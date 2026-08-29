Hướng tới Hội nghị cấp cao APEC 2027, đặc khu Phú Quốc (An Giang) huy động toàn bộ sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân, tập trung xây dựng “đảo Ngọc” thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị, lấy sự an toàn, kỷ cương và chất lượng cuộc sống của nhân dân làm thước đo cốt lõi.

Kiến tạo “lá chắn thép” giữ vững bình yên

Đặc khu Phú Quốc sở hữu vị trí địa-chính trị và kinh tế đặc biệt quan trọng khi nằm gần các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực Đông Nam Á và nằm ngay trên tuyến hàng hải quốc tế sôi động. Đây là lợi thế giao thương, du lịch và kết nối quốc tế vượt trội giúp Phú Quốc phát triển thành trung tâm kinh tế du lịch, dịch vụ tổng hợp tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Đặc biệt, việc Phú Quốc vinh dự được Đảng, Nhà nước tin tưởng lựa chọn làm địa điểm đăng cai tổ chức Hội nghị Cấp cao APEC 2027 là một mốc son đối ngoại lịch sử, mở ra cơ hội lớn để đưa vị thế của “đảo Ngọc” vươn tầm thế giới.

Tuy nhiên, thực tiễn phát triển kinh tế-xã hội và du lịch trong thời gian qua của Phú Quốc đặt ra không ít khó khăn, thách thức về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, quản lý đất đai, trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị. Nhận thức sự phát triển bền vững phải dựa trên nền tảng an toàn và ổn định nên việc thiết lập môi trường xã hội kỷ cương, văn minh, an lành được An Giang xác định là quyết tâm chính trị hàng đầu, chủ động kiến tạo “lá chắn thép” giữ vững bình yên nơi đảo Ngọc.

Tỉnh An Giang mà vai trò chủ lực là Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng và địa phương xây dựng Phú Quốc thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị, thực hiện đồng bộ các giải pháp trọng tâm về bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Lãnh đạo Công an tỉnh An Giang thông tin, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp phụ trách chỉ đạo Công an đặc khu Phú Quốc, kịp thời giải quyết, dập tắt các mâu thuẫn nổi lên ngay từ cơ sở. Nhiều giải pháp kỹ thuật và nghiệp vụ hiện đại đã được triển khai đồng bộ; tăng cường quản lý hành chính; triển khai hệ thống camera AI thông minh giám sát an ninh địa bàn; xây dựng “Đặc khu Phú Quốc không ma túy” chính thức được kích hoạt từ ngày 15/7/2025.

Đến nay, đã hoàn thành 100% việc vẽ sơ đồ quản lý dân cư và phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) triển khai hệ thống camera AI để giám sát an ninh, trật tự trên địa bàn Phú Quốc.

Cùng với sự vào cuộc quyết liệt, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn đặc khu đã ghi nhận bước chuyển biến tích cực. Các băng nhóm tội phạm cộm cán bị triệt xóa; nhiều vụ tranh chấp, lấn chiếm đất đai phức tạp được tập trung giải quyết; tội phạm trật tự xã hội liên tục được kéo giảm, nhất là số người nghiện và sử dụng ma túy trái phép giảm sâu.

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” phát triển mạnh với nhiều mô hình tự quản sáng tạo, tiêu biểu như: Mô hình “Đội tàu, thuyền bảo vệ an ninh, trật tự” tại An Thới, mô hình liên kết “2 an” (An ninh trật tự và An sinh xã hội) phối hợp với Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, cùng các mô hình “Camera an ninh thông minh,” “Nhà trọ không tội phạm, không ma túy,” “Tuyến đường văn minh, an toàn giao thông,” “Không gian mạng sạch - Đặc khu Phú Quốc văn minh, an toàn”...

