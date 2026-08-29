Kỷ luật cảnh cáo Đảng ủy Sở Y tế Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015-2020

Liên quan đến tồn tại, bất cập kéo dài tại Dự án Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên mà phóng viên TTXVN nhiều lần phản ánh, ngày 29/8, thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa quyết định kỷ luật cảnh cáo Đảng ủy Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015-2020 (giai đoạn từ năm 2015 đến tháng 7/2019).

Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy Đảng ủy Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015-2020 (giai đoạn từ năm 2015 đến tháng 7/2019) thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát để tổ chức đảng, đảng viên, cơ quan, đơn vị thuộc Sở Y tế vi phạm nghiêm trọng trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng Dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Một số đảng viên, cán bộ chủ chốt, trong đó có người đứng đầu thiếu tu dưỡng rèn luyện, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước bị khai trừ ra khỏi Đảng.

Đảng ủy Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025 thiếu kiểm tra, đôn đốc để tổ chức đảng, đảng viên, cơ quan, đơn vị chậm quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành và khắc phục các kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền đối với một số gói thầu thuộc Dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định cảnh cáo Đảng ủy Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2015-2020 (giai đoạn từ năm 2015 đến tháng 7/2019); đồng thời yêu cầu Đảng ủy Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2020-2025 và cá nhân có liên quan nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm; tập trung lãnh đạo thực hiện khắc phục triệt để các khuyết điểm, tồn tại.

Trước đó, từ năm 2025, phóng viên TTXVN nhiều lần phản ánh “dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên sau nhiều năm hoạt động vẫn chưa hoàn thành quyết toán” dẫn đến nhiều bất cập, hạn chế trong vận hành và ảnh hưởng không nhỏ đến công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đặc biệt, Sở Y tế Đắk Lắk với vai trò vừa là chủ đầu tư vừa là đơn vị quản lý nhà nước nhưng sau nhiều năm vẫn chưa giải quyết triệt để các vấn đề liên quan đến khâu quyết toán dự án dù Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiều lần chỉ đạo. Điều này khiến dư luận bức xúc về tình trạng “trên nóng dưới lạnh” tại Sở Y tế Đắk Lắk.

Sau những phản ánh của phóng viên TTXVN, đến cuối tháng 10/2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã giao Thanh tra tỉnh thực hiện thanh tra Dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên./.

Số liệu các gói thầu chưa quyết toán tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên Đến nay, Dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vẫn còn 9/19 hạng mục công trình xây dựng chưa quyết toán, dẫn đến chưa hoàn thành quyết toán theo quy định pháp luật.