nắng nóng kéo dài, cùng với việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng của người dân chưa được kiểm soát chặt chẽ dẫn đến các vụ cháy rừng liên tiếp. Dự báo, trong những ngày tới nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra ở khu vực phía Đông tỉnh, nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao, gây thiệt hại về rừng, môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe, tài sản và đời sống của người dân.

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, để chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã, phường chịu trách nhiệm về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn; rà soát, xác định các khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy rừng, nhất là rừng trồng, rừng khộp, khu vực giáp ranh khu dân cư, nương rẫy, đường giao thông, công trình điện, khu vực có hoạt động sản xuất, du lịch, tham quan trong rừng và ven rừng.

Cùng với đó, tổ chức cắm biển cảnh báo, phân công lực lượng canh gác, tuần tra, kiểm soát người, phương tiện ra vào rừng trong thời kỳ cao điểm; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và kiểm soát việc sử dụng lửa trong rừng, gần rừng của người dân; kiên quyết tạm dừng hoặc không cho phép sử dụng lửa tại khu vực có cấp dự báo cháy rừng cao, rất cao, cực kỳ nguy hiểm; có phương án sẵn sàng, chủ động di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm khi cần thiết, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và Nhà nước.

Ngoài ra, tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong phòng cháy chữa cháy rừng; tổ chức ký cam kết đối với hộ dân sinh sống, sản xuất gần rừng, hộ nhận khoán bảo vệ rừng, cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân hoạt động trong rừng, ven rừng.

Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ động xây dựng phương án hỗ trợ chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh và tại địa bàn các đơn vị đóng quân; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, hậu cần, phương án huy động để sẵn sàng phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng kiểm lâm và chủ rừng xử lý các tình huống cháy rừng khi có yêu cầu.

Cùng với đó, phối hợp xây dựng hoặc bổ sung phương án bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia chữa cháy rừng; phương án cứu nạn, cứu hộ, sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm khi cần thiết; đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và Nhà nước, an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại khu vực xảy ra cháy rừng./.

Đắk Lắk ngăn nguy cơ tái cháy rừng sau vụ cháy tại Sông Hinh Đắk Lắk duy trì lực lượng kiểm tra, canh phòng tại khu vực xảy ra cháy, kết hợp sử dụng thiết bị bay không người lái theo dõi, kịp thời phát hiện, xử lý triệt để các điểm còn âm ỉ, không để cháy lại.