Bà Đinh Thị Thanh Thúy (số 16 Bạch Đằng, Dương Đông, đặc khu Phú Quốc) chia sẻ: “Các mô hình an ninh của công an đã đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả thiết thực. Điển hình là mô hình “Phú Quốc không có tệ nạn ma túy” giúp kéo giảm rõ rệt tội phạm ma túy. Tình hình an toàn xã hội được bảo đảm, ngăn chặn, hạn chế xảy ra trộm cắp, cướp giật hay tranh giành địa bàn. Tôi cùng với bà con nhân dân đồng hành cùng chính quyền địa phương xây dựng Phú Quốc thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị.”

Trung tâm tổ chức hội nghị APEC và các công trình chức năng trên đảo Phú Quốc (An Giang) lộ diện hình hài. (Ảnh: TTXVN phát)

Bên cạnh những kết quả nổi bật, đặc khu Phú Quốc còn những “nút thắt” cần tháo gỡ như: Công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng có lúc, có nơi chưa thực sự chặt chẽ, tạo kẽ hở cho các đối tượng từ nơi khác cấu kết với người địa phương lấn chiếm đất công, xây dựng trái phép và lừa đảo mua bán đất; phương thức hoạt động của tội phạm công nghệ cao trên không gian mạng và tội phạm có yếu tố nước ngoài ngày càng tinh vi, ý thức cảnh giác của người dân còn hạn chế... Việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý đô thị còn chậm, nguồn nhân lực và trang thiết bị chuyên dụng thiếu...

Vào cuộc quyết liệt với sự đồng thuận của nhân dân

Lãnh đạo tỉnh An Giang nhấn mạnh, xây dựng Phú Quốc thành “Đơn vị kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” với quyết tâm chính trị phải được biến thành hành động cụ thể, lấy sự hài lòng và cuộc sống an lành của nhân dân làm thước đo cao nhất.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng thông tin, công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh nói chung và đặc khu Phú Quốc nói riêng luôn được giữ vững ổn định.

Phú Quốc là một địa bàn đặc biệt quan trọng về quốc phòng-an ninh, phát triển kinh tế-xã hội và trong bối cảnh đặc khu tích cực chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được tăng cường, thường xuyên đổi mới về nội dung và hình thức phù hợp với từng địa bàn, lĩnh vực với nhiều mô hình điển hình mang lại hiệu quả cao tại đặc khu Phú Quốc.

Trong một chuyến thăm, làm việc tại Phú Quốc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, đặc khu Phú Quốc là một trong 10 địa phương trên cả nước được Ban Chỉ đạo Trung ương lựa chọn tổ chức điểm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026. Đặc khu Phú Quốc được chọn đăng cai Tuần lễ cấp cao APEC năm 2027, là sự kiện đối ngoại đặc biệt quan trọng, là cơ hội của đất nước nói chung cũng như để Phú Quốc bước lên vị trí mới trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới.

Để hiện thực hóa mục tiêu đưa Phú Quốc trở thành tấm gương sáng về an ninh và văn minh đô thị, An Giang tăng cường sự lãnh đạo và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa lực lượng công an với cấp ủy, chính quyền địa phương; nâng cao chất lượng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội. Đặc biệt, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của nhân dân, đẩy mạnh các chiến dịch tuyên truyền pháp luật đa dạng trên nền tảng số, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và tinh thần tự giác, làm cho người dân hiểu rõ mình vừa là chủ thể thực hiện, vừa là người trực tiếp thụ hưởng thành quả.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chỉ đạo đặc khu cùng với ngành chức năng tiếp tục tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, ý nghĩa của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phải xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thường xuyên của cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả 2 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa phát triển và Nghị quyết về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia. Đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh An Giang về lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; ý thức thượng tôn pháp luật; vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, trách nhiệm trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc./.

Nghiên cứu cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển Đặc khu Phú Quốc Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long giao Bộ Tài chính chủ trì nghiên cứu kiến nghị về chủ trương xây dựng, ban hành "Cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển Đặc khu Phú Quốc."