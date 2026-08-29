Phố Wall giằng co trước “cú hích" Nvidia và sức ép từ Fed

Chứng khoán Mỹ khép lại tuần giao dịch đầy biến động bằng một phiên giảm điểm, khi những tuyên bố cứng rắn của Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh đã thổi bùng lo ngại về khả năng tiếp tục tăng lãi suất.

Mặc dù vậy, nhờ sức kéo trước đó từ báo cáo tài chính bùng nổ của "gã khổng lồ" công nghệ Nvidia, các chỉ số chính của Phố Wall vẫn ghi nhận một tuần tăng điểm nhẹ.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/8, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm nhẹ 9,45 điểm (tương đương 0,02%) xuống 53.559,99 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 để mất 19,23 điểm (0,25%) lùi về 7.711,76 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 138,93 điểm (0,52%) xuống còn 26.402,42 điểm.

Tính chung cả tuần qua, Phố Wall vẫn duy trì sắc xanh khi chỉ số Dow Jones và S&P 500 cùng tăng 0,5%, trong khi Nasdaq tăng 0,9%. S&P 500 hiện chỉ còn cách mức đỉnh lịch sử thiết lập ngày 13/8 khoảng hơn 1%.

Những động lực cho thị trường

Thị trường trong tuần qua ban đầu được nâng đỡ nhờ báo cáo tài chính xuất sắc của Nvidia công bố vào ngày 26/8. Việc hãng sản xuất chip này đưa ra dự báo doanh thu quý tới tăng tới 70% - một dự báo dài hạn hiếm hoi - đã nhanh chóng xoa dịu tâm lý lo ngại về chi phí hạ tầng AI, đồng thời đảo ngược đà giảm điểm trước đó của thị trường.

Tuy nhiên, bước ngoặt lớn của tuần giao dịch đã xuất hiện vào ngày 28/8 tại hội nghị chuyên đề thường niên ở Jackson Hole, Wyoming. Trong bài phát biểu được thị trường theo dõi sát sao, Chủ tịch Fed Kevin Warsh đã tái khẳng định cam kết kiềm chế lạm phát, vốn đã vượt mục tiêu 2% của Fed trong 5 năm liên tiếp.

Ông Warsh nhấn mạnh dữ liệu lạm phát ở mức 3,7% cho thấy xu hướng chung chưa có sự cải thiện rõ rệt, và mục tiêu 2% của Fed là "vững chắc và cố định."

Mặc dù ông Warsh không đưa ra định hướng chính sách như các tiền nhiệm, ông khẳng định Fed có trách nhiệm đưa lạm phát về mục tiêu với tốc độ đủ nhanh.

Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tuyên bố cứng rắn của người đứng đầu Fed lập tức kích hoạt làn sóng bán tháo trên thị trường trái phiếu. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm vọt tăng tới 12 điểm cơ bản lên mức 4,35% - mức tăng trong ngày mạnh nhất kể từ năm 2010.

Đồng thời, theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đã nhanh chóng nâng tỷ lệ đặt cược vào khả năng Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp ngày 16/9 lên 57,5%, tăng vọt so với mức 35,4% của ngày trước đó.

Các chuyên gia kinh tế tại ngân hàng Barclays thậm chí đã thay đổi dự báo, cho rằng Fed sẽ tăng lãi suất hai lần vào tháng Chín và tháng 12, thay vì giữ nguyên như dự kiến trước đó.

Triển vọng tuần tới

Bước sang tuần giao dịch mới, Phố Wall sẽ phải đối mặt với một loạt phép thử quan trọng để đánh giá sức khỏe nền kinh tế, cũng như định hình kỳ vọng chính sách trước thềm cuộc họp tháng Chín của Fed.

Tâm điểm của giới đầu tư sẽ đổ dồn vào báo cáo việc làm tháng 8/2026 của Mỹ, dự kiến công bố vào ngày 4/9. Các nhà kinh tế dự báo nền kinh tế Mỹ sẽ tạo thêm 58.000 việc làm và tỷ lệ thất nghiệp giảm nhẹ xuống 4,1%, sau đợt suy yếu bất ngờ hồi tháng Bảy khi số việc làm giảm 23.000.

Ông Michael Reynolds, Phó Chủ tịch chiến lược đầu tư tại công ty quản lý tài sản Glenmede, nhận định khi cuộc họp tháng Chín đang đến gần, mỗi số liệu kinh tế được công bố sẽ đều được thị trường theo dõi sát sao.

Trong khi đó, chuyên gia Matt Stucky từ quỹ đầu tư Northwestern Mutual Wealth Management cho rằng điều thị trường chứng khoán muốn thấy lúc này là một số liệu việc làm vừa phải, đủ để Fed có cơ sở giữ nguyên lãi suất.

Bên cạnh dữ liệu lao động, báo cáo tài chính của "ông lớn" công nghệ Broadcom vào ngày 2/9 cũng là một sự kiện được mong đợi. Với giá trị vốn hóa thị trường khoảng 1.700 tỷ USD, nhà đầu tư đang muốn xem liệu Broadcom có thể đưa ra một dự báo tăng trưởng mạnh mẽ và rõ ràng như những gì Nvidia đã làm hay không.

Ngoài ra, các dữ liệu về hoạt động của ngành sản xuất và dịch vụ tại Mỹ sắp được công bố cũng sẽ cung cấp thêm các manh mối quan trọng về sức bền của nền kinh tế trước áp lực thắt chặt tiền tệ./.

Nasdaq cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam Phó Chủ tịch Bob McCooey khẳng định Nasdaq sẵn sàng tiếp tục đồng hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.