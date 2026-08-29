Bắc Ninh làm rõ thông tin công trình cống 'bên trong đầy xốp'

Ngày 29/8, Ủy ban Nhân dân xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh thông tin chính thức liên quan đến Dự án xử lý, khắc phục sự cố cống Lỉnh và đoạn đê từ Bến Phà đi Kho K86, sau khi trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về công trình "bên trong đầy xốp," gây tâm lý lo lắng, hoang mang trong một bộ phận nhân dân.

Theo Ủy ban Nhân dân xã Tiên Lục, chiều 28/8, một số tài khoản Facebook của người dân đã chụp ảnh, livestream với nội dung "Lụt lội lòi ra công trình cống bên trong đầy xốp."

Các video sau đó lan truyền nhanh trên mạng xã hội. Qua kiểm tra, xác minh bước đầu, Ủy ban Nhân dân xã xác định đây là nội dung chưa được kiểm chứng, không phản ánh đúng bản chất vụ việc.

Trước thông tin trên, Ủy ban Nhân dân xã Tiên Lục đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh tình hình thực tế tại công trình và khu vực đoạn đê.

Theo hồ sơ thiết kế được duyệt, hạng mục tường ngực phía hạ lưu cống gồm 2 bản bê tông cốt thép độc lập, mỗi bản rộng 3m, cao 5,35m, dày 0,15m; giữa hai bản có khoảng hở kỹ thuật 49cm.

Do khoảng hở giữa hai vách bêtông hẹp, nhà thầu thi công đã sử dụng vật liệu xốp để chèn, định vị cốppha tạo vách ngăn. Lớp xốp này nằm ở khe hở kỹ thuật, không nằm trong kết cấu bêtông cốt thép chịu lực.

Tuy nhiên, tại công trình cũng phát hiện khuyết tật cục bộ bề mặt bêtông (rỗ bêtông) tại vách phía trên. Khu vực thi công bị ngập do ảnh hưởng của mưa lớn và nước sông lên nhanh trong hoàn lưu bão số 4; sau khi nước rút và tiến hành tháo ván khuôn thì phát hiện khuyết tật này.

Sau khi phát hiện sự cố, Ủy ban Nhân dân xã Tiên Lục đã chỉ đạo kiểm tra thực địa, lập biên bản hiện trường; đồng thời làm việc với các đơn vị liên quan để xác định nguyên nhân, trách nhiệm và chỉ đạo khắc phục sự cố, bảo đảm chất lượng công trình và an toàn đê điều.

Tại cuộc họp sáng 29/8, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Tiên Lục Trần Xuân Cường nhấn mạnh việc xử lý sự cố cống Lỉnh là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết; yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương xử lý nhưng phải bảo đảm chặt chẽ, công khai, dân chủ, đúng quy định; làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và có phương án khắc phục hiệu quả.

Hiện Ủy ban Nhân dân xã Tiên Lục đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh và các cơ quan liên quan triển khai các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm an toàn công trình, an toàn đê điều, tính mạng và tài sản của nhân dân; đồng thời tiếp tục theo dõi, cập nhật tình hình để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh./.​

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